Кара Делевин попиля мъжете и потвърди, че е лесбийка (ВИДЕО)

Супермоделът Кара Делевин публично заяви, че се определя като лесбийка, след като години наред описваше сексуалността си като пансексуална. 33-годишната актриса и модел направи признанието по време на откровен разговор на концерт на Розалия в зала O2 Arena в Лондон.
„Ако още не знаете – аз съм лесбийка“, каза Делевин пред публиката. Тя допълни, че в миналото е била привлечена основно от хетеросексуални жени, като според нея „никой не е напълно хетеросексуален“.
В изказването си актрисата направи и коментар по адрес на свои бивши партньори мъже, заявявайки, че според нея „мъжете не знаят достатъчно добре как да доставят удоволствие на приятелките си“.
Cara Delevingne confirms she is a lesbian on stage at the O2 pic.twitter.com/i0siMdnT8q— The Sun (@TheSun) May 8, 2026
През годините Делевин имаше връзки с редица известни личности, сред които Хари Стайлс, Джак О’Конъл и музиканта Джейк Бъг. В момента тя е във връзка с певицата Минки, чието истинско име е Лиа Мейсън. Двете са заедно от близо четири години.
По време на разговора Кара Делевин коментира и личните си отношения, като призна, че дълго време е предпочитала да доминира във връзките си, защото се е страхувала да бъде уязвима и да приема любов. „Мисля, че сега съм готова за това“, каза тя.
Изявлението ѝ идва малко след появата ѝ на тазгодишната Met Gala 2026, където Делевин отбеляза 13-ото си участие на червения килим на музея „Метрополитън“. След събитието моделът публикува снимки в социалните мрежи и се пошегува, че вече заслужава „карта за лоялни гости“ на модната вечер.
За тазгодишната гала супермоделът избра визия на Ralph Lauren и беше сред знаменитостите, които участваха в отразяването на събитието на живо за сп. Vogue.
Паралелно с модните и актьорските си ангажименти Кара подготвя и първото си самостоятелно музикално турне. Наскоро тя представи песните „I Forgot“ и „Out of My Head“, които описва като личен поглед към преживяванията си през последните години.
Новината за музикалния ѝ дебют получи подкрепа от редица известни личности, сред които Кейти Пери и Джиджи Хадид. Сестра ѝ Попи Делевин също поздрави актрисата публично, заявявайки, че „е родена за това“.
