Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Събраха се, но... Pussycat Dolls отмениха турнето си поради мижав интерес

Събраха се, но... Pussycat Dolls отмениха турнето си поради мижав интерес

5 Май, 2026 18:29 888 4

  • pussycat dolls-
  • турне-
  • отменен концерт-
  • мижав интерес-
  • интерес-
  • билети

Обиколката на завърналата се в ограничен състав момичешка група в Северна Америка се отменя заради нищожна продажба на билети

Събраха се, но... Pussycat Dolls отмениха турнето си поради мижав интерес - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп групата The Pussycat Dolls, която тъкмо се събра след дълга пауза, обяви, че отменя почти изцяло планираното си турне в Северна Америка след преразглеждане на продажбите и интереса към концертите, като ще запази само едно участие на територията на САЩ.

В официално съобщение в социалните мрежи формацията посочва, че решението е взето „след честна оценка“ на северноамериканската част от турнето „PCD Forever“. Групата не дава конкретна причина за отмяната, но анализатори в концертната индустрия отбелязват, че слабите продажби на билети са основният фактор, довел до промяната в графика.

Единственото потвърдено участие остава концертът в рамките на WeHo Pride на 6 юни в района на Лос Анджелис. В изявлението си изпълнителките подчертават значението на събитието и дългогодишната подкрепа от страна на LGBTQ+ общността.

Планираните концерти във Великобритания и Европа ще се проведат по график. Според информацията някои от датите вече са разпродадени, а турнето ще започне на 9 септември в Копенхаген и ще завърши на 13 октомври в лондонската зала O2 Arena.

Настоящият състав включва Никол Шерцингер, Кимбърли Уайът и Ашли Робъртс, което също предизвика дискусии сред феновете, тъй като не всички оригинални членове участват в проекта. Шерцингер се завръща към поп сцената след успешен период на театралната сцена, включително участие в мюзикъла Sunset Boulevard, за който получи престижни отличия.

Първоначално турнето трябваше да започне на 5 юни в Калифорния и да обхване 32 дати в Северна Америка, включително концерт в Madison Square Garden. Сред подгряващите изпълнители бяха обявени Lil Kim и Mýa.

Момичешката група далеч не е единствената, която отменя или отлага свои концерти през последните месеци. Подобни решения взеха и артисти като Меган Трейнър и Зейн Малик, които отмениха свои турнета в САЩ, както и Пост Малоун, който отложи част от концертите си. Наблюдатели посочват като причини комбинация от високи цени на билетите, пренаситен концертен календар и променящото се поведение на феновете след пандемията.

Въпреки корекциите в графика, от групата заявяват, че продължават работа по нови проекти, включително музика след издаването на сингъла „Club Song“ по-рано тази година.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 @@@

    6 0 Отговор
    Това ако е група, 50 годишни лели в стил бивши стриптизьорки с бонус пеене.Виж ако SOAD или Pink Floyd направят събиране билетите ще се разпродадат за часове, справка Oasis през 2025.

    18:44 05.05.2026

  • 2 Скръъъц

    5 0 Отговор
    Дърти чанти, скърцат панти.

    18:54 05.05.2026

  • 3 еми

    3 0 Отговор
    Пъси катс долс са били преди 20 години.
    Сега са стара чанта ООД
    Когато залагаш всичко на сексапил, рано излизаш в пенсия.

    19:15 05.05.2026

  • 4 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    По добре да се пробват като артистки в някой сериал,предаване нещо друго да измислят готини са сравнени с флегмите по емисии за продажби на имоти в Америка .Бях ги забравила дори и за времето не струваха само една почти яка песен хит с Бъста Раймс за епохата си не е митично парче ,другота е боза.

    19:19 05.05.2026