Дуа Липа съди „Самсунг“ за 15 млн. долара - използвали лицето ѝ за реклама на телевизори (СНИМКА)

Поп певицата Дуа Липа заведе дело срещу Samsung Electronics, обвинявайки корпорацията, че е използвала нейния образ без разрешение в рекламна кампания за телевизори. Искът е подаден във Федералния съд в Калифорния и включва претенции за нарушение на авторски права, търговска марка и правото на публичност.

Според съдебните документи южнокорейският производител е поставил снимка на изпълнителката върху лицевата страна на кутии на телевизори, като по този начин е създал впечатление, че звездата подкрепя или рекламира продукта. От екипа на певицата твърдят, че изображението е било използвано с търговска цел без нейното знание или съгласие.

Става дума за фотография, озаглавена „Dua Lipa – Behind the Scenes at Austin City Limits 2024“, върху която певицата притежава всички права, се посочва в исковата молба. Адвокатите на изпълнителката настояват за обезщетение в размер на поне 15 милиона долара.

Правният екип на Дуа Липа твърди, че компанията се е възползвала от популярността и пазарното влияние на певицата, за да стимулира продажбите на електрониката си. Към документите са приложени публикации и коментари от социалните мрежи, в които потребители свързват покупката на телевизорите с присъствието на попзвездата върху опаковките. В един от цитираните коментари фен заявява, че би купил продукта „само защото Дуа е на кутията“.

Според иска британската изпълнителка е разбрала за предполагаемото неправомерно използване на образа ѝ още през юни миналата година. Оттогава нейните представители неколкократно са настоявали Samsung Electronics да прекрати използването на изображението, но компанията е отказала да изпълни искането.

От Samsung засега отказват подробен коментар по случая с мотива, че става дума за висящо съдебно производство. Адвокатите на певицата също не са направили допълнителни публични изявления извън съдебните документи.