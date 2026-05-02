Ива Софиянска се оплака от преследвач, заплашвал да отвлече децата ѝ (ВИДЕО)

Ива Софиянска-Божкова направи зловещо признание, че семейството ѝ е получавало маниакални заплахи. Снахата на бизнесмена Васил Божков разказа, че в продължение на месеци е била подложена на психически тормоз от непозната жена, която я е заливала с гласови съобщения – дори посред нощ.

„Казваше, че ще ми отвлече децата… Пишеше ми в 3 през нощта“, споделя тя в подкаста си в разговор с Георги Блажев, който също не скри, че получава ужасни коментари и съобщения от недоброжелатели.

В крайна сметка блокирала профила, тормозът спрял, но страхът остава. Ива признава, че най-голямото ѝ притеснение винаги е било за сигурността на децата ѝ.

Заедно със съпруга си Антон Божков имат три деца – Мая, Васил и Стефан, кръстени на своите дядовци Васил Божков и Стефан Софиянски.

Заради подобни заплахи Ива Софиянска е изключително внимателна какво споделя онлайн – никога не показва лицата на децата си и строго пази личния им живот далеч от публичното пространство. Дори на лични поводи, като рождения ѝ ден, тя избягва да качва реални снимки в социалните мрежи – на тортата ѝ били изобразени децата, но без истински изображения.

Въпреки напрежението, семейството се стреми към нормален живот – дъщеря ѝ Мая се развива в музиката, а синовете ѝ учат, спортуват и следват интересите си.

Засега остава неясно дали е подаден официален сигнал до органите на реда, но признанието ѝ предизвика вълна от съпричастност и тревога сред последователите ѝ.