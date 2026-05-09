Самолет удари човек на пистата

9 Май, 2026 15:25 822 8

  • frontier airlines-
  • пешеходец-
  • писта-
  • удар-
  • евакуация

Всички 224 пътници на борда са евакуирани безопасно

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Авиокомпанията „Фронтиър еърлайнс” (Frontier Airlines) съобщи, че неин пътнически самолет вероятно е блъснал пешеходец на пистата на международното летище в Денвър късно снощи, предаде „Ройтерс”.

Инцидентът е станал, докато самолетът е излитал за Лос Анджелис, уточнява БТА. Според авиокомпанията в кабината е бил забелязан дим, след което пилотите веднага са прекъснали излитането. На борда е имало 224 пътници и седем членове на екипажа, като всички са били евакуирани безопасно.

Към момента компанията не предоставя подробности за самоличността или състоянието на човека, който е бил ударен на пистата. От „Фронтиър еърлайнс” заявиха, че разследват случая съвместно с летищните власти и други органи по безопасността на транспорта.

Според „Ей Би Си Нюз” най-малко един пътник е получил леки наранявания по време на инцидента. Всички хора на борда са били прегледани от медицински екипи веднага след евакуацията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 КАТ

    5 0 Отговор
    А на пилотите дали е направен тест за алкохол и наркотици?

    15:31 09.05.2026

  • 2 И Кво Ся ?

    3 1 Отговор
    И Влаковете !

    И Самолетите !

    Трябва да са По-Бързи !

    От !

    Разни !

    Тъпанари !

    Които !

    Не знаят !

    Къде Им Е !

    Мястото !

    15:36 09.05.2026

  • 3 Някой

    5 0 Отговор
    У нас щяха да им пишат фиш за "несъобразена" скорост.

    15:37 09.05.2026

  • 4 Тоя !

    3 0 Отговор
    Трябва Да е !

    Голям Майстор !

    Да Вземе !

    Да Го Уцели !

    15:38 09.05.2026

  • 5 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Да е минавал през пешеходна пътека ,а светофар за пеходжите нямломли е ????.нещо по умно не можете ли да измислите

    15:38 09.05.2026

  • 6 майстор

    1 1 Отговор
    Атанас Изпеканов: Чака ни много бачкане, за да изградим с тухли и цимент една по-стерилна България.

    15:46 09.05.2026

  • 7 Карат като луди

    1 0 Отговор
    Е тоя самолет няма ли къде да кара,тесна ли му е пистата?

    15:47 09.05.2026

  • 8 Как го е блъснал?

    1 0 Отговор
    По-скоро го е сгазил с гумите си.

    16:03 09.05.2026