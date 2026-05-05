Преди 105 години Коко Шанел представя "краля на парфюмите" - Chanel No. 5

5 Май, 2026 10:41

Днес Chanel No. 5 остава най-продаваният парфюм в света

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 5 май 1921 г. прочутата френска модна дизайнерка Коко Шанел представя Chanel No. 5 – ароматът, който променя историята на парфюмерията завинаги.

Премиерата се състои в нейния бутик на ул. „Камбон“ 31 в Париж, като датата е избрана заради суеверието на дизайнерката към числото 5. Коко Шанел вярвала, че числото 5 ѝ носи късмет. Тя представяла модните си колекции на петия ден от петия месец и настоявала парфюмът да запази името на петата мостра, която е избрала от предложенията на парфюмериста Ернест Бо.

За разлика от тогавашните парфюми, които ухаели на едно-единствено цвете, Chanel No. 5 е първият „абстрактен“ аромат. Използвани са за първи път алдехиди в такова голямо количество, придавайки на парфюма специфична свежест, напомняща на „чист въздух в мразовита нощ“.

Шанел искала „парфюм за жена, който ухае на жена“, а не на градина.

Представянето не е било масово събитие, а по-скоро психологическа игра. Шанел поканила елитни приятели на вечеря и ги напръскала с аромата, създавайки мигновено любопитство.

Първоначално тя раздавала бутилки на свои верни клиентки от висшето общество, за да създаде усещане за изключителност чрез мълвата („от уста на уста“).

Дизайнът е бил радикално различен за времето си – изчистен, почти лабораторен флакон, който контрастира с пищните кристални бутилки на конкуренцията.

Днес Chanel No. 5 остава най-продаваният парфюм в света, като според историята на марката, той е превърнал Коко Шанел в истинска бизнес легенда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Градски транспорт

    3 0 Отговор
    Повечето хора вече имат възможност да се къпят всеки ден, но въпреки това, не всички го правят.

    10:50 05.05.2026

  • 2 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    6 1 Отговор
    Националсоциалистка ... браво

    10:54 05.05.2026

  • 3 Роза

    0 0 Отговор
    Коко Шанел е талантлив дизайнер,но французите още не са и простили,че през ВСВ е била германска шпионка!

    11:14 05.05.2026