САЩ върнаха на Гърция 26 незаконно изнесени древни артефакта

Службата за разследване на вътрешната сигурност (ICE - HSI) към Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ върна в Гърция 26 древни артефакта, незаконно изнесени от страната и конфискувани от американските правоохранителни органи, съобщи Атинската македонска информационна агенция (ANA-MPA).

Тези артефакти включват 25 монети от древногръцкия, римския и византийския период, както и мраморен торс на бога на лечителството Асклепий.

Артефактите са открити по време на операции, проведени от Службата за разследване на вътрешната сигурност в сътрудничество с Митническа и гранична защита на САЩ, ФБР и Държавния департамент на САЩ.

Например, мраморният торс на Асклепий, датиращ от първи или втори век, е бил конфискуван от правоохранителните органи след проверка на придружаващите документи, които съдържали невярна информация. Върната е и златна монета от древния град Лампсак, сечена през 370 г. пр.н.е., изобразяваща Херкулес на лицевата страна и Пегас на обратната страна. Монетата е била незаконно изнесена от Гърция в Германия, където не е била продадена на търг и впоследствие е била изпратена на търг във Филаделфия, САЩ.

Освен това Гърция е получила бронзова монета от Македония от IV век пр.н.е., изобразяваща Персефона на лицевата страна и Хидра на обратната страна. Гръцката полиция е установила, че монетата е била изкопана и изнесена контрабандно от страната от същата престъпна организация, която е откраднала златната монета от Лампсак. След като е била незаконно изнесена от Гърция, монетата е била продадена на търг през 2009 г. и е била пусната отново за продажба в Съединените щати през 2017 г.

Атина е получила и сребърна дидрахма (монета от 2 драхми) от остров Родос, сечена през 304 г. пр.н.е. На лицевата страна е изобразено Слънцето, а на обратната страна - „Родоската роза“. Служители на имиграционната и митническа служба на САЩ в Мемфис конфискуваха монетата, след като откриха нарушения на Закона за прилагане на Конвенцията за културните ценности, както и нарушения, свързани с контрабанда и внос. Вносителят или изпращачът не е предоставил задоволителни доказателства, че монетата е била изнесена от Гърция преди налагането на ограниченията за внос, отбеляза агенцията.

От 2007 г. насам имиграционната и митническа служба на САЩ е върнала в Гърция над 200 предмета на културното наследство, много от които са конфискувани съгласно двустранното споразумение за културните ценности между САЩ и Гърция, което влезе в сила през 2011 г.

Защита на културното наследство

Защитата и опазването на световното културно наследство и знанията за минали цивилизации е една от основните цели на Програмата за културни ценности, изкуство и антики (CPAA) на Службата за разследвания на вътрешната сигурност (HSI). CPAA подкрепя разследванията на културни ценности и укрепва международните отношения, като си сътрудничи с чуждестранни правителства за възстановяване на ограбено културно наследство и откраднати произведения на изкуството. От 2007 г. насам CPAA е репатрирала над 25 000 предмета на културното наследство в над 40 държави.