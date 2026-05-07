Актьорът Джон Малкович получи хърватско гражданство

7 Май, 2026 07:18 932 5

Венелина Маринова

"Световноизвестният актьор Джон Малкович, който е оставил следа в киното с множество роли, пое нова роля и стана хърватски гражданин", заяви министърът на вътрешните работи Давор Божинович в публикация в X, цитиран от France24.

72-годишната холивудска звезда беше посрещната и от премиера Андрей Пленкович, пише focus-news.net.

"Дългата кариера на Джон и неговият успех в изкуството са голямо вдъхновение за по-младите поколения и се радваме, че той гордо култивира хърватските си корени", каза Пленкович.

Прабабата и прадядото на Малкович емигрирали от Озал, в централна Хърватия, в Съединените щати.

Той е отсядал в балканската страна няколко пъти, както лично, така и като гост, участвайки в театрални постановки.


  • 1 факти

    19 2 Отговор
    този е българомразец, не ни занимавайте с него

    07:25 07.05.2026

  • 2 Бай той Толстой

    17 0 Отговор
    И с какво е известен,като има две роли общо?А и Холивуд не е критерий,освен за дебили в САЩ!

    07:33 07.05.2026

  • 3 САЩ е гето

    15 0 Отговор
    Всички пенсии в САЩ бягат от там. Хърватия сигурно е рай за него.

    07:42 07.05.2026

  • 4 Трол

    5 2 Отговор
    Г-жа Нейнски трябва да му даде и българско.

    07:56 07.05.2026

  • 5 Баш Майстора

    5 1 Отговор
    Може и сицилианско / или /арменско гражданство да вземе , американците са много зле по европейска география ...

    08:15 07.05.2026