Две последователни магнитни бури ни мъчат от уикенда

25 Март, 2026 12:01 603 3

Днес ни удря втората слаба магнитна буря

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дълга магнитна буря удари Земята. Тя започна от през уикенда, а днес - сряда, ни очаква още една, макар и по-слаба. Това сочат данните на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA).

Слаба геомагнитна буря от клас G1 застрашава Земята днес. Това е най-ниската степен в скалата на геомагнитните бури и обикновено не води до сериозни последствия. Въпреки това са възможни краткотрайни смущения в радиокомуникациите и навигационните системи, както и слаби вариации в електрическите мрежи в по-високите географски ширини.

За хората подобни явления рядко имат осезаем ефект. Въпреки това някои по-чувствителни индивиди съобщават за умора, главоболие или нарушения в съня, припомня Телеграф.

Повишената слънчева активност и свързаните с нея геомагнитни смущения могат да окажат леко влияние върху някои хора, макар че според NOAA няма категорични научни доказателства за пряка връзка със здравето. Въпреки това при по-чувствителни хора често се наблюдават определени неразположения.

Най-често съобщаваните симптоми включват главоболие, умора, раздразнителност, проблеми със съня и затруднена концентрация. При хора със сърдечносъдови проблеми или по-високо кръвно налягане са възможни и леки колебания в кръвното налягане или сърцебиене. Тези състояния обикновено са временни и отшумяват бързо.

В дните с повишена активност е препоръчително да отделяме повече време за почивка и дрямка. Достатъчният прием на вода е ключова – приемът на достатъчно течности подобрява общия тонус на организма. Също така е важно да се осигури пълноценен сън, тъй като липсата му може да засили усещането за умора и напрежение.

Лекарите съветват да се избягва силният стрес и претоварване, както и прекомерната консумация на кафета и алкохол, тъй като злоупотребата с тях може да влошат симптомите. Леката физическа активност, като разходки на чист въздух, може да помогне за подобряване на тонуса и настроението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 само да кажа

    1 0 Отговор
    като има ракия и евтени банани , нищо не може да ни мъче

    12:05 25.03.2026

  • 2 Механик

    0 0 Отговор
    Ще идва бурята МАГНИТСКИ ли? Кого ша намагнитва тоя път?

    12:13 25.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    мене ме мьчат ХЕМ сьрбежи, ХЕМ болки, ХЕМ вyни

    12:33 25.03.2026