Доли Партън отново се бори със здравословни проблеми, отмени поредица концерти (ВИДЕО)

Легендата на кънтри музиката Доли Партън отново отложи поредица от планирани концерти в Лас Вегас по здравословни причини, след като през последните месеци неколкократно преразглежда графика си заради продължаващо лечение. Информацията беше потвърдена от самата изпълнителка чрез официалните ѝ канали.

80-годишната носителка на множество награди, сред които и отличия от Грами, съобщи още през есента на миналата година, че отлага част от участията си. Решението предизвика спекулации относно състоянието ѝ, допълнително засилени от публичен апел на нейна сестра за подкрепа от феновете. В отговор Доли публикува видео, в което увери, че състоянието ѝ се подобрява и че остава активна професионално.

В последното си изявление певицата уточнява, че възстановяването протича по план, но лечението все още оказва влияние върху физическата ѝ кондиция. По думите ѝ медикаментите предизвикват временни симптоми като замайване, което прави невъзможно връщането ѝ към сценични изяви с обичайното темпо и интензивност.

Изпълнителката на „Jolene“ допълва, че през последните години е имала проблеми, свързани с имунната и храносмилателната система, но медицинските екипи, които я наблюдават, оценяват състоянието като контролируемо и подлежащо на лечение. Въпреки ограниченията, Доли Партън подчертава, че не прекъсва напълно професионалната си дейност.

През последния период тя продължава да развива бизнес и културни проекти, включително разширяване на тематичния парк носещ нейното име - Dollywood, както и подготовка на нов музей и хотелски комплекс в Нашвил — град, смятан за център на кънтри музиката. Паралелно с това Доли Партън не спира да създава и нова музика.

Решението за отлагане на концертите в Лас Вегас се вписва в по-широка тенденция при изпълнителката да редуцира публичните си изяви и турнета, като се фокусира върху студийна работа и ограничен брой специални участия. Официални дати за евентуално подновяване на отменените концерти засега не са обявени.