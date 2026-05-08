Бременната Натали Портман показа новия си живот в Париж (СНИМКИ)

8 Май, 2026 18:01 800 4

Актрисата очаква третото си дете

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Натали Портман публикува рядък поглед към живота си в Париж, където живее от повече от десетилетие, докато очаква раждането на третото си дете.

44-годишната носителка на „Оскар“ сподели серия от снимки в Instagram с краткия коментар „Париж напоследък“. Сред кадрите бяха селфи край река Сена, фотографии на произведения на изкуството, букети с цветя и снимки на домашния ѝ любимец.

Актрисата се установи във френската столица през 2014 г. заедно с тогавашния си съпруг Бенжамен Милпие, след като той започна работа в Paris Opera Ballet. Двамата се разведоха през март 2024 г. на фона на информации за предполагаема извънбрачна връзка на Милпие с климатичната активистка Камий Етиен.

След раздялата Натали Портман започна връзка с френския музикант Танги Дестабъл. През април актрисата потвърди, че очаква първото си дете от него след малко повече от година заедно.

„Много сме развълнувани“, заяви звездата от "Черния лебед" в интервю за Harper’s Bazaar. „Изключително благодарна съм. Осъзнавам колко голяма привилегия и чудо е това.“

Актрисата допълни, че винаги е подхождала внимателно към темата за бременността, тъй като много нейни близки са имали трудности със създаването на семейство. „Това е красиво и радостно преживяване, но невинаги е лесно. Напълно осъзнавам колко съм късметлийка“, казва тя.

Натали Портман вече има две деца от брака си с Милпие — 14-годишния Алеф Милпие и 9-годишната Амалия Милпие.

Новият ѝ партньор също има две деца от предишната си връзка с френската актриса Луиз Бургоан — синовете Етиен и Вадим, родени съответно през 2016 и 2020 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хубавица

    3 0 Отговор
    Браво!

    18:07 08.05.2026

  • 2 Много

    4 1 Отговор
    Суха статия. Приложете клип с процеса по забременяването, за да има повече интерес!

    18:08 08.05.2026

  • 3 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    Жива и здрава ,в Париж е хубаво в богатите квартали ,чисто и скъпо ,на другите места е кошмар .

    18:12 08.05.2026

  • 4 събке а кога ти ще ни

    1 0 Отговор
    покажеш новия си живот в цъкалнята

    18:12 08.05.2026