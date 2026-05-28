Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров и Иван Иванов ще атакуват тревните кортове на Дъблин

Григор Димитров и Иван Иванов ще атакуват тревните кортове на Дъблин

28 Май, 2026 17:42 423 5

  • ирландия-
  • турнир-
  • чаланджър-
  • григор димитров-
  • иван иванов-
  • тревни кортове-
  • elm park golf & sports club-
  • дъблин

Българският тенис с двама представители на престижния турнир

Григор Димитров и Иван Иванов ще атакуват тревните кортове на Дъблин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След дълга пауза от близо две десетилетия, Ирландия отново ще бъде домакин на турнир от сериите „Чаланджър 75“, а българските фенове имат повод за гордост – Григор Димитров и младата надежда Иван Иванов ще се включат в надпреварата, която ще се проведе между 14 и 20 юни на емблематичните тревни кортове на Elm Park Golf & Sports Club в Дъблин.

Турнирът в Дъблин се очертава като ключова спирка в календара на професионалните тенисисти, тъй като се провежда непосредствено преди квалификациите за легендарния „Уимбълдън“. За играчите това е златна възможност да натрупат ценен опит на тревна настилка, да подобрят позициите си в световната ранглиста и да усъвършенстват формата си преди най-престижния турнир на тази повърхност.

Сред имената в предварителния списък изпъква и Иван Иванов – едно от най-ярките млади лица на българския тенис. След като миналата година триумфира на юношеския „Уимбълдън“ и спечели титлата на US Open при юношите, Иванов си осигури място в квалификациите на „Уимбълдън“ при мъжете. Сега той ще направи първите си стъпки на голямата сцена, рамо до рамо с Григор Димитров

„С огромно вълнение посрещаме завръщането на ATP Challenger Tour в Ирландия след осемнадесет години. Очакваме с нетърпение да видим някои от най-талантливите млади играчи, които ще използват тревните кортове на Elm Park като трамплин към „Уимбълдън“. Това ще бъде истински празник за нашата тенис общност. Призоваваме всички фенове да си осигурят билети навреме и да станат част от този исторически момент за ирландския тенис“, сподели Кевин Куин, изпълнителен директор на Tennis Ireland.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    2 0 Отговор
    Нашият пенсионер на трева или клей е по добър?

    Коментиран от #2

    17:44 28.05.2026

  • 2 мадамите

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    твърдят, че е най-добър в леглото.

    Коментиран от #3, #4

    17:46 28.05.2026

  • 3 Ох, не мога бее

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "мадамите":

    .....🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    17:48 28.05.2026

  • 4 Атина Паднала

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "мадамите":

    Не мадамите,мексиканките го твърдят.

    18:12 28.05.2026

  • 5 този вече

    0 0 Отговор
    нищо не може да атакува ...

    18:16 28.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове