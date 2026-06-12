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На 43 г. почина Никсън - детето-чудо на попфолка

На 43 г. почина Никсън - детето-чудо на попфолка

12 Юни, 2026 10:55 3 224 45

  • никсън-
  • почина-
  • попфолк-
  • чалга-
  • каролина

Причината за смъртта не е посочена

На 43 г. почина Никсън - детето-чудо на попфолка - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Попфолк изпълнителят Никсън е починал на 43-годишна възраст. Това стана ясно от Фeйсбук пост на стената на майка му - популярната в началото на 90-те певица Каролина, пише dir.bg. Причината за смъртта не е посочена.

Никола Праматаров-Никсън е емблематично име от златните години на попфолкa. Той остава в историята на жанра като един от първите тийн идоли. Издава първия си албум, когато е само на 16, а вторият му излиза 2 години по-късно. Става известен като детето чудо на попфолка.

След бурния си успех, Никсън постепенно изчезна от светлините на прожекторите. Името му се появяваше епизодично в медиите с проблемите му с наркозависимост и с това, че лежа в затвора. След като излезе на свобода, живя в Гърция и в Англия. Баща е на две деца.

В подкаста на Алпер Чочев даде и едно от редките си интервюта, в което разказа как е преборил зависимостите и е тръгнал по нов път.

Поклонението ще бъде в родния град на Никола Праматаров - Асеновград.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За първи път го чувам този

    62 9 Отговор
    Представител на римлянския музикален жанр

    Коментиран от #2, #36

    10:56 12.06.2026

  • 2 честен ционист

    16 37 Отговор

    До коментар #1 от "За първи път го чувам този":

    Значи нищо не си видял от живота, или си предствител на Ген Зи.

    Коментиран от #45

    10:58 12.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    56 2 Отговор
    Причината за смъртта е ясна.Няколко пъти го арестуваха за наркотици.

    Коментиран от #41

    10:58 12.06.2026

  • 4 Без име

    45 8 Отговор
    Това чудо и майка му за първи път срещам като имена.

    Коментиран от #23

    11:06 12.06.2026

  • 5 фентанила е много вредоносен

    18 4 Отговор
    и амфетамина . какво да се направи . в асеновград си се подрусват . скоро в пловдив някакви поръчвали по интернет . и ги разкриха . петроханеца вземал фенобарбитал . против епилепсия . с дрогиращи свойства и зелена рецепта . отровно е . и в америка доста се отравят . съобщават само тъжната вест . кого и кога намерили . сега вдовицата как ще гледа децата . може държавата да обещити нещо . на оня с 27 крави му се искаха 40 000 евро . толкова загубил . в тик ток има и дарители . ще пуснат по нещо .

    11:11 12.06.2026

  • 6 Не го

    26 3 Отговор
    Знам човека, но от снимката заключение - или дрога, или СПИН! Или - и двете!

    11:12 12.06.2026

  • 7 Мими Кучева🐕

    26 7 Отговор
    Демокрацията загуби ценен екземпляр!🦍😰🦍

    Коментиран от #13

    11:14 12.06.2026

  • 8 Мюмюн

    16 14 Отговор
    Хайде всички ученички като малки нощни птички, пю, язък :/ Почивай в мир, пич от класа

    11:16 12.06.2026

  • 9 урсулиета

    17 7 Отговор
    ЕС вече няма да е същия......

    11:16 12.06.2026

  • 10 Лили Иванова

    17 8 Отговор
    Ще си посегна !😰

    Коментиран от #38

    11:19 12.06.2026

  • 11 Соваж бейби

    24 7 Отговор
    Сега разбрах че това нещо е съществувало на Земята !Чудото на фолка 🤣🤧🚾

    11:20 12.06.2026

  • 12 Сила

    24 6 Отговор
    Олелеееее , на кого ни остави батеееее , на кого не остави гълъбеееее .....
    "Детето - чудо " ....!!!???!!! 🤮😫🤮
    Цивилизованите люде си имат детето чудо Моцарт , БТ приматите "Никсъна "....
    Цивилизационна и интелектуална пропаст ...непреодолима пропаст !!!!

    11:22 12.06.2026

  • 13 Соваж бейби

    22 4 Отговор

    До коментар #7 от "Мими Кучева🐕":

    🤣Нищо не е загубила ,в България такива чалгари като този с лопата да ги ринеш , в излишък са!

    Коментиран от #16

    11:23 12.06.2026

  • 14 оэо

    13 0 Отговор
    еми наркотиси, логично

    11:25 12.06.2026

  • 15 Факт

    14 5 Отговор
    Няма да липсва на никой нормален. Даже не съм чувал, че съществувало подобно cи гa не.

