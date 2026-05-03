Катастрофа между три коли на Северната скоростна тангента в посока Ботевград. Има загинала жена

3 Май, 2026 16:12 858 11

Снимка: Фейсбук /Катастрофи в София
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена е загинала при пътнотранспортно произшествие на Северната скоростна тангента, съобщиха от МВР, цитирани от Dariknews.bg.

Сигналът за инцидента е подаден около 13:10 часа в района на 6-ия километър в посока Ботевград. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
По първоначална информация в катастрофата са участвали три леки автомобила.

Шестима души са транспортирани в болнични заведения за преглед и лечение. Впоследствие една от пострадалите – възрастна пътничка, е починала.

Движението в участъка остава ограничено до приключване на процесуално-следствените действия. Водачите се призовават да се движат с повишено внимание и да използват обходни маршрути.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    7 0 Отговор
    Геноцида в България продължава

    Коментиран от #5

    16:16 03.05.2026

  • 2 ИНТЕРЕСНО

    8 0 Отговор
    НА ПИСТА МОНЦА ИМА ПО МАЛКО ЖЕРТВИ...

    16:17 03.05.2026

  • 3 Дивчо

    5 3 Отговор
    Какво е тангента?

    Коментиран от #10

    16:18 03.05.2026

  • 4 Тия много

    4 1 Отговор
    ниско са летяли...

    16:20 03.05.2026

  • 5 Мммммм

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Какъв геноцид? Липсата на мозък ли наричаш геноцид?

    16:27 03.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    Как успяваш да катастрофираш на 3 лентов път с за мен си остава тайна...
    И не! НЕ Е СКОРОСТТА ВИНОВНА!!

    16:27 03.05.2026

  • 7 Даа!

    4 1 Отговор
    Даа! Скоростна тангента - това говори само за себе си.Ганчо- невидял кола ,щом стъпи на равно, натиска педала докато не опре в ламарината.И покрай него,някой или някои,движещи се нормално,за секунди стават участници във филм на ужасите.Диво племе,което разбира само от бой с гегата между рогата.Удряш ли го,да му изтръпне черепа( с гегата на закона) става хрисим и кротък.Отпуснеш ли го, започва да възприема свободата по Ганъовски- в свободия.

    16:28 03.05.2026

  • 8 Някой

    3 1 Отговор
    В групите пише, тоя с червения ситроен е карал в насрещното.

    16:30 03.05.2026

  • 9 Бързи и яростни

    2 1 Отговор
    Ако искат да изкарат повече пари, КАТериците да пуснат платен лайфстрийм от камерите, а не да се опитват да правят фишинг на балъците водачи.

    16:32 03.05.2026

  • 10 До колкото си спомням

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дивчо":

    Допирателна към окръжност или крива...

    Коментиран от #11

    16:33 03.05.2026

  • 11 Дивчо

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "До колкото си спомням":

    Ясно! Затова са се допрели! Ако беше успоредна нямаше да се допрат!

    16:38 03.05.2026

