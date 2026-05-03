Теодора Духовникова с откровения за мъжа до себе си

Популярната българска актриса Теодора Духовникова направи откровено признание за личния си живот, любовта и професията си, като разкри каква е тайната зад дългогодишната ѝ връзка със своя партньор Стефан.

Актрисата споделя, че връзката им не се крепи на зависимост или страх от самота, а на съзнателен избор да бъдат заедно. По думите ѝ двамата често си задават въпроса какво ги е събрало толкова устойчиво във времето, като приемат отношенията си като „подарък“, за който са благодарни.

Духовникова подчертава, че за нея е важно хората да могат да съществуват и самостоятелно, но въпреки това да предпочитат близостта. Именно това според нея е здравата основа на една дългогодишна връзка.

Освен за личния си живот, актрисата говори и за професионалния си път. Тя определя Народен театър „Иван Вазов“ като „светиня“ и подчертава, че не приема сцената за даденост, а като място с традиция и наследство, изградено от поколения актьори.

По думите ѝ изборът да се посвети на актьорството не е бил резултат от силна амбиция, а по-скоро естествен процес, който я е връщал към театъра дори когато се е отклонявала от него. Въпреки това тя не крие, че професията е тежка и често несправедлива, особено за хора, които не притежават достатъчно силен характер, за да защитят таланта си.

Актрисата признава, че най-голямото предизвикателство в живота ѝ е била битката със самата себе си. Именно характерът, според нея, е решаващ фактор както в професионалното развитие, така и в личния път.

Духовникова разказва и за трудни моменти, включително преживяна катастрофа, които са я променили и направили по-осъзната. Тя е убедена, че подобни житейски събития дават нова перспектива и карат човек да преосмисли приоритетите си.

По отношение на семейството актрисата споделя, че майчинството е оказало силно влияние върху нея, като я е направило по-дълбока и чувствителна както в живота, така и в професията. В същото време тя намира баланс и в моментите на уединение, които използва за четене и размисъл.

В края на разговора Духовникова обобщава философията си с прост, но силен извод – че най-голямото чудо е самият живот, а най-ценни за нея остават децата ѝ и близките хора.