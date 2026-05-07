Актьорът Джон Малкович получи хърватско гражданство

"Световноизвестният актьор Джон Малкович, който е оставил следа в киното с множество роли, пое нова роля и стана хърватски гражданин", заяви министърът на вътрешните работи Давор Божинович в публикация в X, цитиран от France24.

72-годишната холивудска звезда беше посрещната и от премиера Андрей Пленкович, пише focus-news.net.

"Дългата кариера на Джон и неговият успех в изкуството са голямо вдъхновение за по-младите поколения и се радваме, че той гордо култивира хърватските си корени", каза Пленкович.

Прабабата и прадядото на Малкович емигрирали от Озал, в централна Хърватия, в Съединените щати.

Той е отсядал в балканската страна няколко пъти, както лично, така и като гост, участвайки в театрални постановки.