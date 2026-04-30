Супермоделът Кара Делевин стана певица и тръгва на турне (СНИМКИ+ВИДЕО)

Моделът Кара Делевин реши да направи остър завой в професионалната си кариера, като официално навлиза в музикалната индустрия с подготвяно турне в Европа, Обединеното кралство и Северна Америка. Новината бе обявена чрез нейните профили в социалните мрежи, където тя потвърди, че в последните месеци е била изцяло фокусирана върху репетиции и подготовка на концертна програма.

В публикация в Instagram Кара Делевин сподели визията на турнето, придружена от кратко видео, в което изпълнява авторска рок композиция на китара. По думите ѝ, музиката остава „едновременно най-големият страх и най-голямата любов“ в живота ѝ – признание, което маркира дългогодишната ѝ вътрешна колебливост да се изявява публично като изпълнител, въпреки ранните ѝ музикални амбиции.

Очаква се предстоящите ѝ сингли „I Forgot“ и „Out of My Head“ да поставят основата на дебютния ѝ музикален проект. Според самата Делевин, композициите отразяват личните ѝ преживявания и творческа философия през последните години, включително периоди на професионално преосмисляне и възстановяване след публично обсъждани трудности в личния ѝ живот.

Планираната обиколка ще обхване ключови музикални центрове като Берлин, Барселона, Лондон и Париж, преди да продължи към САЩ с концерти в Лос Анджелис и Ню Йорк. Участието ѝ в Primavera Sound Barcelona през 2026 г. допълнително затвърждава намеренията ѝ да се позиционира сред новите имена на алтернативната рок сцена.

Макар това да е първият ѝ самостоятелен музикален проект, Кара Делевин не е ново лице в музикалната индустрия. В предходни години тя е участвала в съвместни проекти с артисти като Machine Gun Kelly, Fiona Apple и St. Vincent, както и в саундтрака към филма Her Smell. Паралелно с това тя изгради утвърдена актьорска кариера, включваща заглавия като Paper Towns и участия в независими продукции, както и работа в телевизионни формати.

В интервю за Numéro през 2025 г. супермоделът подчертава нежеланието си да бъде ограничавана в рамките на една професионална идентичност. Тя се определя преди всичко като артист, за когото различните форми на изразяване – мода, кино и музика – са равностойни канали за комуникация с публиката.