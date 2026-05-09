Принцесите Беатрис и Юджини отново под прожекторите след скандала с Епщайн

След месеци далеч от публичното внимание британските принцеси Беатрис и Юджини се появиха отново на светско събитие в Лондон, а британските медии определят завръщането им като внимателно премерен ход след бурята около скандала Епщайн и ареста на баща им принц Андрю.

Двете сестри присъстваха на звездното парти по случай 40-ия рожден ден на светската знаменитост Попи Делевин. Това беше първата им съвместна публична поява от седем месеца насам.

Според публикации в британската преса Беатрис и Юджини умишлено са избрали по-неформално светско събитие, а не официална кралска проява, за да се върнат постепенно към обществения живот. Сред гостите на партито са били Тейлър Суифт, Травис Келси, Рита Ора и Лили Джеймс.

Завръщането им идва след сериозен натиск върху семейството Йорк заради новите документи около Джефри Епстийн. През последните месеци имената на принц Андрю и Сара Фъргюсън многократно се появяваха в публикуваните материали, а двете принцеси също бяха споменати във връзка със стари посещения при Епстийн след освобождаването му от затвора през 2009 г.

Няма обвинения срещу Беатрис и Юджини и не се твърди, че са извършили неправомерни действия. Въпреки това скандалът нанесе сериозен удар върху публичния им образ.

Според кралски анализатори сестрите са били „оставени да понесат последствията“ от проблемите около родителите си.

През последните месеци Юджини почти изчезна от социалните мрежи, а през март се оттегли и като патрон на организация срещу модерното робство.

Според близки до семейството Беатрис и Юджини са преживели тежко скандала около баща си и последвалия медиен натиск. В британската преса се появиха твърдения за „кризисни разговори“ с крал Чарлз и сериозни притеснения за бъдещето им в кралския живот.

Въпреки това последната им поява показва, че двете принцеси са готови постепенно да се върнат под светлините на прожекторите — макар и внимателно и далеч от официалните кралски ангажименти.