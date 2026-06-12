Здравното министерство: Директори на държавни болници вземат огромни заплати при милиони дългове

Министерството на здравеопазването представя данни за управлението на държавните болници в страната. Реализираните от тях задължения са 426,2 млн. евро. От тях просрочените до 31 март са 21,3 млн. евро. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова на пресконференция.
„17 от търговските дружества с над 50% държавно участие са сключили договори за кредит с различни банкови институции. Общият размер на кредитите до 31 декември е 187,3 млн. лева. Повече от половината са сключени с една финансова институция. За последното тримесечие три болници са го направили - УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“, МБАЛ „Рахила Ангелова“ - Перник и МБАЛ „Света Петка“ във Видин. Изискала съм от дирекция Публични предприятия и управление на собствеността да бъде направен анализ на работата на съветите на директорите на всички 64 търговски дружества, които са към МЗ. Срокът е до днес“, обяви Ивкова.
По думите ѝ допълнително изискване е отправено за организиране на ежемесечни срещи на споменатите съвети на директорите. „Членовете получават между 2000 и 4500 евро на месец, за да представляват държавата в съветите, някои от тях са служители в здравното министерство. Понякога се получават и около 8000 евро възнаграждение, което е повече от това на принципала на министерството“, обясни още министърът.
Ивкова припомни, че става дума за държавен ресурс, но уточни, че осъзнава, че има различни фактори, които могат да причинят задлъжняване. Тя съобщи, че същевременно ще бъде преразгледана методиката при формиране на възнаграждения на съветите на директорите на търговските предприятия. Целта е избягване на на ситуация, в която здравни заведения, намиращи се в лошо финансово състояние, изплащат възнаграждения в необосновано голям размер.
„От януари до 27 май са извършени 22 проверки от звеното за вътрешен одит. Фокусът им е бил основно върху лечението с неразрешени медикаменти, както и договорите за съвместно управление. Проверките продължават в няколко здравни заведения. Основните констатирани слабости са липса на основни правила по условията за доставка на медикаменти, като в някои случаи е осъществявана с единствения, подал оферта търговец на едро. Не са били откривани доказателства дали е била публикувана покана за оферти и дали са изпращани запитвания до други доставчици. Установени са и софтуерни разминавания в лечебни заведения, невъзможно е било проследяване на доставките“, разясни още Катя Ивкова. В резултат на това е изискана информация за договорите за съвместна дейност.
Одитът е установил, че в част от споменатите договори процентните съотношения са в ущърб на здравните заведения. В някои от случаите разпределението е дори 20 към 80. „Сезирани са прокуратурата, АДФИ, ДАНС и ДНСК“, допълни министърът.
По думите ѝ Бул Био - НЦЗПБ ЕАД произвежда ваксината за БЦЖ и има потенциал да се развие като дружество, но същевременно към 31 декември резултатът от дейността му е отрицателен, а загубите му са за 572 000 лева. А печалбите му през 2024 г. са били за 46 000 лева, докато през 2021 г. е на стойност 8 млн. лева. „Неосъщественият износ е в размер на 9,2 милиона лева. Изпълнителният директор е обяснил, че има забавени износи поради отложени доставки на УНИЦЕФ в Индонезия, Афганистан и Виетнам, а продукцията се намира на склад. Вътрешният одит е константирал, че нерегламентиран в правилата е начинът на реализиране на плащания по отношение на управлението на задълженията. СЗО също прави проверки на лабораториите на Бул Био, очаква се доклад по напредъка на техните констатации. Изискани са и допълнителни обяснения от директора“, разкри още Ивкова.
В допълнение тя посочи, че месечните възнаграждения на членовете на съветите на директорите на държавните лечебни заведения значително надхвърлят тези на висшите ръководните длъжности в държавата. Въпреки това обаче финансовите резултати са отрицателни.
Ивкова изнесе данни и за задълженията на големите болници. Тези на УМБАЛСМ „Пирогов“ са в размер на 41,7 милиона евро. Възнаграждението на директора през януари е 10 416 евро, през март е 12 659 евро. В УМБАЛ „Александровска“ дълговете са за 60,2 милиона евро, а заплатата на изпълнителния директор е 8559 евро. В УМБАЛ „Света Екатерина“ задълженията са 28,3 милиона евро, а възнаграждението на ръководителя ѝ - в порядъка на 8000 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
11:17 12.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #29
11:24 12.06.2026
3 Ми недейте само да констатирате
Ревизия във всички държавни учреждения
Стига с констатирахте разрешавайте
11:27 12.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #44
11:27 12.06.2026
5 Винкело
11:27 12.06.2026
6 Весо
11:29 12.06.2026
7 Камион
Освен моментните дългове, да направят справка за последните 10 години и тогава да преценят кой е адекватен и кой не. Също да направят справка какви са заплатите в останалите страни. ... или искат да внасят лекари, по идеята на Тошко Африкански?!
