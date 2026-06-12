На 43 г. почина Никсън - детето-чудо на попфолка

Попфолк изпълнителят Никсън е починал на 43-годишна възраст. Това стана ясно от Фeйсбук пост на стената на майка му - популярната в началото на 90-те певица Каролина, пише dir.bg. Причината за смъртта не е посочена.
Никола Праматаров-Никсън е емблематично име от златните години на попфолкa. Той остава в историята на жанра като един от първите тийн идоли. Издава първия си албум, когато е само на 16, а вторият му излиза 2 години по-късно. Става известен като детето чудо на попфолка.
След бурния си успех, Никсън постепенно изчезна от светлините на прожекторите. Името му се появяваше епизодично в медиите с проблемите му с наркозависимост и с това, че лежа в затвора. След като излезе на свобода, живя в Гърция и в Англия. Баща е на две деца.
В подкаста на Алпер Чочев даде и едно от редките си интервюта, в което разказа как е преборил зависимостите и е тръгнал по нов път.
Поклонението ще бъде в родния град на Никола Праматаров - Асеновград.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За първи път го чувам този
Коментиран от #2, #36
10:56 12.06.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "За първи път го чувам този":Значи нищо не си видял от живота, или си предствител на Ген Зи.
Коментиран от #45
10:58 12.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #41
10:58 12.06.2026
4 Без име
Коментиран от #23
11:06 12.06.2026
5 фентанила е много вредоносен
11:11 12.06.2026
6 Не го
11:12 12.06.2026
7 Мими Кучева🐕
Коментиран от #13
11:14 12.06.2026
8 Мюмюн
11:16 12.06.2026
9 урсулиета
11:16 12.06.2026
10 Лили Иванова
Коментиран от #38
11:19 12.06.2026
11 Соваж бейби
11:20 12.06.2026
12 Сила
"Детето - чудо " ....!!!???!!! 🤮😫🤮
Цивилизованите люде си имат детето чудо Моцарт , БТ приматите "Никсъна "....
Цивилизационна и интелектуална пропаст ...непреодолима пропаст !!!!
11:22 12.06.2026
13 Соваж бейби
До коментар #7 от "Мими Кучева🐕":🤣Нищо не е загубила ,в България такива чалгари като този с лопата да ги ринеш , в излишък са!
Коментиран от #16
11:23 12.06.2026
14 оэо
11:25 12.06.2026
15 Факт
11:25 12.06.2026
16 честен ционист
До коментар #13 от "Соваж бейби":Човекът беше като Майкъл Джексън. Изкараше ли песен, веднага ставаше хит. И двамата си отидоха млади.
Коментиран от #20, #21
11:26 12.06.2026
17 у нас е често срещано явление
11:32 12.06.2026
18 Емигрант
11:33 12.06.2026
19 Бат Венце Сикаджията
11:34 12.06.2026
20 Соваж бейби
До коментар #16 от "честен ционист":🤣Българският Джако казваш ,цял свят го познава и ще остане в световните хитове за винаги,жива да не бях ?Направете му паметник или музей защо не 🤪
11:35 12.06.2026
21 Мими Кучева🐕
До коментар #16 от "честен ционист":Да,всички дебили го харесваха.🦍🦍🦍😰👍
11:35 12.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Анита Цветанова счетоводител
11:40 12.06.2026
25 За Никсана,
Коментиран от #44
11:44 12.06.2026
26 Хейт
11:45 12.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Се ла ви
11:58 12.06.2026
29 6135
До коментар #23 от "Със.! име!":Абсолютно грешиш!
Коментиран от #32
12:04 12.06.2026
30 Пророк
12:06 12.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 честен ционист
До коментар #29 от "6135":В какво греши? Много млади милеят за годините на 90-те и без да са били дори родени тогава.
12:16 12.06.2026
33 Анти чалга
12:43 12.06.2026
34 Салмонела
12:46 12.06.2026
35 Сатана
12:47 12.06.2026
36 Мето от факултето
До коментар #1 от "За първи път го чувам този":Аа, този е от вашите
12:48 12.06.2026
37 НИКСЪНЧЕТО
Коментиран от #43
12:52 12.06.2026
38 оня с коня
До коментар #10 от "Лили Иванова":моляте лили не го прави
12:53 12.06.2026
39 Румен Радев е майстор използвач,
0.ВЪЗРАЖДАНЕ
1.БСП Корнелия Нинова
2.Калоян Методиев
3.Асен Василев
4.Кирил Петков
5.Георги Кандев
6.Емил Дечев
Последните двама осигуриха Мнозинство на ПБ и си получиха заслуженото, шут и аут.
Нещата които Радев не е направил нищо Цени, Богатството на Пеевски и Борисов, ДС Мафията в България.
Очаквайте повече от същото.
12:53 12.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Чичо
12:58 12.06.2026
43 честен ционист
До коментар #37 от "НИКСЪНЧЕТО":Никсън не е от ромски произход. Има Давидовата звезда татуирана на гърдите.
13:06 12.06.2026
44 честен ционист
До коментар #25 от "За Никсана,":Това е оригинала на руски.
13:14 12.06.2026
45 да те питам
До коментар #2 от "честен ционист":Сериозно ли мислиш, че съм загубил нещо, като не слушам чалга?
13:18 12.06.2026