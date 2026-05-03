Андрей Янкулов иска лост срещу вътрешната зависимост в Прокурорската колегия на ВСС

Трябва да се акцентира върху качеството на новия избор на парламентарна квота във Висшия съдебен съвет (ВСС), а не толкова върху сроковете, заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов пред БНР, цитиран от news.bg. "Дали ще е за 3 или за 6 месеца - не ми се струва това, че е решаващо, още повече, че ние вече имаме Висш съдебен съвет с много изтекъл мандат - повече от 3-4 години", посочи той.

По думите му е важно смяната на кадровиците да се реализира с добри темпове, но тя трябва да включва първоначално промяна в правилата, по които трябва да става изборът на членовете на ВСС. Янкулов допълни, че това изисква определени технологични срокове и внимателно обмисляне точно какви да бъдат промените. "Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин", коментира той.

Андрей Янкулов каза още, че няма как с парламентарната квота сама по себе си да се получи сериозна промяна в цялостния облик на ВСС. По думите му огромно значение ще има изборът на професионалната квота. "През годините доста промени бяха правени в тази насока", посочи той.

"Трябва да си дадем сметка, че съдебната система - съдиите, прокурорите и следователите, вече в продължение на доста години имат възможност да отстояват своята независимост. Пълна нормативна възможност им е дадена да отстояват своята независимост и от тях до голяма степен зависи какъв избор ще проведат", коментира правосъдният министър. По думите му няма как зловредните влияния в съдебна власт да бъдат ограничени или елиминирани само с технически способи.

Според Янкулов форматът на Прокурорската колегия е проблематичен на организационно ниво. "Тя е изградена почти изключително, ако не и напълно изключително, от бивши и бъдещи подчинени на главния прокурор, т.е. хора от самата система. Ако през парламентарната квота в прокурорската колегия влязат хора, които не са част от институцията прокуратура, те могат да служат като един такъв лост за баланс срещу хората, които ще имат тази вътрешноведомствена зависимост, дори и тя да не е формално изразена за времето на мандата на ВСС, заяви той.

Андрей Янкулов посочи, че такава зависимост съществува и това е един от проблемите при конституирането на ВСС. "За съжаление, опитът той да бъде решен донякъде с последните конституционни промени претърпя неуспех в Конституционния съд (КС). Парламентът има възможност, когато провежда този избор, да не включва в квотата, която ще избира, прокурори от системата", каза още той.

Според Янкулов така все пак ще има по-голяма възможност за баланс чрез външни хора. "В момента действително прокурорската колегия - начинът, по който се действа там, изцяло съответства на политиките, които се залагат от ръководството на самата институция, което не би трябвало да бъде така", отбеляза той.

Служебният правосъден министър беше категоричен, че Прокурорската колегия на ВСС не би трябвало да оперира под диктовката на главния прокурор. Според него "лекът срещу това" е труден.

"Ако професионалната общност реши да подходи към този избор по начина, по който е подхождала през годините назад, дори и една качествена промяна в избора на парламентарната квота няма да доведе тази съществена промяна в цялостната конструкция на ВСС. Но това не бива да отклонява мнозинството в парламента от необходимостта да проведат такъв избор", заяви той.

Янкулов посочи още, че промените в съдебната власт се случват бавно и дори противоречиво. "Това са много сложни процеси. Резултатите от тях е трудно да бъдат предвидени към времето, когато се осъществяват тези промени", коментира той.

Андрей Янкулов каза още, че дори да се направи качествен избор за новия ВСС, това няма да доведе до някакви скоростни резултати. "Хората, които са ангажирани с тези процеси, трябва да са наясно и трябва да го казват на гражданите, за да са наясно и те и да няма нереалистични очаквания от това какво може да се случи в съдебната власт. Тези нереалистични очаквания после ще доведат до негативи именно за хората, които ги създават в момента", аргументира се той.

По думите му няма как да бъде постигната с такива действия в кратки срокове качествена промяна, особено в институция като прокуратурата, която от години страда от тежки управленски дефицити. Янкулов отбеляза, че качествената промяна е дълъг процес, а през последните години този процес не се е развивал в положителна посока. "Тенденцията трябва да бъде обърната на този процес. Това нещо няма как да стане в кратки срокове", подчерта той.

Янкулов каза още, че екипът му е изготвил важните законопроекти по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), свързани с деполитизирана антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за разследване на главния прокурор. Законопроектите са приети от Министерския съвет (МС) и са консултирани с Европейската комисия. По думите му, ако те бъдат приети от парламента, това ще бъде позитивно развитие за правосъдието.