Кара Делевин попиля мъжете и потвърди, че е лесбийка (ВИДЕО)

8 Май, 2026 17:28 1 377 19

"Моята слабост бяха хетеросексуалните жени", заяви моделът на сцената на концерт на Розалия

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Супермоделът Кара Делевин публично заяви, че се определя като лесбийка, след като години наред описваше сексуалността си като пансексуална. 33-годишната актриса и модел направи признанието по време на откровен разговор на концерт на Розалия в зала O2 Arena в Лондон.

„Ако още не знаете – аз съм лесбийка“, каза Делевин пред публиката. Тя допълни, че в миналото е била привлечена основно от хетеросексуални жени, като според нея „никой не е напълно хетеросексуален“.

В изказването си актрисата направи и коментар по адрес на свои бивши партньори мъже, заявявайки, че според нея „мъжете не знаят достатъчно добре как да доставят удоволствие на приятелките си“.

През годините Делевин имаше връзки с редица известни личности, сред които Хари Стайлс, Джак О’Конъл и музиканта Джейк Бъг. В момента тя е във връзка с певицата Минки, чието истинско име е Лиа Мейсън. Двете са заедно от близо четири години.

По време на разговора Кара Делевин коментира и личните си отношения, като призна, че дълго време е предпочитала да доминира във връзките си, защото се е страхувала да бъде уязвима и да приема любов. „Мисля, че сега съм готова за това“, каза тя.

Изявлението ѝ идва малко след появата ѝ на тазгодишната Met Gala 2026, където Делевин отбеляза 13-ото си участие на червения килим на музея „Метрополитън“. След събитието моделът публикува снимки в социалните мрежи и се пошегува, че вече заслужава „карта за лоялни гости“ на модната вечер.

За тазгодишната гала супермоделът избра визия на Ralph Lauren и беше сред знаменитостите, които участваха в отразяването на събитието на живо за сп. Vogue.

Паралелно с модните и актьорските си ангажименти Кара подготвя и първото си самостоятелно музикално турне. Наскоро тя представи песните „I Forgot“ и „Out of My Head“, които описва като личен поглед към преживяванията си през последните години.

Новината за музикалния ѝ дебют получи подкрепа от редица известни личности, сред които Кейти Пери и Джиджи Хадид. Сестра ѝ Попи Делевин също поздрави актрисата публично, заявявайки, че „е родена за това“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    19 0 Отговор
    Браво да се запише в Ергена😉

    17:30 08.05.2026

  • 2 авантгард

    11 0 Отговор
    Това няма значение.

    17:33 08.05.2026

  • 3 6135

    20 1 Отговор
    Това, че специално тази е яхнала "дъгата" не е никаква загуба за нормалните мъже.
    Има къде къде по-хубаво жени!

    Коментиран от #16

    17:34 08.05.2026

  • 4 Наистина, не лъже,

    12 0 Отговор
    Лицето и е придобило момчешко, нечаровно излъчване

    17:34 08.05.2026

  • 5 ти ли елче

    9 1 Отговор
    попиля мъжете като потвърди, че не си по ле4бийки44е

    Коментиран от #15

    17:37 08.05.2026

  • 6 Дилдо

    4 2 Отговор
    Аз съм новия и най-добър приятел.

    17:45 08.05.2026

  • 7 Пич

    12 3 Отговор
    Какво има да се коментира, когато една глупачка се гордее с глупостта си, и една извращенка се гордее с извращенията си?! Прави впечатление и желанието и да покварява нормални жени!

    Коментиран от #12, #18

    17:50 08.05.2026

  • 8 Браво факти

    10 1 Отговор
    Продължавайте да прокламирате тези извратеняци

    Коментиран от #9, #19

    17:56 08.05.2026

  • 9 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Браво факти":

    Ела примен,ще те запозная със Стамат магаренцето,знаеш ли какъв голям има. Ша та мъъдръсья като стара каруца

    18:00 08.05.2026

  • 10 Соваж бейби

    6 1 Отговор
    Жалко сигурно щеше до има много красиви деца ако бе нормална с семейство,много е сипатична виждала съм на я живо беше манекенка в Франция ,и модел на един от любимите би парфюми My Burberry .

    18:07 08.05.2026

  • 11 Мъж

    8 0 Отговор
    Ауу, направо ме попиля.
    Като е гей тази, защо е овършала всички мъже около себе си?
    Пуснала им, те я ритнали, после тя ги била попиляла.

    Не давам 1 цент за това с кого смята да си ляга занапред. Спестете ги тези "новини"

    18:07 08.05.2026

  • 12 то нейното дори е фейк

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Ходила по мъже. Минал й прайма без да върже някой на топ ниво и вече много била недостъпна.
    А има ли регистриран топ мъж който иска да я достъпи?
    След 5-10 годинки ще стане още по-зла.

    Коментиран от #17

    18:09 08.05.2026

  • 13 И аз съм лесбиец

    4 0 Отговор
    Да правя ли драма?

    18:13 08.05.2026

  • 14 Ко речи?

    3 0 Отговор
    Ами чикибойцити ни мои ги спря...

    18:21 08.05.2026

  • 15 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ти ли елче":

    Тази "Авторка" даже и снимка не си е сложила като хората.Пфу...

    18:29 08.05.2026

  • 16 тиририрам

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "6135":

    Като например твойта, нали?

    18:40 08.05.2026

  • 17 точно така

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "то нейното дори е фейк":

    Замо презрение заслужавате!

    18:41 08.05.2026

  • 18 Джини

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    А ти, понеже си много умен, още чакаш някоя да се излъже...

    18:45 08.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.