11 Февруари, 2026 13:31 572 2

Междувременно ФБР публикува кадри на извършителя от охранителните камери на дома на възрастната жена

Има задържан за отвличането на 84-годишната майка на американската водеща Савана Гътри (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лице е задържано за разпит във връзка с изчезването на Нанси Гътри - майката на водещата Савана Гътри, съобщиха от шерифската служба на окръг Пима, щата Аризона.

Задържането е извършено при рутинна проверка на автомобил в района на Рио Рико, южно от Тусон, близо до границата с Мексико. От службата уточняват, че с подкрепата на екипа за събиране на доказателства на ФБР е издадена заповед за претърсване на конкретен имот в Рио Рико, свързан с разследването. „Операцията се очаква да продължи няколко часа. Към момента няма допълнителни подробности“, се казва в официалното съобщение.

Самоличността на задържаното лице не е оповестена. Според информация на TMZ то не е член на семейството Гътри, а по данни на The Post става дума за мъж.

Директорът на ФБР Каш Пател потвърди в ефира на Fox News, че федералните власти работят по „лица, представляващи интерес“ по случая. „Без да компрометираме разследването, мога да кажа, че през последните 36–48 часа постигнахме съществен напредък благодарение на техническите възможности на ФБР и партньорствата ни. Смятам, че разглеждаме конкретни лица като представляващи интерес“, заяви той.

Развитието идва дни след като на 10 февруари ФБР разпространи снимки и видеозаписи на потенциален заподозрян. На кадрите се вижда въоръжено лице със ски маска, което манипулира охранителна камера в дома на Нанси в ранните часове на деня, в който е обявена за изчезнала. Не е потвърдено дали задържаният мъж е същият човек от публикуваните изображения.

На пресконференция на 5 февруари шерифът на окръг Пима Крис Нанос заяви, че разследващите „активно разглеждат всички“ като възможни заподозрени. „Това означава ли, че имаме основен заподозрян? Не“, уточни той, подчертавайки, че семейството на Гътри е съдействало напълно на властите.

Нанси Гътри, на 84 години, изчезва от дома си в Аризона на 31 януари, след като е била откарана до там от зет си Томазо Чиони след семейна вечеря. Последно е видяна около 21:30 ч. Сигналът за тревога е подаден, след като на 1 февруари сутринта не се явява на църковна служба. На следващия ден Нанос обяви, че жилището ѝ в Тусон се третира като местопрестъпление заради „изключително тревожни“ обстоятелства.

Дъщеря ѝ Савана Гътри, 54-годишна телевизионна водеща от NBC, излезе с официално изявление, в което благодари за подкрепата и подчерта, че приоритет за семейството остава безопасното завръщане на майка ѝ. По-късно тя отправи публичен апел в социалните мрежи с молба за молитви и съдействие. Заради кризата журналистката временно се оттегли от ефир и се отказа от ангажиментите си около отразяването на Зимните олимпийски игри.

На 3 февруари шериф Нанос заяви, че се предполага, че Нанси е „отведена против волята ѝ, вероятно посред нощ“. Той подчерта, че въпреки възрастта си тя е била в „здрав разум“, но страда от здравословни проблеми и „не би могла да измине 50 метра сама“. По данни на Los Angeles Times в дома са открити следи от взлом, а видеозапис, разпространен от NewsNation, показва следа от кръв пред входната врата. По-късно Нанос потвърди, че кръвта принадлежи на Нанси.

Разследването се усложни от изпратени до местни медии писма с искане за откуп, съдържащи детайли за дома и облеклото на Нанси преди изчезването ѝ. Предполагаемите похитители настояват за милиони долари в биткойн. На 4 февруари Савана, заедно със сестра си Ани и брат си Камрон, публикуваха емоционално видеообръщение в Instagram, в което заявиха, че са „готови да разговарят“ и отправиха послание на обич към майка си. Последваха още публични апели, включително на 7 февруари, когато Савана заяви: „Молим ви да ни върнете майка ни. Това е единственият начин да имаме мир. Готови сме да платим.“

Междувременно NBC засили мерките за сигурност около нюйоркското си студио „от изобилие на предпазливост“. Колеги на Савана споделиха в ефир, че ситуацията ги е разтърсила сериозно, като Шейнел Джоунс призна, че мнозина „имат проблеми със съня“. Според шериф Нанос Савана се опитва да се справи със ситуацията, опирайки се на подкрепата на семейството си.


  • 1 Ами

    4 0 Отговор
    Приличат си! Еднакво сплескани физиономии!

    13:34 11.02.2026

  • 2 Дано не я

    2 0 Отговор
    е изял, че на 84 години май ще е малко жилава...

    13:43 11.02.2026