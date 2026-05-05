Михаела Филева пред Ивка Бейбе: Любовта не трябва непременно да е щастлива (ВИДЕО)

5 Май, 2026 14:59 867 7

"Животът не винаги е щастлив", казва философски Мишето за изпитанията пред любовта

Михаела Филева пред Ивка Бейбе: Любовта не трябва непременно да е щастлива (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от най-известните поп певици у нас Михаела Филева направи отрезвяващо емоционално признание за възгледите си за любовта по време на гостуването си в подкаста на Ивка Бейбе. Изпълнителката сподели, че не вярва в клишето, че любовта непременно трябва да бъде източник само на щастие.

Според Михаела Филева истинската стойност на любовта се крие в способността ѝ да присъства и ролята ѝ да бъде опора, сила и енергия. Тя подчертава, че тъй като животът невинаги поднася щастливи моменти, именно подкрепата от най-близкия човек в трудните периоди е ключова за партньорите.

Певицата обърна специално внимание на моментите, в които единият в двойката преминава през изпитания. По нейни думи тогава нито един от двамата не е щастлив и силата на любовта се изпитва именно в такива ситуации - когато се налага да дадеш сила. Михаела Филева обобщи, че истинската любов се доказва в миговете на трудност, които подлагат на тест както индивидуалните характери, така и самите взаимоотношения.

"Ролята на любовта е да бъде там, да бъде опора, да бъде сила, да бъде енергия, защото животът не винаги е щастлив", казва още певицата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трагедия и комедия

    6 1 Отговор
    Лицето е едно за плачене и смеене

    15:03 05.05.2026

  • 2 Това

    7 1 Отговор
    Е вярно, понякога любовта носи мъка! Но въпреки това, няма нищо по велико от това, да обичаш!

    15:06 05.05.2026

  • 3 Запознат

    4 1 Отговор
  • 4 Тая откри топлата вода

    7 0 Отговор
    Любовта всеки си я прави както може
    Неможачки!

    15:10 05.05.2026

  • 5 то и

    7 0 Отговор
    като те чластрят не е задулжително да ти е кеф

    15:14 05.05.2026

