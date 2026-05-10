Обвиниха Джеймс Камерън в "кражба" на лицето на 14-годишна актриса за Нейтири от „Аватар“

Актриса от коренното население на Америка заведе дело срещу режисьора Джеймс Камерън и компанията „Уолт Дисни“ с твърдението, че Камерън е използвал нейния образ от времето, когато е била тийнейджърка, за да създаде една от главните героини в поредицата „Аватар“.
Съдебният иск е подаден от перуанската актриса и активистка К’орианка Килчър. В него се твърди, че Камерън е „извлякъл“ чертите на лицето ѝ от снимка, на която тя играе Покахонтас във филма „Новият свят“ от 2006 г. Той възложил на дизайнерския си екип да използва изображението като основа за образа на Нейтири, една от главните героини в поредицата „Аватар“. Образът на Нейтири в поредицата се изпълнява от актрисата Зоуи Салданя. По време на снимките на „Новият свят“ Килчър, която днес е на 36 години, е била едва на 14.
"Този случай показва как един от най-влиятелните режисьори в Холивуд е използвал биометричната идентичност и културното наследство на младо момиче от коренно население, за да създаде рекордна филмова поредица, без да ѝ даде признание или компенсация, чрез поредица от умишлени, нетворчески търговски действия", се казва в иска, цитиран от Ен Би Си.
"Резултатът е изключително доходоносна филмова поредица, която се представя като съпричастна към борбите на коренните народи, докато зад кулисите мълчаливо използва реална млада представителка на такава общност“, се казва още в документа.
Искът съдържа доказателства като първоначални скици на Нейтири, както и интервюта с Камерън и членове на продукционния екип, в които Килчър изрично е посочена като визуално вдъхновение за героинята. Поредицата „Аватар“ е спечелила близо 7 млрд. долара от световния боксофис, пише БГНЕС.
Килчър твърди, че не е давала съгласие образът ѝ да бъде използван по какъвто и да било начин. Тя не знаела, че е била вдъхновение за Камерън, докато не излиза първият филм „Аватар“, който остава най-касовият филм на всички времена. След премиерата режисьорът на „Титаник“ ѝ подарил рамкирана скица на Нейтири. Към нея Камерън добавил бележка, в която написал, че нейната красота е „ранното му вдъхновение за Нейтири“.
В документа се твърди също, че Камерън и „Дисни“ са нарушили нов закон на Калифорния срещу порнографски дийпфейкове. Аргументът е, че тъй като Нейтири е показана в интимна сцена, Камерън и екипът му фактически са създали дийпфейк изображение, което представлява сексуална злоупотреба с дете.
Камерън и „Дисни“ все още не са отговорили публично на съдебния иск. Обвиненията напомнят, че в епохата на изкуствения интелект дийпфейковете и присвояването на чужд образ не са ново явление. Днес те просто се създават по-лесно от всякога.
5 Тая ако
До коментар #4 от "Либерастия":Наистина се е препознала в герой на аватар , трябва яко да си пудри носа със весели прахчета
10:53 10.05.2026
6 Нормално е всичко да се краде
Иначе си вървят към фалит отдавна. Помня преди седетки години гейм-индустрията изпревари Холивуд по ПЕЧАЛБИ! Представете си сега каква е разликата в приходите.
Виновни били българските видео-пирати от площат Славейков, че продаваха за 2лв дисковете с филмите на Холивуд. Закриха го площада, за да не фалира Холивуд, дали помогна това, щото хората минаха на торенти. Закриха торентите, ама дали това ще помогне за забогатяването на Холивуд не е ясно.
11:01 10.05.2026
