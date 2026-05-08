Зрителите на "Hell's Kitchen" се ядосаха на шеф Ангелов заради Нора Недкова

8 Май, 2026 12:29 1 883 17

Коментарите в мрежата по адрес на модела врят и кипят

Кадър: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специалистът по италианска кухня Галин Иванов отпадна снощи от Hell’s Kitchen, завършвайки на четвърто място в кулинарното състезание. Той не се справи с предизвикателството на станция “Месо и риба", което доведе до редица проблеми и в крайна сметка до неговата елиминация.

Отборите на звездните готвачи и Черните куртки продължиха своето участие в Кухнята на Ада с напрегната игра на късмета и създаването на нови авторски блюда. Изненадващо най-добре се справи Нора Недкова, което ѝ донесе имунитет. Нора улучи някой от най-омразните си продукти, които на пръв поглед изглеждаха като абсолютно абсурдна комбинация, но в крайна сметка ѝ донесоха защита от изгонване. Комплименти получиха още Денисиньо и Евгени Генчев, а оранжевата престилка остана за Славена Вътова. Тя получи възможност да се реабилитира, заставайки начело на отбора по време на вечерната резервация.

Трудности с комуникацията и темпото на работа доведоха до смяна между съперничките Славена и Нора. Носителката на имунитет успя да овладее ситуацията и да подсигури издаването на част от поръчките. Грешките на остриетата Събков и Галин обаче не позволиха успешния завършек на вечерята и костваха на италианския възпитаник място във финалите.

Следващата седмица предстоят финалите в Hell’s Kitchen. Кои участници ще продължат към големия финал, гледайте във вторник, 12 май.

На крачка от финала обаче голяма част от зрителите изразиха категоричното си недоволство от поведението на шеф Ангелов най-вече спрямо Нора Недкова, която според хората видимо е толерирана, за да достигне до финала. Част от коментарите във фейсбук страницата на шоуто гласят:

"Шеф Ангелов си плю на авторитета с тая лигла Нора! Толкова зор да я пробута до финала! Шефе, удари дъното".

"Голямо падение за шеф Ангелов. Как може толкоз да лансира тая лигла. Поведението ѝ е отвратително".

"Ангелов е гонил за една дума на въпреки много добри готвачи, но остави това вербално агресивно същество в кухнята. С два аршина мери и лансира простотията. Той се изложи повече. За нея ще забравим до месец, но Ангелов ще продължи да ни тика глупостта от екрана. Жалко!"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Един

    19 0 Отговор
    Шеф, а всъщност - един футьо!!!

    12:31 08.05.2026

  • 2 бонус

    18 1 Отговор
    Дано поне му е облизала сладоледа !!

    12:35 08.05.2026

  • 3 исторически парк

    16 0 Отговор
    лапала е на ангелов и затова я бута напред така се печелят конкурси

    12:36 08.05.2026

  • 4 Дориана

    18 0 Отговор
    Тази Нора Недкова е абсолютно нахална, нагла и противна жена. Цялото и поведение и начин на общуване отблъскват. Така, че Шеф Ангелов да е наясно, че не може с такова поведение с юмруци и лакти да се толерира. Необяснимо е и неговото поведение, ще се срине и неговия рейтинг , ако продължава да толерира тази противна жена.

    12:39 08.05.2026

  • 5 Отмъстител

    7 0 Отговор
    Такива неща съм й правил, че предварително съм отмъстил за всички!

    12:40 08.05.2026

  • 6 Един

    15 0 Отговор
    Тати си е платил на шефчето на тати малката лигла да отиде до финала.

    Коментиран от #7

    12:41 08.05.2026

  • 7 Лопата Орешник

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Тати и е бивш шофьор на маршрутка! Едва ли той е платил!

    Коментиран от #10

    12:50 08.05.2026

  • 8 Дико

    14 0 Отговор
    Аз не го гледам точно заради тва недоразумение в женско тяло! Не съм мазохист и няма как да гледам плоско и повърхностно същество.

    12:53 08.05.2026

  • 9 ПРОСТОТИЯТА ОРОДАВАААС

    6 0 Отговор
    Не разбрахте лииии

    12:53 08.05.2026

  • 10 Отговор

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лопата Орешник":

    Баща и е един от богатите хора в България и управлява голям черноморски курорт.Жалко че няма с какво да се гордее с това момиче.Виновен е Ангелов че си провали предаването.Аз вече няма да го гледам!

    13:05 08.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Макс

    4 0 Отговор
    Цялото това предаване е един фарс! От километри личи как Ангелов лансира и бута напред определени хора. Скууукааа!!!!

    13:21 08.05.2026

  • 13 Читател

    4 0 Отговор
    Този Виктор Ангелов е по зле и Нора Недкова.

    13:22 08.05.2026

  • 14 Ха,Ха,Ха

    0 0 Отговор
    от начало и аз и се дразних на Норчето но със този подбор на хора този път предаването беше доста безлично тази поне го направи по забавно и интересно никой не споменава онази жаба със очи на слепоочията където леко и мазно настрои всички срещу нея а какво се оказа че Норчето можела и да готви със което си заслужи отиването на пред а единственият пробутван на пред от шефа е оня Събков който трябваше да излети поне четири пъти но незнайно как продължи.

    13:35 08.05.2026

  • 15 Николаос 66

    2 0 Отговор
    Да махнеш Галин а да оставиш ,,прочутият,,любовник Събков е просто гавра г-н Ангелов.Много грешки и много компромиси спрямо Недкова.Не Ви прилича Маестро

    13:39 08.05.2026

  • 16 Чуденка

    1 0 Отговор
    В началото не гледах в Четвъртъ а от момента в който обединиха двете групи и тази започна да се изявява спрях да гледам предаването.

    13:45 08.05.2026

  • 17 ПЕТКО

    1 0 Отговор
    Само Тото се оказа мъж, но го изгониха заради тази лигла дето не може думите да изрича. Зъ същото поведение , Чикакгото не беше изгонен.Абсалютно наредена работа. Жалък си пред тази лигла Ангелов. Това предаване има и социален аспект. Не може да се толерира такова долно поведение. Много млади момичета вместо да се учат от Спирова, ще искат да са кифле като Нора.Жалък си шефе

    13:45 08.05.2026