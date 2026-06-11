Фалшива тревога! Няколко етажа от сградата на Пентагона бяха отцепени след сигнал за инцидент с опасни вещества

Американските власти разследват инцидент, свързан с опасни вещества, в сградата на Пентагона, съобщи в социалната мрежа Екс противопожарната служба на окръг Арлингтън, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано телевизия Си Ен Ен предаде, че няколко етажа от сградата са евакуирани и отцепени.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди, че системите сигурност "са засекли проблем с качеството на въздуха, налагащ предприемането на предпазни мерки, докато се установи степента на сериозност".

"Министерството (на войната) прилага стандартни протоколи за защита, включително разпореждане за укриване на място в засегнатата зона", посочи Парнел. Той добави, че на място са разположени специализирани екипи, които са готови да окажат помощ на хората в сградата.

Източници на Си Ен Ен заявиха преди минути, че "инцидентът с опасни вещества", заради който няколко етажа от сградата на Пентагона бяха отцепени, се е оказал фалшива тревога.

Малко по-рано от противопожарната служба на окръг Арлингтън съобщиха, че разследват инцидент, свързан с опасни вещества.

Пететажната сграда на американското министерство на войната е едно от най-големите административни здания в света.