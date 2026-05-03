Пикантни новини около частната среща на Доналд Тръмп с крал Чарлз III

Частната среща на крал Чарлз с Доналд Тръмп в Овалния кабинет е била изпълнена с много „топлина и смях“, разкриха кралски помощници.

"Те се разбираха „много добре“ зад кулисите, не само пред камерите, както кралица Камила и първата дама, посочват помощниците на кралската особа.

Президентът на САЩ отправи поредица от комплименти към Чарлз миналата седмица по време на държавното посещение, като похвали красивия му акцент и дори заяви, че покойната му майка го е смятала за сладък.

Медиите бяха държани далеч от разговора им в светилището на Овалния кабинет на Белия дом след предишни сблъсъци с Тръмп - включително мъчителна конфронтация с украинския лидер Володимир Зеленски.

Високопоставен източник от двореца обаче разкри, че са били обсъждани сериозни въпроси, но ситуацията далеч не е била „напрегната“.

Кралски помощник каза: „Те се разбират много добре. И не става въпрос само за краля и президента, но и за кралицата и президентът, както и кралицата и първата дама, а също така и кралят и първата дама. Кралят и президентът.“

Четиридневното посещение на Чарлз дойде, след като премиерът сър Киър Стармър беше остро критикуван от г-н Тръмп заради реакцията му на войната с Иран.

„На тази среща в Овалния кабинет имаше ужасно много топлина и смях", признават от обкръжението на краля. Тръмп публично приветства Чарлз като „най-великия крал“ и твърди, че неговият кралски гост е съгласен с действията му по отношение на Иран.

Минути преди кралското семейство да напусне САЩ, Тръмп също така разкри, че премахва тарифите върху уискито.

Той каза, че правителството на Обединеното кралство отдавна е искало промяната, но „кралят и кралицата ме накараха да направя нещо, което никой друг не е успял да направи, без почти дори да поиска“.

На въпроса дали е било неудобно за Чарлз да има по-добри отношения с президента, отколкото с премиера, старшият помощник на двореца отговори: „Това не е съревнование между краля и правителството. Кралят е там, за да подкрепя правителството, да му помага. Разбира се, по молба на правителството той предприе това посещение. И кралят и кралицата успяха да помогнат на правителството по всякакъв начин и да направят отношенията може би по-широко разбрани от по-широк кръг хора, без шума от текущите събития.“

Историческата реч на Чарлз пред Конгреса, в която той говори за Украйна и НАТО, беше определена като „обръщение с висок залог“, което се оказа безспорен триумф.

Но източникът от двореца добави: „Това, което изглеждаше като риск и предизвикателство, беше и феноменална възможност. Такава, която беше сграбчена с две ръце от краля и ще ви оставим да заключите какъв беше резултатът от това".