D2 тръгват на национално турне в оригиналния си състав

Една от най-обичаните български групи – D2 – тръгва на национално турне под надслов „100 години“, което носи името на емблематичната им песен, преживяла проверката на времето вече 25 години.

Дичо Христов се завръща като фронтмен на бандата – гласът, който даде живот на едни от най-големите български рок хитове, е там, където всичко започна. Заедно с него на сцената ще бъдат лидерът на групата Димитър Кърнев (китара), Александър Обретенов (бас китара), Васил Вутев (ударни), Краси Тодоров (клавишни) и Радостин Василев (вокал и китара).

„100 години Tour“ ще превърне всяка концертна вечер в среща между минало и настояще. Публиката категорично ще се потопи в силна емоция с най-обичаните песни на групата, неподправена сценична енергия и моменти, които ще върнат спомени и ще създадат нови. Организаторите и бандата обещават изненади, в които феновете ще са не само зрители, а участници в незабравимо и невиждано шоу.

„100 години Tour“ ще бъде на:

15 август – Бургас, Летен театър

9 септември – Пловдив, Летен театър „Бунарджика“

10 септември – Стара Загора, Летен театър

12 септември – Варна, Летен театър

22 октомври – София, Pirotska 5 Event Center

Билети могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim, EPAYGO, EasyPay, Grabo и касите по места.

Предстои обявяването на още дати и градове.

Събирането на D2 в оригиналния им състав е момент, който феновете чакаха с години. „100 години Tour“ обещава да бъде празник на българската рок сцена и на музиката, която не познава време.