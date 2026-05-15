ДНК анализ на потомък на Христофор Колумб пренаписва биографията му

Ново ДНК изследване на останки, принадлежащи на преки потомци на Христофор Колумб, поставя под съмнение една от най-утвърдените исторически версии за произхода на мореплавателя и откривателя на Америка.
В продължение на векове историците приемат, че Колумб е роден в Генуа, Италия, и произхожда от скромно семейство, преди да убеди католическите монарси на Испания да финансират експедицията му през Атлантическия океан през 1492 г.
Предварително научно изследване на лабораторията Citogen и Университета „Комплутенсе“ в Мадрид обаче предполага, че Колумб може да е имал благороднически корени от Галисия в Северозападна Испания. Според учените генетичните връзки водят към влиятелната аристократична фамилия Сотомайор.
Родът Сотомайор е сред най-могъщите благороднически фамилии в средновековна Галисия, със значително политическо и военно влияние през XV век. Това рязко контрастира с досегашната теория, че Колумб произхожда от обикновено италианско семейство.
Изследователите посочват, че ДНК анализите насочват към Педро Алварес де Сотомайор, известен още като Педро Мадруга — влиятелен галисийски благородник от XV век — като вероятен прародител в семейната линия на Колумб.
Откритието е резултат от анализ на останките на 12 души, погребани в семейната крипта на графовете на Гелвес в Испания. Учените обясняват, че криптата съдържа най-голямата концентрация на преки потомци на Колумб, включително и неговата внучка.
По време на изследването специалистите установяват генетична връзка между двама души без известна историческа родствена връзка. Единият е Хорхе Алберто де Португал — третият граф на Гелвес и документиран потомък на Колумб. Другата е Мария де Кастро Хирон де Португал — галисийска благородничка, свързана с едни от най-влиятелните аристократични фамилии в Испания.
Чрез анализ на над 10 000 генетични маркера и компютърен модел, проследяващ 16 поколения, екипът стига до извода, че Педро Мадруга е най-вероятният общ прародител. Изследователите използват т.нар. „виртуален тест с изключване“, при който благородникът е премахнат дигитално от родословното дърво. След това генетичната връзка между потомците изчезва напълно, което според учените потвърждава ключовата му роля в родовата линия.
Авторите на изследването обръщат внимание и на редица исторически съвпадения. Педро Мадруга изчезва от историческите документи около 1486 г. — приблизително по същото време, когато Христофор Колумб се появява в двора на католическите монарси Изабела Кастилска и Фернандо Арагонски.
Учените отбелязват още, че в писмата и текстовете на Колумб се откриват езикови особености, характерни за галисийско-португалския език. Части от неговия герб също напомнят символи, свързвани с фамилията Сотомайор.
Допълнителният генетичен анализ показва, че потомците, погребани в криптата, са близки до популации от Северна Испания и имат връзки както с рода Сотомайор, така и с благородническата фамилия Зунига от Навара.
Въпреки това изследователите подчертават, че доказателствата остават косвени, тъй като анализът е базиран на ДНК на потомци, а не на самия Колумб. Според екипа резултатите все още се нуждаят от независимо потвърждение.
Повечето историци продължават да приемат версията, че Колумб е роден в Генуа, позовавайки се на негово завещание от 1498 г., в което сам определя Генуа като свое родно място. Поддръжниците на испанската теория обаче смятат, че мореплавателят може умишлено да е прикривал произхода си.
Изследователският екип вече привлече международно внимание през 2024 г., когато след близо 20 години анализи потвърди „с абсолютна сигурност“, че човешките останки, погребани в катедралата в Севиля, принадлежат на Христофор Колумб, починал през 1506 г.
Христофор Колумб отплава от испанското пристанище Палос на 3 август 1492 г. с корабите „Ниня“, „Пинта“ и „Санта Мария“ в търсене на морски път към Азия. На 12 октомври експедицията достига острови в днешните Бахами, а по-късно Колумб достига Куба, която погрешно приема за част от Азия.
По време на следващите експедиции испанците установяват контрол над новите територии, а колонизацията води до тежки последици за местното население, включително масова смъртност сред народа таино в Карибския регион.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:04 15.05.2026
16:06 15.05.2026
16:22 15.05.2026
8 Обратното е
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Иван Тренев му е прадядо, на 650 години е вече, т.е. и Колумб е българин, той затова "знае" толкова, лично ги е сънувал. Дайте му пари, за да може да спаси още архиви, спиртен материал и лекарства. Иначе освен викингите, е почти сигурно, че и баските са имали някакви поселения по брега в Северна Америка, заради риболова са стигали дотам, дали са имали идея, че това е огромен нов континент - надали.
18:16 15.05.2026
До коментар #5 от "ДНК и ВАР анализ":Тук си прав. Колумб никога не е стъпвал на континентална Америка.
До коментар #9 от "Времето е ценно":Не знам какво са открили тези учени но аз още преди 15 години съм чел че Колумб е роден в Генуа, но родителите му не са генуезци, а са се преселили в Генуа. Въпроса е че не се знае откъде са се преселили.
