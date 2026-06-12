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Здравното министерство: Директори на държавни болници вземат огромни заплати при милиони дългове

Здравното министерство: Директори на държавни болници вземат огромни заплати при милиони дългове

12 Юни, 2026 11:16 2 420 52

  • директори-
  • болници-
  • заплати

Повече от половината държавни болници са изтеглили кредит от една финансова институция

Здравното министерство: Директори на държавни болници вземат огромни заплати при милиони дългове - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на здравеопазването представя данни за управлението на държавните болници в страната. Реализираните от тях задължения са 426,2 млн. евро. От тях просрочените до 31 март са 21,3 млн. евро. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова на пресконференция.

„17 от търговските дружества с над 50% държавно участие са сключили договори за кредит с различни банкови институции. Общият размер на кредитите до 31 декември е 187,3 млн. лева. Повече от половината са сключени с една финансова институция. За последното тримесечие три болници са го направили - УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“, МБАЛ „Рахила Ангелова“ - Перник и МБАЛ „Света Петка“ във Видин. Изискала съм от дирекция Публични предприятия и управление на собствеността да бъде направен анализ на работата на съветите на директорите на всички 64 търговски дружества, които са към МЗ. Срокът е до днес“, обяви Ивкова.

По думите ѝ допълнително изискване е отправено за организиране на ежемесечни срещи на споменатите съвети на директорите. „Членовете получават между 2000 и 4500 евро на месец, за да представляват държавата в съветите, някои от тях са служители в здравното министерство. Понякога се получават и около 8000 евро възнаграждение, което е повече от това на принципала на министерството“, обясни още министърът.

Ивкова припомни, че става дума за държавен ресурс, но уточни, че осъзнава, че има различни фактори, които могат да причинят задлъжняване. Тя съобщи, че същевременно ще бъде преразгледана методиката при формиране на възнаграждения на съветите на директорите на търговските предприятия. Целта е избягване на на ситуация, в която здравни заведения, намиращи се в лошо финансово състояние, изплащат възнаграждения в необосновано голям размер.

„От януари до 27 май са извършени 22 проверки от звеното за вътрешен одит. Фокусът им е бил основно върху лечението с неразрешени медикаменти, както и договорите за съвместно управление. Проверките продължават в няколко здравни заведения. Основните констатирани слабости са липса на основни правила по условията за доставка на медикаменти, като в някои случаи е осъществявана с единствения, подал оферта търговец на едро. Не са били откривани доказателства дали е била публикувана покана за оферти и дали са изпращани запитвания до други доставчици. Установени са и софтуерни разминавания в лечебни заведения, невъзможно е било проследяване на доставките“, разясни още Катя Ивкова. В резултат на това е изискана информация за договорите за съвместна дейност.

Одитът е установил, че в част от споменатите договори процентните съотношения са в ущърб на здравните заведения. В някои от случаите разпределението е дори 20 към 80. „Сезирани са прокуратурата, АДФИ, ДАНС и ДНСК“, допълни министърът.

По думите ѝ Бул Био - НЦЗПБ ЕАД произвежда ваксината за БЦЖ и има потенциал да се развие като дружество, но същевременно към 31 декември резултатът от дейността му е отрицателен, а загубите му са за 572 000 лева. А печалбите му през 2024 г. са били за 46 000 лева, докато през 2021 г. е на стойност 8 млн. лева. „Неосъщественият износ е в размер на 9,2 милиона лева. Изпълнителният директор е обяснил, че има забавени износи поради отложени доставки на УНИЦЕФ в Индонезия, Афганистан и Виетнам, а продукцията се намира на склад. Вътрешният одит е константирал, че нерегламентиран в правилата е начинът на реализиране на плащания по отношение на управлението на задълженията. СЗО също прави проверки на лабораториите на Бул Био, очаква се доклад по напредъка на техните констатации. Изискани са и допълнителни обяснения от директора“, разкри още Ивкова.

В допълнение тя посочи, че месечните възнаграждения на членовете на съветите на директорите на държавните лечебни заведения значително надхвърлят тези на висшите ръководните длъжности в държавата. Въпреки това обаче финансовите резултати са отрицателни.

Ивкова изнесе данни и за задълженията на големите болници. Тези на УМБАЛСМ „Пирогов“ са в размер на 41,7 милиона евро. Възнаграждението на директора през януари е 10 416 евро, през март е 12 659 евро. В УМБАЛ „Александровска“ дълговете са за 60,2 милиона евро, а заплатата на изпълнителния директор е 8559 евро. В УМБАЛ „Света Екатерина“ задълженията са 28,3 милиона евро, а възнаграждението на ръководителя ѝ - в порядъка на 8000 евро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 3 Отговор
    Аоо......... някой гледа, какво пиша......

