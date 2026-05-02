Зейн Малик отмени цялото си турне на фона на сериозни здравословни проблеми

2 Май, 2026 15:04 565 2

Певецът съобщи на феновете си, че се възстановява

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп звездата Зейн Малик отмени всички планирани дати в САЩ от турнето си през 2026 г., свързано с албума Konnakol, издаден на 17 април, след като през миналия месец беше хоспитализиран поради неуточнено здравословно състояние. Концертите във Великобритания и Мексико, насрочени преди началото на американската част от турнето, към момента остават в продажба, въпреки че отделни дати в Дъблин и Бирмингам също са отменени.

В съобщение, публикувано в профила му в Instagram, изпълнителят благодари на почитателите си за подкрепата и уточни, че се възстановява у дома и състоянието му се подобрява. Той посочи, че е преразгледал графика си и ще намали броя на концертите, за да може да продължи турнето в по-ограничен формат.

От екипа му не разкриват подробности за заболяването, но близки до певеца призоваха феновете да се въздържат от изпращане на цветя поради логистични затруднения и вместо това да насочат средствата към благотворителни каузи, включително инициативи, свързани с Палестина. Уточнено беше, че апелът е свързан с текущи дарителски кампании и не е пряко обусловен от здравословния инцидент.

Хоспитализацията на Зейн Малик доведе и до отмяна на събитие за представяне на албума и среща с фенове в Кингстън, Великобритания, планирано за 13 април. В последващо обръщение той изрази съжаление за отменените срещи и благодари на медицинските екипи.

Бившият член на One Direction реализира серия от концерти в Лас Вегас в началото на годината, които получиха положители отзиви от публиката, макар че интересът към американската част от настоящото турне остана по-умерен, според данни от продажбите на билети.


Подобни новини


  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Дано да е жив и здрав човекът!

    15:28 02.05.2026

  • 2 Оги

    0 0 Отговор
    Дано не е много влетял в алкохол и наркотици.

    15:38 02.05.2026