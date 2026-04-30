D2 тръгват на национално турне в оригиналния си състав

30 Април, 2026 12:32 447 1

Део ще бъде специален гост на турнето

Снимка: Event Masters
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Една от най-обичаните български групи – D2 – тръгва на национално турне под надслов „100 години“, което носи името на емблематичната им песен, преживяла проверката на времето вече 25 години.

Дичо Христов се завръща като фронтмен на бандата – гласът, който даде живот на едни от най-големите български рок хитове, е там, където всичко започна. Заедно с него на сцената ще бъдат лидерът на групата Димитър Кърнев (китара), Александър Обретенов (бас китара), Васил Вутев (ударни), Краси Тодоров (клавишни) и Радостин Василев (вокал и китара).

„100 години Tour“ ще превърне всяка концертна вечер в среща между минало и настояще. Публиката категорично ще се потопи в силна емоция с най-обичаните песни на групата, неподправена сценична енергия и моменти, които ще върнат спомени и ще създадат нови. Организаторите и бандата обещават изненади, в които феновете ще са не само зрители, а участници в незабравимо и невиждано шоу.

„100 години Tour“ ще бъде на:

  • 15 август – Бургас, Летен театър
  • 9 септември – Пловдив, Летен театър „Бунарджика“
  • 10 септември – Стара Загора, Летен театър
  • 12 септември – Варна, Летен театър
  • 22 октомври – София, Pirotska 5 Event Center

Билети могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim, EPAYGO, EasyPay, Grabo и касите по места.

Предстои обявяването на още дати и градове.

Събирането на D2 в оригиналния им състав е момент, който феновете чакаха с години. „100 години Tour“ обещава да бъде празник на българската рок сцена и на музиката, която не познава време.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    1 0 Отговор
    Ако някой знае или е чувал за по неприятно и противно създание от Митко Кърнев , моля да сподели ....
    За недоразвития пигмей Дичката , без коментар ....

    12:56 30.04.2026