    11:17 12.06.2026

  • 2 честен ционист

    8 2 Отговор
    Щото бачкат на норма и по списък.

    Коментиран от #29

    11:24 12.06.2026

  • 3 Ми недейте само да констатирате

    40 2 Отговор
    Туморите се изрязват

    Ревизия във всички държавни учреждения

    Стига с констатирахте разрешавайте

    11:27 12.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    В новия бюджет пари за младите лекари пак няма.

    Коментиран от #44

    11:27 12.06.2026

  • 5 Винкело

    42 0 Отговор
    Абе откъде и по кое време се пръкна това "борд на директорите"? Едни наши хора да вземат там някакви пари. Щото тука у болницата имаме директори - поетеса и даскал по география.

    11:27 12.06.2026

  • 6 Весо

    21 0 Отговор
    Това го говорим от години!

    11:29 12.06.2026

  • 7 Камион

    13 10 Отговор
    Поредната калинка. Само гръмки заглавия да се радват тея, дето са гласували за него.
    Освен моментните дългове, да направят справка за последните 10 години и тогава да преценят кой е адекватен и кой не. Също да направят справка какви са заплатите в останалите страни. ... или искат да внасят лекари, по идеята на Тошко Африкански?!

    Коментиран от #28

    11:29 12.06.2026

  • 8 Вижда се

    23 2 Отговор
    Бялата мафия повече милиони от герберистката

    11:29 12.06.2026

  • 9 Не само взимат на държавна заплатка.

    26 2 Отговор
    Не лекуват , ако нямаш пари си жив-умрял. Болните ги въртят на караминьол. Взимат и на частно три пъти по толкова. Продават лекарства на дефицитни цени. Как може така? Див капитализъм.

    Коментиран от #16, #36

    11:29 12.06.2026

  • 10 Чудесно начало

    15 0 Отговор
    Подходът е правилен.
    Така беше - дългове без контрол.
    Надявам се сега да се наложи нов модел и регулация в системата.

    11:30 12.06.2026

  • 11 Kaлпазанин

    22 3 Отговор
    То лекарите са милионери ,та какво остава за директорите ,ние оФцете да мрем и да си плащаме до последно ,важното е че има банани и прайдове

    11:31 12.06.2026

  • 12 Хм...

    25 1 Отговор
    Герберските кадри са свикнали само да усвояват. От години държавата е ограбвана безнаказано.

    11:31 12.06.2026

  • 13 Али Баба

    21 1 Отговор
    Крайно време е всички възнаграждения в държавни и общински агенции и болници да бъдат намалени с 50%. Щом държавата няма пари, не трябва да дава такива високи заплати. Щом не могат да изкарат повереното им за управление дружество на печалба, няма да взимат заплата. Или да взимат минимална. Депутатите трябва да последват примера на унгарските си колеги.

    11:32 12.06.2026

  • 14 Гост

    26 3 Отговор
    Минстърката сега ли откри топлата вода? За за ИЗПЛУВА здравеопазването трябва:
    1. Държавните болници да престанат да бъдат търговски дружества .
    2. За да има равен достъп до здравеопазване трябва всички общински болници да станат държавни.
    3. Завършващите лекари - държавна поръчка поне 5 години трябва да работят в общественото здравеопазване.
    4. Рязко да се намали източването на касата чрез фалшивите пътеки при засилен контрол и най-вече финансова отговорност за надвзетите пари.
    5. НАЙ-ВАЖНОТО - НЗОК ТРЯБВА ДА РАБОТИ САМО С ДЪРЖАВНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ! Частните болници да си създадат собствена каса или здравноосигурително дружество, а не да точат касата и от там да привбичат специалисти срещу големи възнаграждения.

    Коментиран от #43

    11:33 12.06.2026

  • 15 Госあ

    25 0 Отговор
    Пари за младите лекари могат съвсем спокойно да се осигурят от бруталните заплати на старите директори от шайката на герб и мрежите на петроханци !!!

    11:36 12.06.2026

  • 16 Добри Колев

    18 5 Отговор

    До коментар #9 от "Не само взимат на държавна заплатка.":

    Това не е див капитализъм. Това е див социализъм. Надявам се да правите разликата. Две от основните характеристики на социализма това са лошите пътища и връзките. И двете са налични в огромни мащаби в БГ. Така че, не обиждайте капитализма. Такова нещо още не сме видели у нас. Особено пък и див.

    Коментиран от #37

    11:37 12.06.2026

  • 17 Борката

    14 0 Отговор
    Директори отдавна за затвора! Всичките със заплати над 30 000 евро, при бай Ставри! Да бъдат в килиите със служители и
    началници от НЗОК!

