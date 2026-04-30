30 април 1803 г.: Наполеон Бонапарт продава Луизиана на САЩ

Продажбата на Луизиана през 1803 г. е една от най-значимите териториални сделки в историята, която почти удвоява размера на САЩ.

На 30 април 1803 г. в Париж е подписан договорът, с който Франция прехвърля територията на САЩ. Официалното предаване на властта в Ню Орлиънс се случва по-късно същата година, на 20 декември.

Общата сума на сделката е 15 милиона долара. Тя включва 11,25 милиона долара директно плащане към Франция и опрощаване на френски дългове към американски граждани на стойност 3,75 милиона долара.

САЩ придобиват над 2,1 милиона квадратни километра земя (около 828 000 кв. мили). Територията обхваща земите от река Мисисипи на изток до Скалистите планини на запад.

Преговорите са водени от американските дипломати Робърт Ливингстън и Джеймс Монро (бъдещ президент) под ръководството на президента Томас Джеферсън. От френска страна решението е взето от Наполеон Бонапарт.

Наполеон се съгласява на сделката, тъй като Франция се нуждае от средства за предстоящата война с Великобритания и след неуспеха на френските сили да потушат въстанието в Хаити, което прави поддържането на американската колония стратегически трудно.

Тази покупка отваря пътя за мащабната експанзия на САЩ на запад и днес от тези земи са формирани изцяло или частично 15 американски щата.