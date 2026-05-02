Новини
Любопитно »
Бащата на Христиан Гущеров с гневен пост в мрежата заради неграмотността

2 Май, 2026 13:17 1 620 27

  • баща-
  • христиан гущеров-
  • добромир гущеров-
  • неграмотни

Бизнесменът се оплака от абсурдни бисери, на които попада и в разговорната реч

Кадър: bTV
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият депутат от БСП Добромир Гущеров изрази своето възмущение от всеобщата неграмотност – не само в медиите, но и в политиката като цяло.

"Умствена нищета ни е заляла. Често се използват думи, буквално преведени от чужди езици, създават се нови изрази по чужд модел с роден езиков материал, а това започва масово да се употребява както от неграмотни хора, така и от водещи журналисти в големи медии“, възмущава се бизнесменът.

Той дава за пример думата "самокатастрофирал“ и изразява надежда поне следващите политици да милеят за българския език.

"Но какво да очакваме от масовия българин, когато за него официалната дреха е анцугът, а върховният интелектуален интерес – токшоуто. За част от хората да живеят весело и разгулно е бъдещето“, споделя бащата на Христиан Гущеров.

Надеждата на бизнесмена е онези, които сега влизат в политиката, да говорят правилно и да не използват "бисери“ от предишни парламентарни изказвания като: "ваканцуване“, "входящност“, "иновантно“, "да направиме“, "да кажеме“, "въх“ и други.

Гущеров е категоричен, че няма да следи точка по точка работата на парламента, тъй като продължава да развива видеоблога си за пътешествия заедно със съпругата си Диана.

Преди дни двамата се завърнаха от малко село в провинцията на Франция, където са снимали каменни улици, френска кухня и неповторима атмосфера, за която разказват увлекателно в публикациите си.

"Към днешна дата не искам да давам интервюта. Предпочитам да пиша за красиви места и пътешествия – това ме изпълва с радост и ме прави щастлив“, споделя бизнесменът.

За отношенията със сина си Христиан Гущеров той не желае да говори. Според близки до семейството двамата рядко се чуват, а отношенията им са такива, каквито винаги са били – като между баща и син. Старият Гущеров се е успокоил, че синът му е пред развод с плеймейтката Светлана Василева, която той никога не е одобрявал, пише "Хотарена".


Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПИШЕТЕ ИСТИНАТА

    17 0 Отговор
    БСП милионера Гущеров каза един какво си.....

    13:19 02.05.2026

  • 2 НВО

    21 2 Отговор
    Да не е някакъв филолог този "бизнесмен"? Някакъв професор, доктор ли е или само назначен капиталист от БКП?

    13:24 02.05.2026

  • 3 авантгард

    16 1 Отговор
    Съгласен за езика.
    Несъгласен за облеклото.
    По анцуга или ако щете тогата посрещат, по ума изпращат.
    Аман от официално облечени келеши....

    13:24 02.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Венямин

    14 0 Отговор
    Прилича на лош човек от филмите.

    13:25 02.05.2026

  • 6 Воисил Граматик

    6 8 Отговор
    Прав е г-н Добромир Гущеров,дълбоко прав е в мнението си!

    13:25 02.05.2026

  • 7 Затова

    14 0 Отговор
    другаря си взе бая мургава булка , сервитьорка !

    13:28 02.05.2026

  • 8 ХАХАХА

    10 1 Отговор
    МУТРА УЧИТИЛ.

    13:29 02.05.2026

  • 9 раз

    6 0 Отговор
    Гущер тук,гущер там,а накрая змия.

    13:30 02.05.2026

  • 10 Блогър от Москва.Крим е руски завинаги.

    7 0 Отговор
    След 35 г чалга и Биг брадъри и крадци на най високо ниво,като -минпред,какво очаквате?
    СЕ ЛА ВИ!!!

    Коментиран от #25

    13:34 02.05.2026

  • 11 Лост

    13 0 Отговор
    За неграмотността разбрахме.А той като много грамотен как е успял да възпита сина си?

