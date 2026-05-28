Сузанита с подробности след тежката операция на носа си (СНИМКА)

Сузанита най-после проговори открито за една от най-коментираните теми около нея – операцията на носа! След вълна от слухове и предположения, певицата сложи край на спекулациите и разкри шокиращата истина: интервенцията не е била заради суета, а по спешна медицинска необходимост, пише marica.bg.

Всичко започва с въпрос от неин последовател в социалните мрежи, който директно я пита защо е легнала под ножа, при положение че според мнозина носът ѝ е изглеждал напълно перфектно. Отговорът на Сузанита обаче изненада всички.

„И аз, и докторът бяхме на едно мнение, че нослето ми е страхотно, така че видима промяна почти няма“, категорична е тя, като подчертава, че корекцията е била минимална и почти незабележима.

Снимка: Инстаграм

Истинският проблем се оказват вътрешните прегради, които са ѝ създавали сериозен дискомфорт. Певицата признава, че дълго време е страдала от постоянно подсмърчане, което не само я е дразнело в ежедневието, но е пречело и на професионалната ѝ кариера.

„Бях с постоянно подсмърчане, това ми пречеше и да записвам песни“, споделя тя без притеснение.

Но това далеч не е всичко! Сузанита разкрива още, че затрудненото дишане е довело до постоянни главоболия, а в определени моменти дори до проблеми със сърцето – нещо, което вече звучи повече от сериозно.

„Така че беше наложаща“, отсича тя, слагайки край на всички съмнения около причините за операцията.

Изпълнителката е категорична, че промяната във външния ѝ вид е минимална и едва забележима, а истинската цел е била да подобри здравословното си състояние и качеството си на живот.

Феновете реагираха мигновено – мнозина я подкрепиха за откровеността и смелостта да говори по темата, а други признаха, че подобни здравословни проблеми често се подценяват. Сузанита за пореден път доказа, че зад провокативния имидж стои човек, който не се страхува да бъде истински и да постави здравето си на първо място.