Коментиран от #28
11:29 12.06.2026
8 Вижда се
11:29 12.06.2026
9 Не само взимат на държавна заплатка.
Коментиран от #16, #36
11:29 12.06.2026
10 Чудесно начало
Така беше - дългове без контрол.
Надявам се сега да се наложи нов модел и регулация в системата.
11:30 12.06.2026
11 Kaлпазанин
11:31 12.06.2026
12 Хм...
11:31 12.06.2026
13 Али Баба
11:32 12.06.2026
14 Гост
1. Държавните болници да престанат да бъдат търговски дружества .
2. За да има равен достъп до здравеопазване трябва всички общински болници да станат държавни.
3. Завършващите лекари - държавна поръчка поне 5 години трябва да работят в общественото здравеопазване.
4. Рязко да се намали източването на касата чрез фалшивите пътеки при засилен контрол и най-вече финансова отговорност за надвзетите пари.
5. НАЙ-ВАЖНОТО - НЗОК ТРЯБВА ДА РАБОТИ САМО С ДЪРЖАВНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ! Частните болници да си създадат собствена каса или здравноосигурително дружество, а не да точат касата и от там да привбичат специалисти срещу големи възнаграждения.
Коментиран от #43
11:33 12.06.2026
15 Госあ
11:36 12.06.2026
16 Добри Колев
До коментар #9 от "Не само взимат на държавна заплатка.":Това не е див капитализъм. Това е див социализъм. Надявам се да правите разликата. Две от основните характеристики на социализма това са лошите пътища и връзките. И двете са налични в огромни мащаби в БГ. Така че, не обиждайте капитализма. Такова нещо още не сме видели у нас. Особено пък и див.
Коментиран от #37
11:37 12.06.2026
17 Борката
началници от НЗОК!
11:38 12.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 пример за 2 болници . дългове и заплата
11:42 12.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Директорите са на ГЕПИ
11:44 12.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Никой не казва
До коментар #7 от "Камион":ДА ама НЕ: БОРД от 5 човека какво лекува. Един не е ли достатъчен. Имаш загуби - не можеш да управляваш. Докарал си болницата си до фалит ...затвор..
11:48 12.06.2026
29 Учат се от най-добрите
До коментар #2 от "честен ционист":Самата дърржава така работи . Дългове - заплати. На инат !
11:51 12.06.2026
30 Жалки съветски твapи !
Сега регресивните на мунчо също не ги приеха, защитават мафията и ошушкват пенсионери, майки, детски, учители и културата.
11:51 12.06.2026
31 Демократ
Коментиран от #34
11:52 12.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 тЕЗИси
11:54 12.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ВИСШЕ ДА ИМАШ
11:55 12.06.2026
36 скачал с 2 пръста на площада за банани
До коментар #9 от "Не само взимат на държавна заплатка.":ами така ще е като скачахте за банани по площадите сега няма са ревете има вече банани в магазина
Коментиран от #40, #52
11:56 12.06.2026
37 Оксиморон
До коментар #16 от "Добри Колев":Това е капитализъм управляван по комунистически.
12:01 12.06.2026
38 хихи
12:03 12.06.2026
39 Нещастници
12:04 12.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Огромни заплати !
И Нито Един Лекар !
Забележителен !
Успех !
12:09 12.06.2026
42 Ти като Познаваш Буквара !
До коментар #40 от "Чиба, гьoн nocpaн !":За Това Ли ?
Ос !
--
Р !
--
А !
Всичко ?
12:11 12.06.2026
43 Госあ
До коментар #14 от "Гост":А завършващите адвокатчета държавна поръчка - не ! А ?
12:16 12.06.2026
44 Те не са Предмет !
До коментар #4 от "Последния Софиянец":На Касата !
12:24 12.06.2026
45 НЗОК !
Не ми Трябва !
Коментиран от #46
12:28 12.06.2026
46 Закривай !
До коментар #45 от "НЗОК !":Закривай ! --- !
МЗ !
Също !
12:29 12.06.2026
47 Ко чакаш, ма?!
12:31 12.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Дориана
12:33 12.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Гост
13:25 12.06.2026
52 Да ти кажа
До коментар #36 от "скачал с 2 пръста на площада за банани":Вземи си купи един кашон с банани и седни го изяж. Белким ти излезат от главата тез банани.
13:26 12.06.2026