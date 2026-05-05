Михаела Филева пред Ивка Бейбе: Любовта не трябва непременно да е щастлива (ВИДЕО)

Една от най-известните поп певици у нас Михаела Филева направи отрезвяващо емоционално признание за възгледите си за любовта по време на гостуването си в подкаста на Ивка Бейбе. Изпълнителката сподели, че не вярва в клишето, че любовта непременно трябва да бъде източник само на щастие.

Според Михаела Филева истинската стойност на любовта се крие в способността ѝ да присъства и ролята ѝ да бъде опора, сила и енергия. Тя подчертава, че тъй като животът невинаги поднася щастливи моменти, именно подкрепата от най-близкия човек в трудните периоди е ключова за партньорите.

Певицата обърна специално внимание на моментите, в които единият в двойката преминава през изпитания. По нейни думи тогава нито един от двамата не е щастлив и силата на любовта се изпитва именно в такива ситуации - когато се налага да дадеш сила. Михаела Филева обобщи, че истинската любов се доказва в миговете на трудност, които подлагат на тест както индивидуалните характери, така и самите взаимоотношения.

"Ролята на любовта е да бъде там, да бъде опора, да бъде сила, да бъде енергия, защото животът не винаги е щастлив", казва още певицата.