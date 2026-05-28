Григор Димитров и Иван Иванов ще атакуват тревните кортове на Дъблин

След дълга пауза от близо две десетилетия, Ирландия отново ще бъде домакин на турнир от сериите „Чаланджър 75“, а българските фенове имат повод за гордост – Григор Димитров и младата надежда Иван Иванов ще се включат в надпреварата, която ще се проведе между 14 и 20 юни на емблематичните тревни кортове на Elm Park Golf & Sports Club в Дъблин.

Турнирът в Дъблин се очертава като ключова спирка в календара на професионалните тенисисти, тъй като се провежда непосредствено преди квалификациите за легендарния „Уимбълдън“. За играчите това е златна възможност да натрупат ценен опит на тревна настилка, да подобрят позициите си в световната ранглиста и да усъвършенстват формата си преди най-престижния турнир на тази повърхност.

Сред имената в предварителния списък изпъква и Иван Иванов – едно от най-ярките млади лица на българския тенис. След като миналата година триумфира на юношеския „Уимбълдън“ и спечели титлата на US Open при юношите, Иванов си осигури място в квалификациите на „Уимбълдън“ при мъжете. Сега той ще направи първите си стъпки на голямата сцена, рамо до рамо с Григор Димитров

„С огромно вълнение посрещаме завръщането на ATP Challenger Tour в Ирландия след осемнадесет години. Очакваме с нетърпение да видим някои от най-талантливите млади играчи, които ще използват тревните кортове на Elm Park като трамплин към „Уимбълдън“. Това ще бъде истински празник за нашата тенис общност. Призоваваме всички фенове да си осигурят билети навреме и да станат част от този исторически момент за ирландския тенис“, сподели Кевин Куин, изпълнителен директор на Tennis Ireland.