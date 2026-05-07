Предстоят най-силните магнитни бури за месец май

След Гергьовден се очаква повишена геомагнитна активност, като прогнозите на международни центрове за космическо време сочат вероятност от слаби магнитни бури и смущения в земното магнитно поле през първата половина на май. Според данни на NOAA и европейски центрове за наблюдение на космическото време, най-активните периоди се очакват около 15 и 16 май, когато е възможно достигане на ниво G1 по петстепенната скала за геомагнитни бури.

Подобни явления са свързани с повишената активност на Слънцето, което в момента се намира близо до пика на своя приблизително 11-годишен цикъл. При изригвания на слънчева плазма и т.нар. коронални изхвърляния на маса към Земята се насочва поток от заредени частици, известен като слънчев вятър. При взаимодействието му със земното магнитно поле възникват геомагнитни смущения, а при по-силни потоци – магнитни бури.

Учените подчертават, че прогнозите остават условни, тъй като активните зони по слънчевата повърхност могат бързо да променят интензитета си. Наблюденията на слънчевите петна и короналните изригвания позволяват сравнително краткосрочни прогнози, но точният ефект върху Земята зависи от скоростта и посоката на слънчевата плазма.

Геомагнитните бури обикновено не представляват риск за здравите хора, но могат да бъдат усетени от т.нар. метеочувствителни хора. Според различни медицински изследвания между 25 и 40 процента от населението понякога съобщава за физически или психически дискомфорт при рязка промяна в атмосферните и геомагнитните условия.

Какво да правим при магнитна буря?

Най-често съобщаваните симптоми включват главоболие, умора, нарушения на съня, колебания в кръвното налягане, раздразнителност и засилване на хронични болки, особено при ставни и сърдечно-съдови заболявания. Някои изследвания разглеждат връзката между геомагнитната активност и промените в нивата на мелатонин и стресовите реакции на организма, макар научната общност все още да няма единно становище за мащаба на ефекта.

Освен върху човека, силните магнитни бури могат да окажат влияние и върху технологичната инфраструктура. При по-високи нива са възможни временни смущения в GPS системи, радиокомуникации, сателити и електропреносни мрежи. Именно затова космическото време се следи внимателно от космическите агенции и операторите на критична инфраструктура.

Красивият визуален ефект от геомагнитната активност остават полярните сияния, които при по-силни бури могат да бъдат наблюдавани и на необичайно южни географски ширини. През последните години интензивните слънчеви изригвания доведоха до наблюдение на сияния в части от Европа, където подобни явления рядко се виждат.

Лекари препоръчват в дни с повишена геомагнитна активност хората с хронични заболявания да избягват преумора и силен стрес, да поддържат добра хидратация и достатъчен сън. Специалистите съветват да се ограничат алкохолът, прекомерната консумация на кофеин и тежките физически натоварвания, особено при по-възрастни хора и пациенти със сърдечно-съдови проблеми.

Препоръчва се хранене с по-леки и богати на минерали храни – риба, сезонни плодове и зеленчуци, овесени ядки и продукти с високо съдържание на магнезий и калий. Разходките на чист въздух и умерената физическа активност също могат да помогнат за по-лесното адаптиране на организма към промените в околната среда.

Специалистите обаче подчертават, че влиянието на магнитните бури не бива да се преувеличава. Въпреки широкото обществено внимание към подобни прогнози, при повечето хора геомагнитните смущения преминават без сериозни последствия.