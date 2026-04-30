Супермоделът Кара Делевин стана певица и тръгва на турне (СНИМКИ+ВИДЕО)

30 Април, 2026 16:58 777 3

Моделът ще обиколи Европа, Обединеното кралство и Северна Америка

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Моделът Кара Делевин реши да направи остър завой в професионалната си кариера, като официално навлиза в музикалната индустрия с подготвяно турне в Европа, Обединеното кралство и Северна Америка. Новината бе обявена чрез нейните профили в социалните мрежи, където тя потвърди, че в последните месеци е била изцяло фокусирана върху репетиции и подготовка на концертна програма.

В публикация в Instagram Кара Делевин сподели визията на турнето, придружена от кратко видео, в което изпълнява авторска рок композиция на китара. По думите ѝ, музиката остава „едновременно най-големият страх и най-голямата любов“ в живота ѝ – признание, което маркира дългогодишната ѝ вътрешна колебливост да се изявява публично като изпълнител, въпреки ранните ѝ музикални амбиции.

Очаква се предстоящите ѝ сингли „I Forgot“ и „Out of My Head“ да поставят основата на дебютния ѝ музикален проект. Според самата Делевин, композициите отразяват личните ѝ преживявания и творческа философия през последните години, включително периоди на професионално преосмисляне и възстановяване след публично обсъждани трудности в личния ѝ живот.

Планираната обиколка ще обхване ключови музикални центрове като Берлин, Барселона, Лондон и Париж, преди да продължи към САЩ с концерти в Лос Анджелис и Ню Йорк. Участието ѝ в Primavera Sound Barcelona през 2026 г. допълнително затвърждава намеренията ѝ да се позиционира сред новите имена на алтернативната рок сцена.

Макар това да е първият ѝ самостоятелен музикален проект, Кара Делевин не е ново лице в музикалната индустрия. В предходни години тя е участвала в съвместни проекти с артисти като Machine Gun Kelly, Fiona Apple и St. Vincent, както и в саундтрака към филма Her Smell. Паралелно с това тя изгради утвърдена актьорска кариера, включваща заглавия като Paper Towns и участия в независими продукции, както и работа в телевизионни формати.

В интервю за Numéro през 2025 г. супермоделът подчертава нежеланието си да бъде ограничавана в рамките на една професионална идентичност. Тя се определя преди всичко като артист, за когото различните форми на изразяване – мода, кино и музика – са равностойни канали за комуникация с публиката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айше

    1 3 Отговор
    Браво на Кара! Никога не разочарова и винаги на ниво!

    17:14 30.04.2026

  • 2 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Доколко помним, беше некъв лезбиец. Сеа, мое и да са а върнала у правата вера.

    17:20 30.04.2026

  • 3 Факт

    5 0 Отговор
    Супермодели имаше през 80-те. Сега има фотошоп и ИИ.

    17:25 30.04.2026