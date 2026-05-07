Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Кекс "Каталана" с нежен крем
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Кекс "Каталана" с нежен крем

7 Май, 2026 10:05 612 1

  • кекс-
  • каталана-
  • крем-
  • десерт-
  • какво да сготвя

Вдъхновен от каталунската кухня в Испания, известна със своите кремообразни десерти

Рецепта на деня: Кекс "Каталана" с нежен крем - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • яйца - 3 бр.;
  • захар - 150 г;
  • прясно мляко - 120 мл;
  • олио - 80 мл;
  • брашно - 220 г;
  • бакпулвер - 1 ч.л.;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • сол - 1 щипка.

За крема:

  • прясно мляко - 400 мл;
  • захар - 100 г;
  • яйца - 2 бр.;
  • брашно - 40 г;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • масло - 30 г.

Начин на приготвяне:

В купа яйцата се разбиват със захарта до пухкава и светла смес, която трябва да увеличи обема си и да стане кремообразна. Към нея постепенно се добавят прясното мляко и олиото, като се разбърква непрекъснато, за да се получи гладка и хомогенна основа.

В отделен съд се смесват брашното, бакпулверът, ванилията и солта, след което сухите съставки се пресяват и се добавят към течната смес, като се разбърква до получаване на меко тесто без бучки.

Тестото се изсипва в намазнена и леко набрашнена тава, като се разпределя равномерно. Пече се в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 20-25 минути, докато повърхността стане златиста и при проверка с клечка тя излиза суха.

През това време се приготвя кремът, като в тенджера се загрява прясното мляко. В отделна купа яйцата се разбиват със захарта и брашното до гладка смес. Към нея се добавя малко от топлото мляко за темпериране, след което всичко се връща в тенджерата и се готви на слаб огън при непрекъснато бъркане, докато кремът се сгъсти. Добавя се ванилията и маслото, което придава гладкост и богат вкус.

След като сладкишът е почти готов, върху него се разпределя кремът на лъжици, като леко се оформят характерни вълни или шарки. Връща се във фурната за още 10-15 минути, докато кремът леко се запече и придобие апетитен златист цвят.

Оставя се да се охлади преди нарязване, за да се стегне и да се получат красиви парчета с крем.

Кекс "Каталана" се сервира охладен, нарязан на квадратни парчета, идеален за кафе или чай. Съхранява се в хладилник до 3 дни, покрит, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винаги

    6 2 Отговор
    Предлагам кекса с нежен крем! Много се харесва. Някои велики кулинарки понякога ми издърпват бъркалката от ръцете и ми показват как се разбива правилно крема!

    10:09 07.05.2026