    11:25 12.06.2026

  • 16 честен ционист

    5 11 Отговор

    До коментар #13 от "Соваж бейби":

    Човекът беше като Майкъл Джексън. Изкараше ли песен, веднага ставаше хит. И двамата си отидоха млади.

    Коментиран от #20, #21

    11:26 12.06.2026

  • 17 у нас е често срещано явление

    4 1 Отговор
    последвал е малкък тошко . не е много христянско . Гьобелс навремето изпива капсула цианид . някои предпочетоха бесилото . петроханци са избрали оръжието . явно е някакъв психологичен проблем . свързан с депресивно състояние .

    11:32 12.06.2026

  • 18 Емигрант

    5 6 Отговор
    България е мащеха с най лошите обитатели на света. Заричам се че от България камък за довар няма да взема

    11:33 12.06.2026

  • 19 Бат Венце Сикаджията

    11 3 Отговор
    Абе какво занимавате хората с глупости бе?

    11:34 12.06.2026

  • 20 Соваж бейби

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    🤣Българският Джако казваш ,цял свят го познава и ще остане в световните хитове за винаги,жива да не бях ?Направете му паметник или музей защо не 🤪

    11:35 12.06.2026

  • 21 Мими Кучева🐕

    12 6 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    Да,всички дебили го харесваха.🦍🦍🦍😰👍

    11:35 12.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анита Цветанова счетоводител

    3 2 Отговор
    Едно време и това ме плющеше на централна гара в храстите През 1999г.

    11:40 12.06.2026

  • 25 За Никсана,

    2 4 Отговор
    Защо ли?

    Коментиран от #44

    11:44 12.06.2026

  • 26 Хейт

    10 5 Отговор
    Ако можеше и останалите чалгари така да си отидат. Опростачиха няколко поколения българчета.

    11:45 12.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Се ла ви

    7 2 Отговор
    Преди 15г още имаше слухове,че е умрял.Той ги опроверга.Да почива в мир.

    11:58 12.06.2026

  • 29 6135

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Със.! име!":

    Абсолютно грешиш!

    Коментиран от #32

    12:04 12.06.2026

  • 30 Пророк

    6 1 Отговор
    Ада на земята е България , най несправедливата държава с най подли и лицемерни хора.

    12:06 12.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 честен ционист

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "6135":

    В какво греши? Много млади милеят за годините на 90-те и без да са били дори родени тогава.

    12:16 12.06.2026

  • 33 Анти чалга

    4 2 Отговор
    Това не е музика и това никога ня да бъдат певци.

    12:43 12.06.2026

  • 34 Салмонела

    2 1 Отговор
    Чудо е бил само за любителите на тази пародия на музика. Не слушам това нещо поп фолка и този го чувам за пръв път. За мъртвите или добро или нищо.

    12:46 12.06.2026

  • 35 Сатана

    4 0 Отговор
    Айде всички чалгари в национален траур.

    12:47 12.06.2026

  • 36 Мето от факултето

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "За първи път го чувам този":

    Аа, този е от вашите

    12:48 12.06.2026

  • 37 НИКСЪНЧЕТО

    4 1 Отговор
    никому непознат РОМСКИ ДЖАЗМЕН

    Коментиран от #43

    12:52 12.06.2026

  • 38 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лили Иванова":

    моляте лили не го прави

    12:53 12.06.2026

  • 39 Румен Радев е майстор използвач,

    0 1 Отговор
    всички които са му помогнали да бъде това което е днес Радев е изхвърлил зад Борда.
    0.ВЪЗРАЖДАНЕ
    1.БСП Корнелия Нинова
    2.Калоян Методиев
    3.Асен Василев
    4.Кирил Петков
    5.Георги Кандев
    6.Емил Дечев
    Последните двама осигуриха Мнозинство на ПБ и си получиха заслуженото, шут и аут.

    Нещата които Радев не е направил нищо Цени, Богатството на Пеевски и Борисов, ДС Мафията в България.

    Очаквайте повече от същото.

    12:53 12.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Чичо

    1 0 Отговор
    Дрогата и алкохола не прощават.

    12:58 12.06.2026

  • 43 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "НИКСЪНЧЕТО":

    Никсън не е от ромски произход. Има Давидовата звезда татуирана на гърдите.

    13:06 12.06.2026

  • 44 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "За Никсана,":

    Това е оригинала на руски.

    13:14 12.06.2026

  • 45 да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Сериозно ли мислиш, че съм загубил нещо, като не слушам чалга?

    13:18 12.06.2026