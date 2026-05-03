Брахими наказа Лудогорец за нов успех на ЦСКА

3 Май, 2026 21:26 403 0

Гостите с трета поредна загуба в първенството

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

ЦСКА победи с 1:0 Лудогорец в дербито от 32-рия кръг на efbet Лига и запази реални шансове за място в топ 3 на крайното класиране, предава БТА. Единственото попадение реализира Мохамед Брахими в 11-ата минута. След центриране на Бруно Жордао алжирецът засече с глава и изпрати топката в мрежата за 1:0.

Малко преди това самият Жордао бе близо до гол, след като ударът му от пряк свободен удар срещна гредата.

Гостите от Разград имаха своите възможности чрез Петър Станич и Ерик Маркус, но Анхело Мартино и защитата на „червените“ се намесиха решително.

През втората част Брахими пропусна отличен шанс да удвои преднината на домакините, а в самия край Лумбард Делова направи две ключови намеси пред голлинията, спирайки опасни удари на Петър Станич и Оливие Вердон.

Така ЦСКА събра 59 точки и се доближи само на точка от третия Лудогорец, който записа трета поредна загуба в първенството.


