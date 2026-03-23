Натали Трифонова за пръв път сподели подробности за раждането и бебето (ВИДЕО)

Натали Трифонова лека-полека започна да се връща към предишния си ритъм и сега успя да разкаже подробности за бебето си Арън. След няколко месеца майчинство, синоптичката на bTV и водеща на предаването „CoolT“ се завърна на сцената и за първи път даде интервю след раждането за "Тази събота и неделя".
„Това е първото ми интервю, всъщност, откакто станах майка и откакто съм вече зад кадър. Много се радвам да видя и колегите зад камерите“, каза Натали, докато разказваше за емоцията да се завърне на сцената, където миналата година обявила най-важното събитие в живота си.
Тя сподели, че бременността ѝ е преминала леко, а след раждането ежедневието ѝ се е променило коренно: „Другите ми работи и ангажименти... всичко вече е на заден план. Има едно малко човече, което е най-важно. И всичко е съобразено изцяло с него.“
Натали разказа за първородния си син Арън, който скоро ще навърши шест месеца: „Толкова много хора ме бяха наплашили, че е толкова тежко в първите месеци с това будуване, с нощното ставане. Но аз съм много голяма късметлийка. Имам много кротко дете, което не плаче много, така че много ми е добричък.“
Що се отнася до професионалния ѝ живот, Натали Трифонова се завърна в театъра с мюзикъл, в който пее, танцува и играе. Синоптичката призна, че подготовката ѝ е включвала и запомняне на дълги и сложни имена на персонажи, както и справяне с пеенето: „С пеенето много ми помагаха колегите и вече пея вярно. Ролята ми предполага да си позволя и не толкова точно пеене.“
Въпреки завръщането на сцената, Натали подчертава колко ценни са тези първи месеци с детето: „Работата няма да избяга, но тези моменти мисля, че няма кой да ми ги върне.“
Тя не планира категорично връщане в телевизията в момента и обясни, че все още не е мислила по въпроса. На преден план остава най-важната ѝ роля - тази на майка.
Прочутата блондинка посрещна първата си рожба на 28 септември 2025 г. Оттогава последователите ѝ често стават свидетели на сладките моменти, прекарани с бебето, за които Натали споделя в профилите си в социалните мрежи.
