Рецепта на деня: Кекс "Каталана" с нежен крем

Необходими продукти:

За тестото:

яйца - 3 бр.;

захар - 150 г;

прясно мляко - 120 мл;

олио - 80 мл;

брашно - 220 г;

бакпулвер - 1 ч.л.;

ванилия - 1 ч.л.;

сол - 1 щипка.

За крема:

прясно мляко - 400 мл;

захар - 100 г;

яйца - 2 бр.;

брашно - 40 г;

ванилия - 1 ч.л.;

масло - 30 г.

Начин на приготвяне:

В купа яйцата се разбиват със захарта до пухкава и светла смес, която трябва да увеличи обема си и да стане кремообразна. Към нея постепенно се добавят прясното мляко и олиото, като се разбърква непрекъснато, за да се получи гладка и хомогенна основа.

В отделен съд се смесват брашното, бакпулверът, ванилията и солта, след което сухите съставки се пресяват и се добавят към течната смес, като се разбърква до получаване на меко тесто без бучки.

Тестото се изсипва в намазнена и леко набрашнена тава, като се разпределя равномерно. Пече се в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 20-25 минути, докато повърхността стане златиста и при проверка с клечка тя излиза суха.

През това време се приготвя кремът, като в тенджера се загрява прясното мляко. В отделна купа яйцата се разбиват със захарта и брашното до гладка смес. Към нея се добавя малко от топлото мляко за темпериране, след което всичко се връща в тенджерата и се готви на слаб огън при непрекъснато бъркане, докато кремът се сгъсти. Добавя се ванилията и маслото, което придава гладкост и богат вкус.

След като сладкишът е почти готов, върху него се разпределя кремът на лъжици, като леко се оформят характерни вълни или шарки. Връща се във фурната за още 10-15 минути, докато кремът леко се запече и придобие апетитен златист цвят.

Оставя се да се охлади преди нарязване, за да се стегне и да се получат красиви парчета с крем.

Кекс "Каталана" се сервира охладен, нарязан на квадратни парчета, идеален за кафе или чай. Съхранява се в хладилник до 3 дни, покрит, пише gotvach.bg.