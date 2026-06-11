Фалшива тревога! Няколко етажа от сградата на Пентагона бяха отцепени след сигнал за инцидент с опасни вещества

Американските власти разследват инцидент, свързан с опасни вещества, в сградата на Пентагона, съобщи в социалната мрежа Екс противопожарната служба на окръг Арлингтън, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По-рано телевизия Си Ен Ен предаде, че няколко етажа от сградата са евакуирани и отцепени.
Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди, че системите сигурност "са засекли проблем с качеството на въздуха, налагащ предприемането на предпазни мерки, докато се установи степента на сериозност".
"Министерството (на войната) прилага стандартни протоколи за защита, включително разпореждане за укриване на място в засегнатата зона", посочи Парнел. Той добави, че на място са разположени специализирани екипи, които са готови да окажат помощ на хората в сградата.
Източници на Си Ен Ен заявиха преди минути, че "инцидентът с опасни вещества", заради който няколко етажа от сградата на Пентагона бяха отцепени, се е оказал фалшива тревога.
Малко по-рано от противопожарната служба на окръг Арлингтън съобщиха, че разследват инцидент, свързан с опасни вещества.
Пететажната сграда на американското министерство на войната е едно от най-големите административни здания в света.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #8, #16
18:50 11.06.2026
2 Тръмп
18:51 11.06.2026
3 Путин е малко мишленце
Коментиран от #15
18:51 11.06.2026
4 6135
Значи счупен датчик, вероятно китайски, а не отровни вещества, както тръби заглавието.
Коментиран от #12
18:52 11.06.2026
5 хаха
18:52 11.06.2026
6 Ха-ха-ха
18:53 11.06.2026
7 Пич
18:54 11.06.2026
8 Отровната миризма
До коментар #1 от "Сталин":стои още от ДжоПамперса.
18:59 11.06.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ ГРЪМНАТ СВЕТОВНОТО ПО ФУТБОЛ
....ТИЯ СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО
19:01 11.06.2026
10 ТехноЛог
19:04 11.06.2026
11 Дърт американски генералисимус
Цял етаж..... Голям страх.
19:10 11.06.2026
12 Информацията е непълна.
До коментар #4 от "6135":Службите и полицаите, които са влчзли вътре, са били "с противогази и пълно химическо защитно облекло".
19:16 11.06.2026
13 Читател
19:16 11.06.2026
14 велика държава
19:25 11.06.2026
15 Забавен си
До коментар #3 от "Путин е малко мишленце":малко мишле, бяга, старшината..
армия..
Нещо в детството ли?
19:27 11.06.2026
16 Кирпича
До коментар #1 от "Сталин":Поръси си мекиците с него .
19:31 11.06.2026
17 Пак редовните им постановки
19:32 11.06.2026