Новини
Любопитно »
Британската певица Бони Тейлър е в медикаментозна кома

Британската певица Бони Тейлър е в медикаментозна кома

8 Май, 2026 04:20, обновена 8 Май, 2026 07:03 2 562 6

  • бони тейлър-
  • певица-
  • операция-
  • кома

Звездата бе оперирана в Португалия след стомашно-чревна перфорация

Британската певица Бони Тейлър е в медикаментозна кома - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британската певица Бони Тайлър е в медикаментозно предизвикана кома поради влошаващо се състояние след операция в Португалия, съобщи вестник Jornal de Noticias, позовавайки се на свои източници.

По-рано представители на певицата обявиха в Instagram, че Тайлър, чието рождено име е Гейнър Съливан, е хоспитализирана в Португалия след спешна операция за стомашно-чревна перфорация.

Според съобщенията лекарите са успели да поправят перфорацията по време на операцията, но инфекцията и възпалението са продължили да напредват. Състоянието на певицата е стабилно след операцията, но няколко часа по-късно е наблюдавано рязко влошаване на здравето ѝ, което е довело до решението Тайлър да бъде поставена в медикаментозно предизвикана кома, съобщи вестникът.

В момента тя е в интензивното отделение на болница в португалския град Фаро, придружена от съпруга си Робърт Съливан, добави изданието.


Португалия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Би Ю

    8 2 Отговор
    Оу, това които се описва не е много надеждно и въпреки медицинската интервенция за съжаление. Жалко за нея. Жалко също, че модернизацията отрови планетата.

    05:32 08.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анита почивната станция на Тодор живков

    1 3 Отговор
    Искам да изпия запасите от мляко на нигериеца

    05:47 08.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бушприт

    6 1 Отговор
    Лошо! Дано да се оправи жената!

    06:55 08.05.2026

  • 6 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Дано да се оправи 🙏

    07:39 08.05.2026