Актьорът Джон Малкович получи хърватско гражданство

"Световноизвестният актьор Джон Малкович, който е оставил следа в киното с множество роли, пое нова роля и стана хърватски гражданин", заяви министърът на вътрешните работи Давор Божинович в публикация в X, цитиран от France24.
72-годишната холивудска звезда беше посрещната и от премиера Андрей Пленкович, пише focus-news.net.
"Дългата кариера на Джон и неговият успех в изкуството са голямо вдъхновение за по-младите поколения и се радваме, че той гордо култивира хърватските си корени", каза Пленкович.
Прабабата и прадядото на Малкович емигрирали от Озал, в централна Хърватия, в Съединените щати.
Той е отсядал в балканската страна няколко пъти, както лично, така и като гост, участвайки в театрални постановки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 факти
07:25 07.05.2026
2 Бай той Толстой
07:33 07.05.2026
3 САЩ е гето
07:42 07.05.2026
4 Трол
07:56 07.05.2026
5 Баш Майстора
08:15 07.05.2026