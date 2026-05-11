Дуа Липа съди „Самсунг“ за 15 млн. долара - използвали лицето ѝ за реклама на телевизори (СНИМКА)

11 Май, 2026 12:01 699 14

Технологичният гигант сложил лицето на поп певицата на кутиите на телевизори без нейното съгласие

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп певицата Дуа Липа заведе дело срещу Samsung Electronics, обвинявайки корпорацията, че е използвала нейния образ без разрешение в рекламна кампания за телевизори. Искът е подаден във Федералния съд в Калифорния и включва претенции за нарушение на авторски права, търговска марка и правото на публичност.

Според съдебните документи южнокорейският производител е поставил снимка на изпълнителката върху лицевата страна на кутии на телевизори, като по този начин е създал впечатление, че звездата подкрепя или рекламира продукта. От екипа на певицата твърдят, че изображението е било използвано с търговска цел без нейното знание или съгласие.

Става дума за фотография, озаглавена „Dua Lipa – Behind the Scenes at Austin City Limits 2024“, върху която певицата притежава всички права, се посочва в исковата молба. Адвокатите на изпълнителката настояват за обезщетение в размер на поне 15 милиона долара.

Правният екип на Дуа Липа твърди, че компанията се е възползвала от популярността и пазарното влияние на певицата, за да стимулира продажбите на електрониката си. Към документите са приложени публикации и коментари от социалните мрежи, в които потребители свързват покупката на телевизорите с присъствието на попзвездата върху опаковките. В един от цитираните коментари фен заявява, че би купил продукта „само защото Дуа е на кутията“.

Според иска британската изпълнителка е разбрала за предполагаемото неправомерно използване на образа ѝ още през юни миналата година. Оттогава нейните представители неколкократно са настоявали Samsung Electronics да прекрати използването на изображението, но компанията е отказала да изпълни искането.

От Samsung засега отказват подробен коментар по случая с мотива, че става дума за висящо съдебно производство. Адвокатите на певицата също не са направили допълнителни публични изявления извън съдебните документи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Аз бих използвал

    2 0 Отговор
    дупата на Дуа

    12:03 11.05.2026

  • 2 авантгард

    2 0 Отговор
    Събина има много по-хубаво лице!
    За какво ли се ползва доброволно можем само да гадаем....
    Браво на природата все пак!

    12:03 11.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДПС ново начало

    1 0 Отговор
    Събина не мислиш ли че е време да свалиш някое килце. На нас мъжете ни отива ама на жените не.

    12:09 11.05.2026

  • 5 ДПС ново начало

    0 0 Отговор
    И спрете с майка ти да разпространявате лъжливи религиозни твърдения за сектата зои

    12:10 11.05.2026

  • 6 Край

    1 0 Отговор
    Ето така косоварките Дуа и Рита Ора защото са политкоректни се произвеждат от Запада в "големи звезди".

    12:10 11.05.2026

  • 7 Смотаняху

    4 0 Отговор
    Тя па една красавица...
    Ум да ти зайде

    12:10 11.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Самцунг

    1 0 Отговор
    Съди и Макдоналдс за използване на отпечатък от главното и Дъ.

    12:13 11.05.2026

  • 10 Диетолог

    1 0 Отговор
    Събино, сви-ньо, кога ше си правиш онли фенс?

    12:14 11.05.2026

  • 11 Израелчанин

    0 1 Отговор
    Светът произлиза от Израел и ние знаем всички тайни на подмолните хора 🤭🥳

    12:18 11.05.2026

  • 12 Северозападняк

    1 0 Отговор
    Лицето на тази помакиня става единствено за реклама на презервативи. "Ползвайте нашите кондоми, ако не искате да ви се случи това".

    12:27 11.05.2026

  • 13 авантгард

    0 0 Отговор
    Ей големи претенции, все нещо не им харесва.
    И Дуа и Събина имат достатъчно големи чела, това е достатъчно.
    Не за обсъждане на книги, боже опази, за друга динамика.

    12:32 11.05.2026

  • 14 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Ако искат и Доналд Тръмп да сложат на картона за реклама все тази ,телевизорите на самсунг са боклук тази зима купихме samsung oled s95f 65 ,163 sm първо разочерование от марката няма нищо общо с хубавите цветове от телефон или таблет ултра за сметка на телефон,пералня ,хладилник ,таблет ултра s 10 доволна съм.Добре че го купихме от Boulanger има опция за връщане до две седмици ако не си доволен .

    12:32 11.05.2026