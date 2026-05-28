Сузанита с подробности след тежката операция на носа си (СНИМКА)

Сузанита най-после проговори открито за една от най-коментираните теми около нея – операцията на носа! След вълна от слухове и предположения, певицата сложи край на спекулациите и разкри шокиращата истина: интервенцията не е била заради суета, а по спешна медицинска необходимост, пише marica.bg.
Всичко започва с въпрос от неин последовател в социалните мрежи, който директно я пита защо е легнала под ножа, при положение че според мнозина носът ѝ е изглеждал напълно перфектно. Отговорът на Сузанита обаче изненада всички.
„И аз, и докторът бяхме на едно мнение, че нослето ми е страхотно, така че видима промяна почти няма“, категорична е тя, като подчертава, че корекцията е била минимална и почти незабележима.
Истинският проблем се оказват вътрешните прегради, които са ѝ създавали сериозен дискомфорт. Певицата признава, че дълго време е страдала от постоянно подсмърчане, което не само я е дразнело в ежедневието, но е пречело и на професионалната ѝ кариера.
„Бях с постоянно подсмърчане, това ми пречеше и да записвам песни“, споделя тя без притеснение.
Но това далеч не е всичко! Сузанита разкрива още, че затрудненото дишане е довело до постоянни главоболия, а в определени моменти дори до проблеми със сърцето – нещо, което вече звучи повече от сериозно.
„Така че беше наложаща“, отсича тя, слагайки край на всички съмнения около причините за операцията.
Изпълнителката е категорична, че промяната във външния ѝ вид е минимална и едва забележима, а истинската цел е била да подобри здравословното си състояние и качеството си на живот.
Феновете реагираха мигновено – мнозина я подкрепиха за откровеността и смелостта да говори по темата, а други признаха, че подобни здравословни проблеми често се подценяват. Сузанита за пореден път доказа, че зад провокативния имидж стои човек, който не се страхува да бъде истински и да постави здравето си на първо място.
Източник: www.marica.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Не пречи на действията.
17:32 28.05.2026
2 не мое
До коментар #1 от "авантгард":шмърка
17:36 28.05.2026
12 Алтай
До коментар #10 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Ха ха, приличала на Калина Сакскобурготска.. :)))
Коментиран от #23
17:57 28.05.2026
14 коя е тази ? какво работи?
със какво е известна?
може би работи на магаситралата и някой й е чупил носа че е голям и не става за фелацио?
18:03 28.05.2026
16 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #6 от "Абе":тия уроди не знам дали им плащат ама като видиш автора ти я есно че е от същите
18:04 28.05.2026
22 Хи хи хи
До коментар #11 от "Забравени чалгарки":Ако си направи още една цепка отдоле.Тогава може да стане интересна.🤣
18:23 28.05.2026
23 наблюдател
До коментар #12 от "Алтай":Не, прилича на наборка на майка си.
18:25 28.05.2026