    13:34 02.05.2026

  • 12 Свети Кибик-Юродив

    16 0 Отговор
    Ето ви жив пример на "червен милионер". На когото партията е дала "куфарче" и не само едно. Друг е въпросът, че за разлика от много други "другари", този ги е оползотворил успешно. Явно има и акъл. За простотията е прав, но да си погледне дебелото отроче, което е типичен паразит и определено е от простите, след като се занимава с разни чалгарски кифли- проститутки.

    13:36 02.05.2026

  • 13 Гнусотия

    5 0 Отговор
    Повдига ми се от « мъже» с букли на вратовете си.

    13:42 02.05.2026

  • 14 Успелият

    6 0 Отговор
    Тази червена бабичка успя да капитализира подарените и държавни пари в куфарчета от Лукавия. БСП/БКП го определих за капиталист и той успя. Мога да се застъпва за неговата лексикални и граматически забележки.

    13:44 02.05.2026

  • 15 КПСС-БКП

    7 0 Отговор
    Тоя сега се е пенсионирал и си харчи парите от застрахователно дружество орел, което създаде с милионите, които му подариха от БКП. Върни всички пари на народа. Прогресор.

    13:48 02.05.2026

  • 16 съученик

    7 0 Отговор
    абе помним те и теб от класа ни в руската гимназия в Стара Загора, така, че не се гневи напразно....

    13:52 02.05.2026

  • 17 ха, ха

    7 0 Отговор
    Червеният куфарен милионер щеше да пита къде акат гладните ако не бяха му подарили народните милиони от БКП=БСП=ДС а не да обикаля света с крадени пари със сервитьорката като заряза съпругата си лекар.Синът му е неговото наказание защото той така го е възпитал.

    Коментиран от #24

    13:54 02.05.2026

  • 18 Факт

    3 0 Отговор
    А, този, чувал ли е за"присмял се хърбел на щърбел"?! Да погледне глупавия си син, снахи и тем подобни около него или се огледа в някое огледало.

    13:56 02.05.2026

  • 19 Сталин

    3 0 Отговор
    Ами тия дебили са плод на вашата кошерна демокрация ,кво се оплакваш

    13:58 02.05.2026

  • 20 Констатация

    4 0 Отговор
    Бяхме един от най-образованите и четящи народи в Света, а днес, всички сме свидетели на това, какъв се оказа резултата след 35 години демокрация!!! Нито глупоста, нито наивноста ни, могат да ни послужат като Оправдание!!! Речено е, че: Каквото си направиш сам и най-злият ти враг не може да ти го направи!!!

    Коментиран от #22

    14:00 02.05.2026

  • 21 ДЕМЕК ми е най

    2 0 Отговор
    Любимата дума използвана даже от журналисти политици.Онзи ден я използва и Ники Кънчев мислех го за по интелигентен.

    14:09 02.05.2026

  • 22 Ей любимо ми е

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Констатация":

    Да обвинявате Демокрацията за всичко.Тук да те питам имало ли е и има ли демокрация.Колко години ни управляваха бившите комунисти да те питам.

    14:11 02.05.2026

  • 23 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Ми ние така си говориме тука. Я глей и баце ти, и он кви ги сипе от толко годин. Къв е проблема, кат и "елита" ни говори така? Па за мисирлъка да не говора, оно тие са по-зян и от назе.

    14:11 02.05.2026

  • 24 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "ха, ха":

    Няма как да се сложи знак за равенство между БКП и ДС. Защото ДС унищожи БКП, за да завземе всички богатства на НРБ. Така наредиха от Москва.

    14:13 02.05.2026

  • 25 Ей Блогъра от Мацква

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва.Крим е руски завинаги.":

    Объркал си Автобуса тук йомунистите си направиха преврат и никога не е имало демокрация.Червените другари станаха диви капиталисти.Амадъмо Руски тъ по пи тек.

    14:17 02.05.2026

  • 26 Този разбирач

    1 0 Отговор
    първо да си оправи батаците със синчето тупан и oлигофpен, и после да дава напътствия на другите.Самозабравил се шибaняk.

    14:23 02.05.2026

  • 27 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Вчера чух една тв репортерка да казва "портофейл" вместо портфейл. Такива вероятно с някакъв специален конкурс ги подбират.

    14:24 02.05.2026