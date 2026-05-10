Обвиниха Джеймс Камерън в "кражба" на лицето на 14-годишна актриса за Нейтири от „Аватар“

10 Май, 2026 10:20

Съдебният иск е подаден от перуанската актриса и активистка К’орианка Килчър

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Актриса от коренното население на Америка заведе дело срещу режисьора Джеймс Камерън и компанията „Уолт Дисни“ с твърдението, че Камерън е използвал нейния образ от времето, когато е била тийнейджърка, за да създаде една от главните героини в поредицата „Аватар“.

Съдебният иск е подаден от перуанската актриса и активистка К’орианка Килчър. В него се твърди, че Камерън е „извлякъл“ чертите на лицето ѝ от снимка, на която тя играе Покахонтас във филма „Новият свят“ от 2006 г. Той възложил на дизайнерския си екип да използва изображението като основа за образа на Нейтири, една от главните героини в поредицата „Аватар“. Образът на Нейтири в поредицата се изпълнява от актрисата Зоуи Салданя. По време на снимките на „Новият свят“ Килчър, която днес е на 36 години, е била едва на 14.

"Този случай показва как един от най-влиятелните режисьори в Холивуд е използвал биометричната идентичност и културното наследство на младо момиче от коренно население, за да създаде рекордна филмова поредица, без да ѝ даде признание или компенсация, чрез поредица от умишлени, нетворчески търговски действия", се казва в иска, цитиран от Ен Би Си.

"Резултатът е изключително доходоносна филмова поредица, която се представя като съпричастна към борбите на коренните народи, докато зад кулисите мълчаливо използва реална млада представителка на такава общност“, се казва още в документа.

Искът съдържа доказателства като първоначални скици на Нейтири, както и интервюта с Камерън и членове на продукционния екип, в които Килчър изрично е посочена като визуално вдъхновение за героинята. Поредицата „Аватар“ е спечелила близо 7 млрд. долара от световния боксофис, пише БГНЕС.

Килчър твърди, че не е давала съгласие образът ѝ да бъде използван по какъвто и да било начин. Тя не знаела, че е била вдъхновение за Камерън, докато не излиза първият филм „Аватар“, който остава най-касовият филм на всички времена. След премиерата режисьорът на „Титаник“ ѝ подарил рамкирана скица на Нейтири. Към нея Камерън добавил бележка, в която написал, че нейната красота е „ранното му вдъхновение за Нейтири“.

В документа се твърди също, че Камерън и „Дисни“ са нарушили нов закон на Калифорния срещу порнографски дийпфейкове. Аргументът е, че тъй като Нейтири е показана в интимна сцена, Камерън и екипът му фактически са създали дийпфейк изображение, което представлява сексуална злоупотреба с дете.

Камерън и „Дисни“ все още не са отговорили публично на съдебния иск. Обвиненията напомнят, че в епохата на изкуствения интелект дийпфейковете и присвояването на чужд образ не са ново явление. Днес те просто се създават по-лесно от всякога.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Булпсихопатъ

    5 0 Отговор
    Съсипаха я тая държава,бе! Сега да обявят Аватар за незаконен и който е гледал за порнофил и да подлежи на глоба.

    10:26 10.05.2026

  • 2 Птеродактил

    9 1 Отговор
    Героите там не бяха ли сини, с жълти очи? Тази актриса да не е някакво извънземно?

    10:31 10.05.2026

  • 3 Георги

    3 1 Отговор
    явно не и върви актьорството щом се е сетила след 20 години. В създаването нанкойто и да е герой в който и да е филм се ползват всевъзможни снимки и илюстрации за да се черпи вдъхновение. Специалните ефекти във филмите нямат нищо общо с deepfake.

    10:35 10.05.2026

  • 4 Либерастия

    5 0 Отговор
    Мангасиарянка дето е едва събрала пари да си купи телевизор е видяла компютърно генериран образ , който прилича на дзурлата и и поччва да съди милионер за да изцоца кинти за дрогата и

    Коментиран от #5

    10:47 10.05.2026

  • 5 Тая ако

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Либерастия":

    Наистина се е препознала в герой на аватар , трябва яко да си пудри носа със весели прахчета

    10:53 10.05.2026

  • 6 Нормално е всичко да се краде

    2 1 Отговор
    Холивуд не измисля нищо, но може да открадне всичко. Преди години крадяха древногръцакат митология, после им щукна от забравените комикси да крадат.

    Иначе си вървят към фалит отдавна. Помня преди седетки години гейм-индустрията изпревари Холивуд по ПЕЧАЛБИ! Представете си сега каква е разликата в приходите.
    Виновни били българските видео-пирати от площат Славейков, че продаваха за 2лв дисковете с филмите на Холивуд. Закриха го площада, за да не фалира Холивуд, дали помогна това, щото хората минаха на торенти. Закриха торентите, ама дали това ще помогне за забогатяването на Холивуд не е ясно.

    11:01 10.05.2026

  • 7 Йеронимус БОШ

    1 0 Отговор
    Иска пари ли ......много пари ? Защото приличала на Аватарката ? Стига бе !

    11:49 10.05.2026

  • 8 Голям майтап

    1 0 Отговор
    Сега имаме изкуствен интелект и можем да си създадем каквото си искаме лице. В последно време и песните от ИИ са невероятно впечатляващи, няма такава красота на глас и поезия... може би е на път да създадат Евровизия, за песни създадени от изкуствен интелект... най-слушаните песни в Youtube са на изкуствен интелект.

    12:06 10.05.2026