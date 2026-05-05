Събраха се, но... Pussycat Dolls отмениха турнето си поради мижав интерес

Поп групата The Pussycat Dolls, която тъкмо се събра след дълга пауза, обяви, че отменя почти изцяло планираното си турне в Северна Америка след преразглеждане на продажбите и интереса към концертите, като ще запази само едно участие на територията на САЩ.

В официално съобщение в социалните мрежи формацията посочва, че решението е взето „след честна оценка“ на северноамериканската част от турнето „PCD Forever“. Групата не дава конкретна причина за отмяната, но анализатори в концертната индустрия отбелязват, че слабите продажби на билети са основният фактор, довел до промяната в графика.

Единственото потвърдено участие остава концертът в рамките на WeHo Pride на 6 юни в района на Лос Анджелис. В изявлението си изпълнителките подчертават значението на събитието и дългогодишната подкрепа от страна на LGBTQ+ общността.

Планираните концерти във Великобритания и Европа ще се проведат по график. Според информацията някои от датите вече са разпродадени, а турнето ще започне на 9 септември в Копенхаген и ще завърши на 13 октомври в лондонската зала O2 Arena.

Настоящият състав включва Никол Шерцингер, Кимбърли Уайът и Ашли Робъртс, което също предизвика дискусии сред феновете, тъй като не всички оригинални членове участват в проекта. Шерцингер се завръща към поп сцената след успешен период на театралната сцена, включително участие в мюзикъла Sunset Boulevard, за който получи престижни отличия.

Първоначално турнето трябваше да започне на 5 юни в Калифорния и да обхване 32 дати в Северна Америка, включително концерт в Madison Square Garden. Сред подгряващите изпълнители бяха обявени Lil Kim и Mýa.

Момичешката група далеч не е единствената, която отменя или отлага свои концерти през последните месеци. Подобни решения взеха и артисти като Меган Трейнър и Зейн Малик, които отмениха свои турнета в САЩ, както и Пост Малоун, който отложи част от концертите си. Наблюдатели посочват като причини комбинация от високи цени на билетите, пренаситен концертен календар и променящото се поведение на феновете след пандемията.

Въпреки корекциите в графика, от групата заявяват, че продължават работа по нови проекти, включително музика след издаването на сингъла „Club Song“ по-рано тази година.