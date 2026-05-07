Рецепта на деня: Кекс "Каталана" с нежен крем

Необходими продукти:
За тестото:
- яйца - 3 бр.;
- захар - 150 г;
- прясно мляко - 120 мл;
- олио - 80 мл;
- брашно - 220 г;
- бакпулвер - 1 ч.л.;
- ванилия - 1 ч.л.;
- сол - 1 щипка.
За крема:
- прясно мляко - 400 мл;
- захар - 100 г;
- яйца - 2 бр.;
- брашно - 40 г;
- ванилия - 1 ч.л.;
- масло - 30 г.
Начин на приготвяне:
В купа яйцата се разбиват със захарта до пухкава и светла смес, която трябва да увеличи обема си и да стане кремообразна. Към нея постепенно се добавят прясното мляко и олиото, като се разбърква непрекъснато, за да се получи гладка и хомогенна основа.
В отделен съд се смесват брашното, бакпулверът, ванилията и солта, след което сухите съставки се пресяват и се добавят към течната смес, като се разбърква до получаване на меко тесто без бучки.
Тестото се изсипва в намазнена и леко набрашнена тава, като се разпределя равномерно. Пече се в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 20-25 минути, докато повърхността стане златиста и при проверка с клечка тя излиза суха.
През това време се приготвя кремът, като в тенджера се загрява прясното мляко. В отделна купа яйцата се разбиват със захарта и брашното до гладка смес. Към нея се добавя малко от топлото мляко за темпериране, след което всичко се връща в тенджерата и се готви на слаб огън при непрекъснато бъркане, докато кремът се сгъсти. Добавя се ванилията и маслото, което придава гладкост и богат вкус.
След като сладкишът е почти готов, върху него се разпределя кремът на лъжици, като леко се оформят характерни вълни или шарки. Връща се във фурната за още 10-15 минути, докато кремът леко се запече и придобие апетитен златист цвят.
Оставя се да се охлади преди нарязване, за да се стегне и да се получат красиви парчета с крем.
Кекс "Каталана" се сервира охладен, нарязан на квадратни парчета, идеален за кафе или чай. Съхранява се в хладилник до 3 дни, покрит, пише gotvach.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Винаги
10:09 07.05.2026