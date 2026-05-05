Нора Недкова скочи на Анна-Шермин: Заради нея щях да умра в Бали!

Нора Недкова и Анна Шермин са две от най-колоритните дами, попадали в тв ефира, и макар да са били приятелки в близкото минало, днес не се понасят.

Първата демонстрира в последните седмици кулинарни умения в състезанието „Хелс Китчън“ по NOVA, а втората предизвика бурни дискусии с поведението и материалните си претенции в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“, което се излъчи миналата година по bTV.

Двете дами се запознали преди време в Дубай навръх Нова година. Анна отишла при Нора и се представила, като споменала, че наскоро била в България. Разменили си телефонните номера и започнали да общуват. След поредната раздяла в личен план, Анна предимно се оплаквала на Нора от мъжете, пише hotnews.bg.

Блондинката опитвала да я успокои и да ѝ помогне с ценни съвети. Минало известно време и Анна споделила с Нора, че се изпокарала с компанията си, с която щяла да ходи на почивка в Бали. Затова я поканила да отидат двете.

Стъпвайки в Бали, Нора осъзнала, че Анна я поканила не защото много я харесва като приятелка, а за да си разделят разходите за хотела и така ваканцията да ѝ излезе по-евтино. Когато в първите дни Нора намокрила телефона си и останала без връзка със света, разчитала на благоволението на дружката си. Анна обаче заявила, че ѝ е в тежест непрекъснато да ѝ отстъпва телефона си, за да слага Нора своята карта и да звъни на близките си.

„За мен преломът на нашите отношения дойде, когато аз бях яла в един ресторант и се заразих с болест – някаква бактерия, която от храната беше попаднала в стомаха ми и изпаднах в треска през нощта. Лежах на земята и ѝ казвах: „Моля те, помогни ми! Извикай бърза помощ“. И тя ми каза: „Млъкни, че спя!“, разказа Нора. Тогава ѝ „светнало прозорчето, че нещо с това момиче не е ок“.

След продължителни молби, Анна потърсила лекарска помощ. Нора била откарана в болница. Там дружката ѝ вече изглеждала загрижена, но има шанс и да се е преструвала, защото присъствал и приятел на Нора.

„Не можех да забравя първоначалната ѝ реакция“, казва блондинката и според нея тъкмо тя била искрена. Все пак Анна се извинила, заявявайки, че не мислела адекватно заради скорошното си любовно крушение. Може би заради това, след време Нора приела Анна в дома си. Ергенката пристигнала в София, за да дава интервюта за участието ѝ в романтичното предаване. Нора я свързала с пиари и ѝ дала съвети как да използва популярността, с която се сдобила. Междувременно полагала усилия да търпи присъствието ѝ в дома си, но напразно.

Накрая Нора не издържала на „психическия тормоз“, който Анна ѝ прилагала. В какво точно се изразявал не е ясно, освен че ергенката разхвърляла дрехите си навсякъде. И съквартирантките ѝ в „Ергенът“ се оплакваха от същото.

Затова Нора помолила приятелка да приеме Анна, тъй като, освен всичко друго, гостуването ѝ се проточило повече от седмица. Дала и контакти на ергенката, за да си намери квартира, и я запознала със свои приятели. Анна се залюбила с един от тях и по-късно Нора разбрала, че тъкмо той предплатил първата квартира на Шермин в столицата. Нора окончателно се разочаровала, след като открила, че Анна говори лоши неща зад гърба ѝ.

Това се случило, когато блондинката я поканила на вечеря със своя компания. По-късно Недкова разбрала от приятелите си, че когато отишла до тоалетната, Анна започнала да „бълва змии и гущери“ по неин адрес. Опитала да наговаря приятелите на Нора да се отдръпнат от нея. Даже казала, че блондинката говорила лошо за всяка от присъстващите ѝ приятелки.

„Няма да разкрия тайните й“, обеща Нора все пак.

Но издаде, че бившата ѝ дружка имала още две романтични връзки с нейни познати. Един от тях купил на Анна прословутите гривни, с които се фукаше в „Ергенът“ по bTV.

„Не са от магазин на съответния бранд, а са от мола“, сподели Нора. Тя разби и друг мит – този за апартамента на Шермин в Дубай. Недкова я издаде, че живеела в хотел с приятелка, но не плащали сами сметките си. Гадже на дружката на Анна било предплатило за година хотелската стая, в която се настанили. Под съмнение е, че Анна има и апартамент в Тел Авив, Израел, което също не се изморяваше да повтаря в „Ергенът“.

„Не може да се отнасяш по-добре с бижутата си, отколкото с хората. Защото живееш с хора. Ако не искаш един ден да си сама, ще оставиш бижутата и материалността на втора степен, а духовното – на първа степен“, отсича Нора Недкова.