Три нови книги, които си струва да прочетете през май

24 Май, 2026 13:47, обновена 24 Май, 2026 13:45 581 1

Женски гласове, силни истории и романи, които преплитат минало, изкуство и лични съдби

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Може март да е наричан „женски“ месец, но и май по нищо не му отстъпва с характер, емоция и литературна сила. Особено когато става дума за някои от най-интересните нови книги, излезли през последните седмици. Подбрахме три заглавия, които впечатляват не само с историите си, но и с авторството си - и трите са дело на жени.

„Дъщерята на Венера“

Флоренция, 1510 година. На смъртния си одър Сандро Ботичели отправя последна молба към своя изповедник - да предаде писмо и картина на сина на неговата муза Симонета Веспучи. Но произведението така и не достига до предназначението си. Свещеникът го укрива, убеден, че то крие послание, опасно за Църквата.

Пет века по-късно каталунската реставраторка Карла пристига във Флоренция за мащабна изложба, посветена на Ботичели. Там тя попада на следите на изгубената картина и се въвлича в история, която постепенно разкрива тайни от миналото - и променя собствения ѝ живот.

Романът е дебют на испанската авторка Соня Леонарт Дормуа.

„Къщата на духовете“

Един от най-влиятелните и обичани романи на испаноезичната литература - и най-популярното произведение на Исабел Алиенде.

Историята проследява три поколения от семейство Труеба. Началото е поставено от Клара - крехка ясновидка, която се омъжва за амбициозния и избухлив Естебан. Дъщеря им Бланка се влюбва в човек, който баща ѝ ненавижда, а внучката Алба се превръща в символ на надежда в семейство, белязано от загуби и раздели.

Романът преплита семейна сага с бурната история на Чили и магическия реализъм, който е запазена марка на авторката.

„Кой се страхува от светците на дома“

Мария Тереза е родена в малко рибарско градче и израства в свят, в който правилата на семейството определят всичко. Единственото ѝ бягство са книгите и тайните занимания, които пази за себе си.

Когато решава да прекрачи границата на познатото, тя напуска стария си живот и се установява сама в необичайна къща край река Доуро. Там тъче гоблени, а местните започват да я смятат за вещица. Единствено малката Жоана вижда отвъд страховете и се сприятелява с нея – връзка, която променя и двете.

Дебютният роман на португалската авторка Сара Дуарте Брандао вече е отличен с няколко награди и черпи вдъхновение както от скулптурни образи на светци, така и от личните ѝ спомени, включително престоя ѝ в България.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пецата

    0 3 Отговор
    Аз книги вобще не чета разбираш ли ама ше си пиа ракиата със салата 🤣

    14:14 24.05.2026