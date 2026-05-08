Специалистът по италианска кухня Галин Иванов отпадна снощи от Hell’s Kitchen, завършвайки на четвърто място в кулинарното състезание. Той не се справи с предизвикателството на станция “Месо и риба", което доведе до редица проблеми и в крайна сметка до неговата елиминация.

Отборите на звездните готвачи и Черните куртки продължиха своето участие в Кухнята на Ада с напрегната игра на късмета и създаването на нови авторски блюда. Изненадващо най-добре се справи Нора Недкова, което ѝ донесе имунитет. Нора улучи някой от най-омразните си продукти, които на пръв поглед изглеждаха като абсолютно абсурдна комбинация, но в крайна сметка ѝ донесоха защита от изгонване. Комплименти получиха още Денисиньо и Евгени Генчев, а оранжевата престилка остана за Славена Вътова. Тя получи възможност да се реабилитира, заставайки начело на отбора по време на вечерната резервация.

Трудности с комуникацията и темпото на работа доведоха до смяна между съперничките Славена и Нора. Носителката на имунитет успя да овладее ситуацията и да подсигури издаването на част от поръчките. Грешките на остриетата Събков и Галин обаче не позволиха успешния завършек на вечерята и костваха на италианския възпитаник място във финалите.

Следващата седмица предстоят финалите в Hell’s Kitchen. Кои участници ще продължат към големия финал, гледайте във вторник, 12 май.

На крачка от финала обаче голяма част от зрителите изразиха категоричното си недоволство от поведението на шеф Ангелов най-вече спрямо Нора Недкова, която според хората видимо е толерирана, за да достигне до финала. Част от коментарите във фейсбук страницата на шоуто гласят:

"Шеф Ангелов си плю на авторитета с тая лигла Нора! Толкова зор да я пробута до финала! Шефе, удари дъното".

"Голямо падение за шеф Ангелов. Как може толкоз да лансира тая лигла. Поведението ѝ е отвратително".

"Ангелов е гонил за една дума на въпреки много добри готвачи, но остави това вербално агресивно същество в кухнята. С два аршина мери и лансира простотията. Той се изложи повече. За нея ще забравим до месец, но Ангелов ще продължи да ни тика глупостта от екрана. Жалко!"