Има задържан за отвличането на 84-годишната майка на американската водеща Савана Гътри (ВИДЕО)

Лице е задържано за разпит във връзка с изчезването на Нанси Гътри - майката на водещата Савана Гътри, съобщиха от шерифската служба на окръг Пима, щата Аризона.

Задържането е извършено при рутинна проверка на автомобил в района на Рио Рико, южно от Тусон, близо до границата с Мексико. От службата уточняват, че с подкрепата на екипа за събиране на доказателства на ФБР е издадена заповед за претърсване на конкретен имот в Рио Рико, свързан с разследването. „Операцията се очаква да продължи няколко часа. Към момента няма допълнителни подробности“, се казва в официалното съобщение.

Самоличността на задържаното лице не е оповестена. Според информация на TMZ то не е член на семейството Гътри, а по данни на The Post става дума за мъж.

Директорът на ФБР Каш Пател потвърди в ефира на Fox News, че федералните власти работят по „лица, представляващи интерес“ по случая. „Без да компрометираме разследването, мога да кажа, че през последните 36–48 часа постигнахме съществен напредък благодарение на техническите възможности на ФБР и партньорствата ни. Смятам, че разглеждаме конкретни лица като представляващи интерес“, заяви той.

Развитието идва дни след като на 10 февруари ФБР разпространи снимки и видеозаписи на потенциален заподозрян. На кадрите се вижда въоръжено лице със ски маска, което манипулира охранителна камера в дома на Нанси в ранните часове на деня, в който е обявена за изчезнала. Не е потвърдено дали задържаният мъж е същият човек от публикуваните изображения.

I used AI to recolor and make clearer the photos of the Nancy Guthrie alleged kidnapper. pic.twitter.com/wxlKNwDjIW — Ashleigh (@ashleiiiiigh) February 10, 2026

На пресконференция на 5 февруари шерифът на окръг Пима Крис Нанос заяви, че разследващите „активно разглеждат всички“ като възможни заподозрени. „Това означава ли, че имаме основен заподозрян? Не“, уточни той, подчертавайки, че семейството на Гътри е съдействало напълно на властите.

Нанси Гътри, на 84 години, изчезва от дома си в Аризона на 31 януари, след като е била откарана до там от зет си Томазо Чиони след семейна вечеря. Последно е видяна около 21:30 ч. Сигналът за тревога е подаден, след като на 1 февруари сутринта не се явява на църковна служба. На следващия ден Нанос обяви, че жилището ѝ в Тусон се третира като местопрестъпление заради „изключително тревожни“ обстоятелства.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Дъщеря ѝ Савана Гътри, 54-годишна телевизионна водеща от NBC, излезе с официално изявление, в което благодари за подкрепата и подчерта, че приоритет за семейството остава безопасното завръщане на майка ѝ. По-късно тя отправи публичен апел в социалните мрежи с молба за молитви и съдействие. Заради кризата журналистката временно се оттегли от ефир и се отказа от ангажиментите си около отразяването на Зимните олимпийски игри.

На 3 февруари шериф Нанос заяви, че се предполага, че Нанси е „отведена против волята ѝ, вероятно посред нощ“. Той подчерта, че въпреки възрастта си тя е била в „здрав разум“, но страда от здравословни проблеми и „не би могла да измине 50 метра сама“. По данни на Los Angeles Times в дома са открити следи от взлом, а видеозапис, разпространен от NewsNation, показва следа от кръв пред входната врата. По-късно Нанос потвърди, че кръвта принадлежи на Нанси.

Nest video camera of Nancy Guthrie's front door the morning of her disappearance. pic.twitter.com/EExIw9maLJ — VideoMixtape.com (@VideoMixtape_) February 10, 2026

Разследването се усложни от изпратени до местни медии писма с искане за откуп, съдържащи детайли за дома и облеклото на Нанси преди изчезването ѝ. Предполагаемите похитители настояват за милиони долари в биткойн. На 4 февруари Савана, заедно със сестра си Ани и брат си Камрон, публикуваха емоционално видеообръщение в Instagram, в което заявиха, че са „готови да разговарят“ и отправиха послание на обич към майка си. Последваха още публични апели, включително на 7 февруари, когато Савана заяви: „Молим ви да ни върнете майка ни. Това е единственият начин да имаме мир. Готови сме да платим.“

Междувременно NBC засили мерките за сигурност около нюйоркското си студио „от изобилие на предпазливост“. Колеги на Савана споделиха в ефир, че ситуацията ги е разтърсила сериозно, като Шейнел Джоунс призна, че мнозина „имат проблеми със съня“. Според шериф Нанос Савана се опитва да се справи със ситуацията, опирайки се на подкрепата на семейството си.