Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Ива Софиянска се оплака от преследвач, заплашвал да отвлече децата ѝ (ВИДЕО)

2 Май, 2026 10:24 677 14

  • васил божков-
  • ива софиянска-божкова-
  • ива софиянска-
  • заплахи-
  • отвличане

Снахата на Васил Божков разказа за ужасни заплахи срещу семейството ѝ

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ива Софиянска-Божкова направи зловещо признание, че семейството ѝ е получавало маниакални заплахи. Снахата на бизнесмена Васил Божков разказа, че в продължение на месеци е била подложена на психически тормоз от непозната жена, която я е заливала с гласови съобщения – дори посред нощ.

„Казваше, че ще ми отвлече децата… Пишеше ми в 3 през нощта“, споделя тя в подкаста си в разговор с Георги Блажев, който също не скри, че получава ужасни коментари и съобщения от недоброжелатели.

В крайна сметка блокирала профила, тормозът спрял, но страхът остава. Ива признава, че най-голямото ѝ притеснение винаги е било за сигурността на децата ѝ.

Заедно със съпруга си Антон Божков имат три деца – Мая, Васил и Стефан, кръстени на своите дядовци Васил Божков и Стефан Софиянски.

Заради подобни заплахи Ива Софиянска е изключително внимателна какво споделя онлайн – никога не показва лицата на децата си и строго пази личния им живот далеч от публичното пространство. Дори на лични поводи, като рождения ѝ ден, тя избягва да качва реални снимки в социалните мрежи – на тортата ѝ били изобразени децата, но без истински изображения.

Въпреки напрежението, семейството се стреми към нормален живот – дъщеря ѝ Мая се развива в музиката, а синовете ѝ учат, спортуват и следват интересите си.

Засега остава неясно дали е подаден официален сигнал до органите на реда, но признанието ѝ предизвика вълна от съпричастност и тревога сред последователите ѝ.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупости.

    13 1 Отговор
    Чудят се как да привлекат внимание!

    10:27 02.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    ВЪПРОСЪТ Е САМО ВЪПРОСНАТА ЖЕНА
    КОГО МРАЗИ ПОВЕЧЕ - БАЩА И ИЛИ СВЕКЪРА И
    ......
    И ДВАМАТА СА МНОГО МНОГО ГОЛЕМИ ПАЛАВНИЦИ :)
    ......
    И ТЕ ПЛАШЕХА ХОРА И НАПРАВО УБИВАХА :)

    10:28 02.05.2026

  • 3 дано миче теб не те отвлекат

    6 1 Отговор
    че кой ще ни нацъква пълнежите

    10:28 02.05.2026

  • 4 Сталин

    10 1 Отговор
    Еврейски неволи на кошерните ууроди

    10:28 02.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ДА НЕ Е ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА ? - НАЛИ СВЕКЪРА И ГРЪМНА
    МЪЖА И МАНОЛ ВЕЛЕВ
    КАТО КОНКУРЕНТ В ХАЗАРТА И ПРАНЕТО НА ПАРИ :)
    ......
    КРАСАВИЦЕ ПИТАЙ ЧЕРЕПА :)

    10:32 02.05.2026

  • 7 Перо

    8 0 Отговор
    Тази “преследвачка” сигурно е луда за да се занимава с боклуци!

    10:33 02.05.2026

  • 8 Сталин

    10 1 Отговор
    Кошерното котило на тия ууроди ограбиха и продадоха София на брадчедите от исраhell

    10:33 02.05.2026

  • 9 Ивче

    9 1 Отговор
    А татити колко народ изтормози а свекър ти

    10:37 02.05.2026

  • 10 БАЩА И ИВРЕИНА

    5 1 Отговор
    ПОДАРИ НАЙ СЛАДКАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СОФИЙСКАТА ВОДА НА ЧУЖДЕНЦИ КОИТО НЕ СА ИНВЕСТИРАЛИ ЕДИН ЛЕВ ПРЕДИ ТОВА В МРЕЖАТА А СМУЧАТ СМУЧАТ НА ВОДА ИДВАЩА БЕЗ ПОМПИ ПО ГРАВИТАЧЕН ПЪТ.......НЮ БЕЛЕНЕ ЗА НЕГО И КОСТОВ И БАКЪРДЖИЕВ И ГНОМА И СЯШНИТЕ ТУЛУПИ...

    10:41 02.05.2026

  • 11 Миризлив пор

    5 1 Отговор
    Живеят добре благодарение на дейността на черепа. А той доста хора е притеснил през годините, и не само със заплахи посреднощ.

    10:41 02.05.2026

  • 12 Ами

    4 1 Отговор
    баща й отвлече половина София докато кметуваше ...

    10:44 02.05.2026

  • 13 Господарите на фигуранта

    1 0 Отговор
    Е, взеха властта и сега всеки ден ще четем за техните отрочета, какво ядат, къде почиват, и кой ги плаши🤣

    10:46 02.05.2026

  • 14 Дедо

    2 0 Отговор
    Преритал някой за тая па и за децата и. Ама може. Да. Да искат от баща и пари, ама тоя няма да даде и стотинка доколкото го помна.

    10:47 02.05.2026