Британската певица Бони Тейлър е в медикаментозна кома

Британската певица Бони Тайлър е в медикаментозно предизвикана кома поради влошаващо се състояние след операция в Португалия, съобщи вестник Jornal de Noticias, позовавайки се на свои източници.
По-рано представители на певицата обявиха в Instagram, че Тайлър, чието рождено име е Гейнър Съливан, е хоспитализирана в Португалия след спешна операция за стомашно-чревна перфорация.
Според съобщенията лекарите са успели да поправят перфорацията по време на операцията, но инфекцията и възпалението са продължили да напредват. Състоянието на певицата е стабилно след операцията, но няколко часа по-късно е наблюдавано рязко влошаване на здравето ѝ, което е довело до решението Тайлър да бъде поставена в медикаментозно предизвикана кома, съобщи вестникът.
В момента тя е в интензивното отделение на болница в португалския град Фаро, придружена от съпруга си Робърт Съливан, добави изданието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Би Ю
05:32 08.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Анита почивната станция на Тодор живков
05:47 08.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бушприт
06:55 08.05.2026
6 Исторически парк
07:39 08.05.2026