Преди 105 години Коко Шанел представя "краля на парфюмите" - Chanel No. 5

На 5 май 1921 г. прочутата френска модна дизайнерка Коко Шанел представя Chanel No. 5 – ароматът, който променя историята на парфюмерията завинаги.

Премиерата се състои в нейния бутик на ул. „Камбон“ 31 в Париж, като датата е избрана заради суеверието на дизайнерката към числото 5. Коко Шанел вярвала, че числото 5 ѝ носи късмет. Тя представяла модните си колекции на петия ден от петия месец и настоявала парфюмът да запази името на петата мостра, която е избрала от предложенията на парфюмериста Ернест Бо.

За разлика от тогавашните парфюми, които ухаели на едно-единствено цвете, Chanel No. 5 е първият „абстрактен“ аромат. Използвани са за първи път алдехиди в такова голямо количество, придавайки на парфюма специфична свежест, напомняща на „чист въздух в мразовита нощ“.

Шанел искала „парфюм за жена, който ухае на жена“, а не на градина.

Представянето не е било масово събитие, а по-скоро психологическа игра. Шанел поканила елитни приятели на вечеря и ги напръскала с аромата, създавайки мигновено любопитство.

Първоначално тя раздавала бутилки на свои верни клиентки от висшето общество, за да създаде усещане за изключителност чрез мълвата („от уста на уста“).

Дизайнът е бил радикално различен за времето си – изчистен, почти лабораторен флакон, който контрастира с пищните кристални бутилки на конкуренцията.

Днес Chanel No. 5 остава най-продаваният парфюм в света, като според историята на марката, той е превърнал Коко Шанел в истинска бизнес легенда.