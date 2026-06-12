Здравното министерство: Директори на държавни болници вземат огромни заплати при милиони дългове

Министерството на здравеопазването представя данни за управлението на държавните болници в страната. Реализираните от тях задължения са 426,2 млн. евро. От тях просрочените до 31 март са 21,3 млн. евро. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова на пресконференция.

„17 от търговските дружества с над 50% държавно участие са сключили договори за кредит с различни банкови институции. Общият размер на кредитите до 31 декември е 187,3 млн. лева. Повече от половината са сключени с една финансова институция. За последното тримесечие три болници са го направили - УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“, МБАЛ „Рахила Ангелова“ - Перник и МБАЛ „Света Петка“ във Видин. Изискала съм от дирекция Публични предприятия и управление на собствеността да бъде направен анализ на работата на съветите на директорите на всички 64 търговски дружества, които са към МЗ. Срокът е до днес“, обяви Ивкова.

По думите ѝ допълнително изискване е отправено за организиране на ежемесечни срещи на споменатите съвети на директорите. „Членовете получават между 2000 и 4500 евро на месец, за да представляват държавата в съветите, някои от тях са служители в здравното министерство. Понякога се получават и около 8000 евро възнаграждение, което е повече от това на принципала на министерството“, обясни още министърът.

Ивкова припомни, че става дума за държавен ресурс, но уточни, че осъзнава, че има различни фактори, които могат да причинят задлъжняване. Тя съобщи, че същевременно ще бъде преразгледана методиката при формиране на възнаграждения на съветите на директорите на търговските предприятия. Целта е избягване на на ситуация, в която здравни заведения, намиращи се в лошо финансово състояние, изплащат възнаграждения в необосновано голям размер.

„От януари до 27 май са извършени 22 проверки от звеното за вътрешен одит. Фокусът им е бил основно върху лечението с неразрешени медикаменти, както и договорите за съвместно управление. Проверките продължават в няколко здравни заведения. Основните констатирани слабости са липса на основни правила по условията за доставка на медикаменти, като в някои случаи е осъществявана с единствения, подал оферта търговец на едро. Не са били откривани доказателства дали е била публикувана покана за оферти и дали са изпращани запитвания до други доставчици. Установени са и софтуерни разминавания в лечебни заведения, невъзможно е било проследяване на доставките“, разясни още Катя Ивкова. В резултат на това е изискана информация за договорите за съвместна дейност.

Одитът е установил, че в част от споменатите договори процентните съотношения са в ущърб на здравните заведения. В някои от случаите разпределението е дори 20 към 80. „Сезирани са прокуратурата, АДФИ, ДАНС и ДНСК“, допълни министърът.

По думите ѝ Бул Био - НЦЗПБ ЕАД произвежда ваксината за БЦЖ и има потенциал да се развие като дружество, но същевременно към 31 декември резултатът от дейността му е отрицателен, а загубите му са за 572 000 лева. А печалбите му през 2024 г. са били за 46 000 лева, докато през 2021 г. е на стойност 8 млн. лева. „Неосъщественият износ е в размер на 9,2 милиона лева. Изпълнителният директор е обяснил, че има забавени износи поради отложени доставки на УНИЦЕФ в Индонезия, Афганистан и Виетнам, а продукцията се намира на склад. Вътрешният одит е константирал, че нерегламентиран в правилата е начинът на реализиране на плащания по отношение на управлението на задълженията. СЗО също прави проверки на лабораториите на Бул Био, очаква се доклад по напредъка на техните констатации. Изискани са и допълнителни обяснения от директора“, разкри още Ивкова.

В допълнение тя посочи, че месечните възнаграждения на членовете на съветите на директорите на държавните лечебни заведения значително надхвърлят тези на висшите ръководните длъжности в държавата. Въпреки това обаче финансовите резултати са отрицателни.

Ивкова изнесе данни и за задълженията на големите болници. Тези на УМБАЛСМ „Пирогов“ са в размер на 41,7 милиона евро. Възнаграждението на директора през януари е 10 416 евро, през март е 12 659 евро. В УМБАЛ „Александровска“ дълговете са за 60,2 милиона евро, а заплатата на изпълнителния директор е 8559 евро. В УМБАЛ „Света Екатерина“ задълженията са 28,3 милиона евро, а възнаграждението на ръководителя ѝ - в порядъка на 8000 евро.