Папи Ханс пусна новия си албум „Слънцето“

8 Май, 2026 12:01 357 3

Вече 6 от новите песни бяха представени

Папи Ханс пусна новия си албум „Слънцето" - 1
Снимки: Virginia Records
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 8 май Папи Ханс официално представи новия си студиен албум „Слънцето“ – проект, който още преди излизането си, се утвърди като едно от най-обсъжданите и очаквани събития в българската поп музика.

Албумът включва 13 песни, като 6 от тях бяха издадени предварително с видеоклипове и бързо се превърнаха в едни от най-хитовите заглавия в последните месеци. Именно това превърна „Слънцето“ в един от най-предварително търсените и „пресейвнати“ български албуми до момента, а интересът към останалите неиздадени песни нарасна значително още преди премиерата.

„Слънцето“ е концептуален проект, изграден като контрапункт на предходния албум на артиста „Цветовете на тъгата“ и носи ясно изразена промяна в емоционалната перспектива – към светлина, движение и надежда.

„Това е поп музиката такава, каквато аз я разбирам. Това, че те кара да танцуваш не значи, че трябва да има безсмислен текст“, споделя артистът. И това се усеща - песните от албума не губят дълбочината и смислов заряд за сметка на ритъма си.

В основата на визуалната концепция на „Слънцето“ стоят картите Таро - не като мистичен елемент, а като система от архетипи и символи. Папи Ханс използва всяка карта като отправна точка за разказ, свързвайки отделните песни с различни образи от Голямата аркана. Този подход превръща албума в многопластово преживяване и провокира слушателите да търсят по-дълбоки значения зад музиката.

Премиерата на „Слънцето“ идва в изключително силен период на Папи Ханс. Напълно разпродаденият му концерт на 30 май в Arena 8888 Sofia – с капацитет от близо 15 000 души – е още едно доказателство за мащаба на тази вълна. Очаква се всички песни от новия албум да бъдат представени на живо като част от спектакъла.

„Слънцето“ е пътешествие от мрака към светлината. От застиналост, към танц. Точно това внимание към детайла, тази отдаденост към изкуството и публиката си, прави Папи Ханс артист, който трудно се побира в категорията „поп“.

„Слънцето“ вече е наличен във всички стрийминг платформи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е да

    1 1 Отговор
    Видите, защо никога няма да имаме световен хит! Само с рендерастия не става!

    12:03 08.05.2026

  • 2 Хапи Панс

    1 1 Отговор
    Кой го слуша тоя?

    12:09 08.05.2026

  • 3 Анита почивната станция на бсп

    0 0 Отговор
    Тоя ще му продухам маншоните да дойде в счетоводството

    12:10 08.05.2026