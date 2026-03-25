Две последователни магнитни бури ни мъчат от уикенда

Дълга магнитна буря удари Земята. Тя започна от през уикенда, а днес - сряда, ни очаква още една, макар и по-слаба. Това сочат данните на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA).

Слаба геомагнитна буря от клас G1 застрашава Земята днес. Това е най-ниската степен в скалата на геомагнитните бури и обикновено не води до сериозни последствия. Въпреки това са възможни краткотрайни смущения в радиокомуникациите и навигационните системи, както и слаби вариации в електрическите мрежи в по-високите географски ширини.

За хората подобни явления рядко имат осезаем ефект. Въпреки това някои по-чувствителни индивиди съобщават за умора, главоболие или нарушения в съня, припомня Телеграф.

Повишената слънчева активност и свързаните с нея геомагнитни смущения могат да окажат леко влияние върху някои хора, макар че според NOAA няма категорични научни доказателства за пряка връзка със здравето. Въпреки това при по-чувствителни хора често се наблюдават определени неразположения.

Най-често съобщаваните симптоми включват главоболие, умора, раздразнителност, проблеми със съня и затруднена концентрация. При хора със сърдечносъдови проблеми или по-високо кръвно налягане са възможни и леки колебания в кръвното налягане или сърцебиене. Тези състояния обикновено са временни и отшумяват бързо.

В дните с повишена активност е препоръчително да отделяме повече време за почивка и дрямка. Достатъчният прием на вода е ключова – приемът на достатъчно течности подобрява общия тонус на организма. Също така е важно да се осигури пълноценен сън, тъй като липсата му може да засили усещането за умора и напрежение.

Лекарите съветват да се избягва силният стрес и претоварване, както и прекомерната консумация на кафета и алкохол, тъй като злоупотребата с тях може да влошат симптомите. Леката физическа активност, като разходки на чист въздух, може да помогне за подобряване на тонуса и настроението.