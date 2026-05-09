Самолет удари човек на пистата

Авиокомпанията „Фронтиър еърлайнс” (Frontier Airlines) съобщи, че неин пътнически самолет вероятно е блъснал пешеходец на пистата на международното летище в Денвър късно снощи, предаде „Ройтерс”.
Инцидентът е станал, докато самолетът е излитал за Лос Анджелис, уточнява БТА. Според авиокомпанията в кабината е бил забелязан дим, след което пилотите веднага са прекъснали излитането. На борда е имало 224 пътници и седем членове на екипажа, като всички са били евакуирани безопасно.
Към момента компанията не предоставя подробности за самоличността или състоянието на човека, който е бил ударен на пистата. От „Фронтиър еърлайнс” заявиха, че разследват случая съвместно с летищните власти и други органи по безопасността на транспорта.
Според „Ей Би Си Нюз” най-малко един пътник е получил леки наранявания по време на инцидента. Всички хора на борда са били прегледани от медицински екипи веднага след евакуацията.
1 КАТ
15:31 09.05.2026
2 И Кво Ся ?
И Самолетите !
Трябва да са По-Бързи !
От !
Разни !
Тъпанари !
Които !
Не знаят !
Къде Им Е !
Мястото !
15:36 09.05.2026
3 Някой
15:37 09.05.2026
4 Тоя !
Голям Майстор !
Да Вземе !
Да Го Уцели !
15:38 09.05.2026
5 Kaлпазанин
15:38 09.05.2026
6 майстор
15:46 09.05.2026
7 Карат като луди
15:47 09.05.2026
8 Как го е блъснал?
16:03 09.05.2026