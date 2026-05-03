САЩ върнаха на Гърция 26 незаконно изнесени древни артефакта

3 Май, 2026 20:35 623 5

Те включват 25 монети от древногръцкия, римския и византийския период

САЩ върнаха на Гърция 26 незаконно изнесени древни артефакта - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Службата за разследване на вътрешната сигурност (ICE - HSI) към Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ върна в Гърция 26 древни артефакта, незаконно изнесени от страната и конфискувани от американските правоохранителни органи, съобщи Атинската македонска информационна агенция (ANA-MPA).

Тези артефакти включват 25 монети от древногръцкия, римския и византийския период, както и мраморен торс на бога на лечителството Асклепий.

Артефактите са открити по време на операции, проведени от Службата за разследване на вътрешната сигурност в сътрудничество с Митническа и гранична защита на САЩ, ФБР и Държавния департамент на САЩ.

Например, мраморният торс на Асклепий, датиращ от първи или втори век, е бил конфискуван от правоохранителните органи след проверка на придружаващите документи, които съдържали невярна информация. Върната е и златна монета от древния град Лампсак, сечена през 370 г. пр.н.е., изобразяваща Херкулес на лицевата страна и Пегас на обратната страна. Монетата е била незаконно изнесена от Гърция в Германия, където не е била продадена на търг и впоследствие е била изпратена на търг във Филаделфия, САЩ.

Освен това Гърция е получила бронзова монета от Македония от IV век пр.н.е., изобразяваща Персефона на лицевата страна и Хидра на обратната страна. Гръцката полиция е установила, че монетата е била изкопана и изнесена контрабандно от страната от същата престъпна организация, която е откраднала златната монета от Лампсак. След като е била незаконно изнесена от Гърция, монетата е била продадена на търг през 2009 г. и е била пусната отново за продажба в Съединените щати през 2017 г.

Атина е получила и сребърна дидрахма (монета от 2 драхми) от остров Родос, сечена през 304 г. пр.н.е. На лицевата страна е изобразено Слънцето, а на обратната страна - „Родоската роза“. Служители на имиграционната и митническа служба на САЩ в Мемфис конфискуваха монетата, след като откриха нарушения на Закона за прилагане на Конвенцията за културните ценности, както и нарушения, свързани с контрабанда и внос. Вносителят или изпращачът не е предоставил задоволителни доказателства, че монетата е била изнесена от Гърция преди налагането на ограниченията за внос, отбеляза агенцията.

От 2007 г. насам имиграционната и митническа служба на САЩ е върнала в Гърция над 200 предмета на културното наследство, много от които са конфискувани съгласно двустранното споразумение за културните ценности между САЩ и Гърция, което влезе в сила през 2011 г.

Защита на културното наследство

Защитата и опазването на световното културно наследство и знанията за минали цивилизации е една от основните цели на Програмата за културни ценности, изкуство и антики (CPAA) на Службата за разследвания на вътрешната сигурност (HSI). CPAA подкрепя разследванията на културни ценности и укрепва международните отношения, като си сътрудничи с чуждестранни правителства за възстановяване на ограбено културно наследство и откраднати произведения на изкуството. От 2007 г. насам CPAA е репатрирала над 25 000 предмета на културното наследство в над 40 държави.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Англия трябва също да върне всичко крадено.
    Но тогава ще остане без музеи.

    20:37 03.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Миналата година Бойко Борисов и Овчаров изнесоха за САЩ артефакти за 200 млн долара.

    20:42 03.05.2026

  • 3 Как Така ?

    1 2 Отговор
    Как Така ?

    Тая Велика Държава !

    На Доналд Тръмп !

    Да Си Плюе !

    На Фасона !

    Гърция !

    Не Е Ли ?

    Тяхна ?

    Коментиран от #4

    20:46 03.05.2026

  • 4 БОТЕВ

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Как Така ?":

    Президентът Тръмп винаги се отнася с уважение!

    20:50 03.05.2026

  • 5 Мдаааа

    0 0 Отговор
    АМИ ГРЪЦКИТЕ МАРВЕЛ ГЕРОЙ КОГА ШЕ ВЪРНАТ ?

    21:39 03.05.2026