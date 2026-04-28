Валерия от "Ергенът" стресна мрежата със СНИМКА в инвалидна количка от Бали

Валерия Дакова сподели, че е претърпяла неприятен инцидент по време на почивката си в Бали, но е категорична пред последователите си, че дори и нещо такова няма да развали настроението и преживяването на екзотичната дестинация.

Участничката от "Ергенът 3" разкри в социалните мрежи, че е получила травма на крака и в момента се придвижва с патерици. Това стана ясно от серия снимки, на които тя е в инвалидна количка, а след това и в болнична стая.

„Plot twist: кракът ми се отказа, ама аз не. Може да съм с един крак по-малко, но настроението ми си е същото“, написа Валерия с чувство за хумор.

Красавицата успокои последователите си, че състоянието ѝ не е сериозно, макар да се придвижва с патерици.

„Не е счупен (правихме рентген), ще мине. Почивката продължава, просто малко по-драматично“, добави тя, показвайки че дори и контузията няма да я спре да се радва на басейна и палещото слънце.