    11:38 12.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 пример за 2 болници . дългове и заплата

    4 0 Отговор
    дълга на една е 30 милиона . дългът на втората също . стават 60 милиона евро . здравната каса трудно може да ги изплати . сега и 2 директори с заплати , бонуси, лекарски , за комисии, бонуси за година 3 милиона евро . по двама директора . са 6 . общо 66 милиона в годината . затваряме 2 болници и сме на плюс . а дали всички държавни болници са така . общо има 3800 държавни болници . още толкова частни .

    11:42 12.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Директорите са на ГЕПИ

    13 0 Отговор
    До един без изключение, боковите схеми за скрита приватизация

    11:44 12.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Никой не казва

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Камион":

    ДА ама НЕ: БОРД от 5 човека какво лекува. Един не е ли достатъчен. Имаш загуби - не можеш да управляваш. Докарал си болницата си до фалит ...затвор..

    11:48 12.06.2026

  • 29 Учат се от най-добрите

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Самата дърржава така работи . Дългове - заплати. На инат !

    11:51 12.06.2026

  • 30 Жалки съветски твapи !

    11 6 Отговор
    Единствено от ПП-ДБ са дали някакво просто и ефективно решение за справяне на медицинската мафия - SMS, съобщение по месенджър или мейл когато здравната каса харчи всеки цент за теб и търгове за лекарства за частните болници. Е предния парламент ГЕРП Ново начало, ИТН, БСП и Възраждане бяха против.
    Сега регресивните на мунчо също не ги приеха, защитават мафията и ошушкват пенсионери, майки, детски, учители и културата.

    11:51 12.06.2026

  • 31 Демократ

    2 8 Отговор
    Защо се дават пари за болници и лекари ? Трябва да се дават пари само на важни , многобройни електорални групи : роми , пенсионери ! Те ще ни изберат , а ние ще платим на Украйна .

    Коментиран от #34

    11:52 12.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 тЕЗИси

    4 1 Отговор
    Казва се ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.

    11:54 12.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ВИСШЕ ДА ИМАШ

    8 1 Отговор
    Маргарет Тачър : социализмът свършва когато свършат чуждите пари ! Така че за директорите това твърдение е в пълна сила . За тях това е социализма за който са учили !!! И СИ ГО ЖИВЕЯТ !

    11:55 12.06.2026

  • 36 скачал с 2 пръста на площада за банани

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Не само взимат на държавна заплатка.":

    ами така ще е като скачахте за банани по площадите сега няма са ревете има вече банани в магазина

    Коментиран от #40, #52

    11:56 12.06.2026

  • 37 Оксиморон

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Добри Колев":

    Това е капитализъм управляван по комунистически.

    12:01 12.06.2026

  • 38 хихи

    6 0 Отговор
    Кочина....с "Президент" "МС" и "НС" "Главен прокурор" "ДАНС" и т.н.

    12:03 12.06.2026

  • 39 Нещастници

    0 0 Отговор
    сега разбрахте ли, защо разходите за алужите са много ,не е от бройката а от разпределението!!!!

    12:04 12.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Огромни заплати !

    4 1 Отговор
    Огромни Дългове !

    И Нито Един Лекар !

    Забележителен !

    Успех !

    12:09 12.06.2026

  • 42 Ти като Познаваш Буквара !

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Чиба, гьoн nocpaн !":

    За Това Ли ?

    Ос !

    --

    Р !

    --

    А !

    Всичко ?

    12:11 12.06.2026

  • 43 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    А завършващите адвокатчета държавна поръчка - не ! А ?

    12:16 12.06.2026

  • 44 Те не са Предмет !

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    На Касата !

    12:24 12.06.2026

  • 45 НЗОК !

    2 0 Отговор
    Такъв АД !

    Не ми Трябва !

    Коментиран от #46

    12:28 12.06.2026

  • 46 Закривай !

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "НЗОК !":

    Закривай ! --- !

    МЗ !

    Също !

    12:29 12.06.2026

  • 47 Ко чакаш, ма?!

    2 0 Отговор
    Уволнявай и съди наред или сте още от същото!

    12:31 12.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Дориана

    1 0 Отговор
    Това е нагледен пример за перманентната корупция при корупционния модел Борисов - Пеевски.

    12:33 12.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Гост

    0 0 Отговор
    Ту биг пигс стайл

    13:25 12.06.2026

  • 52 Да ти кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "скачал с 2 пръста на площада за банани":

    Вземи си купи един кашон с банани и седни го изяж. Белким ти излезат от главата тез банани.

    13:26 12.06.2026

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