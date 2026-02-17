Робърт Дювал бил съквартирант с Дъстин Хофман, отказал роля в "Кръстникът 3" след скандал за пари с Копола

Робърт Дювал, носителят на Оскар актьор, най-известен с „Кръстникът“, „Апокалипсис сега“ и много други роли на коравосърдечни момчета по време на екранната си кариера, продължила шест десетилетия, почина на 95 години.

Дювал почина „мирно“ в дома си в Мидълбърг, Вирджиния, в неделя, според изявление, изпратено от PR агенцията му от името на съпругата му Лучана.

Дювал изигра запомнящо се ключовия съветник - конселиери - на семейство Корлеоне, във филма на Франсис Форд Копола „Кръстникът“. печелейки първата си от седем номинации за Оскар за филма от 1972 г., преди да повтори ролята две години по-късно в „Кръстникът II“.

Роден в Сан Диего, Калифорния – баща му е бил военноморски офицер от кариерата – Дювал е играл голямо разнообразие от роли, от каубои до военни.

Той е учил в колежа „Принципия“ в Илинойс и е служил в армията по време на Корейската война, преди да се премести в Ню Йорк и да учи драма при известния преподавател по актьорско майсторство Санфорд Майснер. През този период той е споделял апартамент с Дъстин Хофман и е общувал с Джийн Хекман, друг млад актьор, който ще постигне голям успех. Хекман почина миналата година.

Дювал се появява в редица пиеси, преди да бъде избран за филмовата версия на „Да убиеш присмехулник“ в малката, но ключова пиеса на Артър „Бу“. Радли през 1962 г. (По-късно той кръщава едно от кучетата си „Бу“.)

Следват редица филмови роли, сред които лошият срещу Джон Уейн в единственото му изпълнение, спечелено с „Оскар“, „Непреклонните“; ролята на майор Франк Бърнс във филма на Робърт Алтман „M*A*S*H“; и главната роля в дистопичния научнофантастичен дебютен филм от 1971 г. на режисьора Джордж Лукас „Междузвездни войни“, „THX 1138“. в който Дювал (и всички останали) се изявиха с обръснати глави.

Година по-късно „Кръстникът“ и ролята му на адвоката на семейство Корлеоне Том Хаген изстреля Дювал в друг ешелон. Актьорът работи постоянно след това, играейки ръководител на телевизионна мрежа в сатирата „Network“. и мигриране към телевизията в блокбъстър телевизионния минисериал „Самотният гълъб“.

Дювал печели „Оскар“ за ролята си на кънтри певец във филма от 1983 г. „Нежни милости“. в който той пее сам.

Той печели номинации за Оскар за ролята си на морски пехотинец, който е в конфликт със семейството си, във „Великият Сантини“ и като подполковник Килгор в епоса за войната във Виетнам „Апокалипсис сега“. което го събра отново с Копола и в което той произнесе често цитираната реплика „Обичам миризмата на напалм сутрин“.

Дювал пропусна да се появи в дълго отлагания „Кръстникът 3“ през 1990 г., поради спор за заплащането с Копола, казва на Боб Костас, че Ал Пачино ще получи пет пъти повече от предложената му сума, което е „напълно неприемливо“.

По-късно, в интервю с Лари Кинг, Дювал нарича решението си да не се появи в третия филм „Кръстникът“ „въпрос на принципи“.

Ролите в други уестърни също са част от неговото творчество, като например „Open Range“ срещу Кевин Костнър, носител на награда „Еми“, и минисериала „Пречупена пътека“.

Дювал също така става режисьор, като пише сценарий, режисира и участва във филма от 1997 г. „Апостолът“ за проблемен проповедник, а по-късно режисира филмите „Убийствено танго“ и „Диви коне“. Той отново е номиниран за Оскар за актьорско майсторство за работата си във филма „Апостолът“.

Остава активен и през 2010-те, като печели последната си номинация за Оскар на 84 години за „Съдията“ през 2014 г. и се появява във филми като „Джак Ричър“. и „Вдовици“.

Дювал е играл и редица исторически личности по време на кариерата си, включително Робърт Е. Лий („Богове и генерали“), Йосиф Сталин (във филма на HBO „Сталин“) и нацисткия военнопрестъпник Адолф Айхман („Човекът, който залови Айхман“).

Женен е четири пъти, последният брак на Дювал беше с аржентинската актриса и режисьор Лусиана Педраса.

Той е награден с Национален медал за изкуства по време на администрацията на Буш през 2004 г.

В изявлението на представителя на Дювал в понеделник се добавя, че няма да се проведе официална служба. Вместо това, „семейството насърчава тези, които желаят да почетат паметта му, да го направят по начин, който отразява живота, който е живял, като гледат страхотен филм, разказват добра история около маса с приятели или се разхождат из провинцията, за да оценят красотата на света.“