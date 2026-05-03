Теодора Духовникова с откровения за мъжа до себе си

3 Май, 2026 15:53

Тя разкри каква е тайната зад дългогодишната ѝ връзка със Стефан

Теодора Духовникова с откровения за мъжа до себе си
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Популярната българска актриса Теодора Духовникова направи откровено признание за личния си живот, любовта и професията си, като разкри каква е тайната зад дългогодишната ѝ връзка със своя партньор Стефан.

Актрисата споделя, че връзката им не се крепи на зависимост или страх от самота, а на съзнателен избор да бъдат заедно. По думите ѝ двамата често си задават въпроса какво ги е събрало толкова устойчиво във времето, като приемат отношенията си като „подарък“, за който са благодарни.

Духовникова подчертава, че за нея е важно хората да могат да съществуват и самостоятелно, но въпреки това да предпочитат близостта. Именно това според нея е здравата основа на една дългогодишна връзка.

Освен за личния си живот, актрисата говори и за професионалния си път. Тя определя Народен театър „Иван Вазов“ като „светиня“ и подчертава, че не приема сцената за даденост, а като място с традиция и наследство, изградено от поколения актьори.

По думите ѝ изборът да се посвети на актьорството не е бил резултат от силна амбиция, а по-скоро естествен процес, който я е връщал към театъра дори когато се е отклонявала от него. Въпреки това тя не крие, че професията е тежка и често несправедлива, особено за хора, които не притежават достатъчно силен характер, за да защитят таланта си.

Актрисата признава, че най-голямото предизвикателство в живота ѝ е била битката със самата себе си. Именно характерът, според нея, е решаващ фактор както в професионалното развитие, така и в личния път.

Духовникова разказва и за трудни моменти, включително преживяна катастрофа, които са я променили и направили по-осъзната. Тя е убедена, че подобни житейски събития дават нова перспектива и карат човек да преосмисли приоритетите си.

По отношение на семейството актрисата споделя, че майчинството е оказало силно влияние върху нея, като я е направило по-дълбока и чувствителна както в живота, така и в професията. В същото време тя намира баланс и в моментите на уединение, които използва за четене и размисъл.

В края на разговора Духовникова обобщава философията си с прост, но силен извод – че най-голямото чудо е самият живот, а най-ценни за нея остават децата ѝ и близките хора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В един друг сайт

    4 1 Отговор
    Теодора Духовникова има уж здрав брак, но това е само привидно. За да остане омъжена цели две десетилетия за Стефан Духовников, от когото има две пораснали деца, актрисата често е прибягвала до изневери, а най-често ги е намирала при своите колеги.

    През леглото й са минали доста актьори, но трима от тях са особено известни

    15:58 03.05.2026

  • 2 Исторически факти

    2 0 Отговор
    Ужас.

    15:58 03.05.2026

  • 3 тонке айде и ти

    2 0 Отговор
    с откровения за мъжа до себе си
    нещо по така разнищено раздуй

    16:03 03.05.2026

  • 4 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    Фамилията говори за успеха на Теодора

    16:10 03.05.2026

  • 5 Духачева

    3 2 Отговор
    Защото когато ме разцепваха един или няколко коча, Стефан все ми прощаваше.

    16:14 03.05.2026