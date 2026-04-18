Дълга магнитна буря ни връхлита днес

18 Април, 2026 09:18 2 047 4

Магнитната буря няма да е от висока степен, но по-чувствителните могат да я усетят

Дълга магнитна буря ни връхлита днес - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земята навлиза в период на повишена геомагнитна активност, като в рамките на 18 април се очаква магнитна буря от умерен клас G2. Това показват данни на Институт за космически изследвания на РАН, потвърдени и от международни центрове за мониторинг на космическото време.

Причината за смущението е поток от високоскоростен слънчев вятър, произхождащ от т.нар. коронална дупка – област в атмосферата на Слънцето, характеризираща се с по-ниска плътност и температура. Подобни структури позволяват на заредени частици да се ускоряват и да достигат Земята със скорости над 600–700 км/с, като взаимодействат с магнитосферата на планетата.

Според прогнозите на NOAA Space Weather Prediction Center, Земята ще остане под влияние на този поток в продължение на няколко дни, като най-интензивната фаза се очаква в първите 24–48 часа. В този период магнитното поле преминава през адаптационна фаза, което увеличава вероятността от колебания в геомагнитния индекс Kp.

Бурите от клас G2 се определят като умерени по скалата на NOAA, но могат да окажат осезаемо въздействие върху технологичната инфраструктура. Възможни са временни смущения в радиокомуникациите, колебания в електроенергийните мрежи във високите географски ширини и отклонения в работата на навигационни системи като GPS. Освен това се увеличава вероятността за поява на полярни сияния на по-ниски от обичайните географски ширини.

Наблюденията показват, че активността на Слънцето постепенно се усилва в рамките на текущия 11-годишен цикъл, известен като Слънчев цикъл 25. Данни на NASA и Европейската космическа агенция сочат, че пикът на този цикъл се очаква около 2025–2026 г., което предполага зачестяване на подобни явления в краткосрочен план.

Статистически анализи потвърждават тази тенденция – само през първите месеци на годината са регистрирани десетки дни с геомагнитни смущения, което е показател за навлизане в по-динамична фаза на космическото време.

От медицинска гледна точка, макар научните доказателства да са ограничени, редица изследвания разглеждат възможна връзка между геомагнитните бури и състояния като главоболие, умора и колебания в кръвното налягане при чувствителни групи. Затова специалистите препоръчват в подобни периоди да се избягва прекомерно физическо натоварване, да се поддържа добра хидратация и да се ограничи приемът на кофеин и алкохол.

Очакваната буря не се счита за екстремна, но се вписва в по-широкия контекст на засилена слънчева активност, която през следващите години ще продължи да оказва влияние върху технологичните системи и космическата среда около Земята.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки

    3 6 Отговор
    Абе чудя се аз защо така съм се навирил без нищо, и едни постоянни пулсации ми блъскат главата...

    09:26 18.04.2026

  • 2 Червен ла -йно -мет РРадев

    4 3 Отговор
    Смутеност на магнитното поле в станция Панагюрище е 4G.

    10:17 18.04.2026

  • 3 Бобина

    1 1 Отговор
    Дали ще бъде по-дълга отколкото магнитна или обратното.

    11:50 18.04.2026

  • 4 АНОНИМЕН

    1 0 Отговор
    Ох, добре, че са тези "магнитни бури" които да ме зареждат с ЕНЕРГИЯ...

    15:04 18.04.2026