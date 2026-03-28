Първият евакуиран от космоса астронавт на НАСА сподели какво се е случило

28 Март, 2026 18:44 4 015 16

  • майк финки-
  • евакуация-
  • наса-
  • космос-
  • мкс-
  • медицинска евакуация

Майк Финки разкри, че е загубил гласа си на МКС и все още не е ясно защо

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Астронавтът Майк Финки, който предизвика първата медицинска евакуация на НАСА по-рано тази година, каза, че лекарите все още не знаят защо той внезапно е изгубил говора си на Международната космическа станция (МКС), предава Асошиейтед прес.

Участникът в четири мисии на НАСА Майк Финки каза, че е вечерял на 7 януари, след като се е подготвял за излизане в открития космос на следващия ден, когато това се е случило. Не е могъл да говори и не си спомня да е изпитвал болка, но разтревожените му колеги от екипажа са се задействали веднага, след като са го видели в беда, и са поискали помощ от лекарите на Земята, пише БТА.

Беше напълно неочаквано. Стана невероятно бързо“, каза Финки в интервю за Асошиейтед прес от космическия център „Джонсън“ в Хюстън.

Финки, 59-годишен пенсиониран полковник от ВВС, поясни, че ситуацията е продължила около 20 минути и след това се е чувствал добре. Той добави, че все още се чувства добре. Никога преди или след това не е преживявал нещо подобно.

Лекарите са изключили сърдечен удар и Финки каза, че не се е задушавал, но проблемът може да е свързан с общо 549 дни в безтегловност по време на всичките му мисии. Ситуацията възниква, когато последният му престой на МКС е вече в шестия месец. Проблемът го удря като „много, много бърза мълния“.

„Моите колеги определено видяха, че съм в беда“, каза той, като и шестимата се събират около него. „Всички се притекоха на помощ в рамките на секунди.“

Майк Финки каза, че не може да предостави повече подробности за медицинския си инцидент. Космическата агенция иска да се увери, че другите астронавти няма да се притесняват, че тайната на медицинското им състояние ще бъде нарушена, ако им се случи нещо, поясни той.

Ултразвуковият апарат на космическата станция се оказа полезен, когато се случи инцидентът, каза той, и откакто се е върнал на Земята, е преминал през множество тестове. НАСА преглежда медицинските досиета на другите астронавти, за да види дали има подобни случаи, които може да са се случили в космоса, добави той.

Майк Финки се идентифицира в края на миналия месец като този, който е бил болен, за да сложи край на бурните спекулации в обществото. Той все още се чувства зле, че заболяването му е довело до отмяната на излизането в открития космос – това щеше да бъде неговата 10-а космическа разходка, но първата за колежката му Зина Кардман – и е довело до преждевременно завръщане за нея и другите двама членове на екипажа. „Спейс Екс“ ги върна на 15 януари, повече от месец по-рано, и те отидоха направо в болницата.

Финки спря да се извинява на всички, след като новият администратор на НАСА Джаред Айзъкман му нареди да спре.

„Това не беше ти. Това беше космосът, нали?“, успокоиха го колегите му. „Ти не разочарова никого“.

Като вечен оптимист, Финки пази надеждата, че един ден ще може да се върне в космоса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ПРОСТО Е ПИЩЯЛ ОТ СТРАХ И

    13 6 Отговор
    ЗАТОВА Е БЕЗ ГЛАС

    18:51 28.03.2026

  • 2 59 годишен пенсионер

    20 6 Отговор
    се чуди защо припадал в космоса? Абе, защо ни занимавате с пенсионерските здравословни проблеми на умpялото НАСА, което го е закъсало от към млади кадри?

    18:54 28.03.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    8 7 Отговор
    Ако е имало по-младички в екипажа, ясно защо е загубил ума и дума. То дори и онези камери не снимат "некои работи". А пък и тази смяна пола...😎

    18:58 28.03.2026

  • 4 Васил

    21 2 Отговор
    Явно като е чул каква е цената на бензина е останал без глас.

    18:58 28.03.2026

  • 5 Проф.Юлиян Кирилов

    7 2 Отговор
    Вероятно проблеми свързани с микроциркулацията.
    Следствие на микрогравитацията и възрастови прояви.

    19:05 28.03.2026

  • 6 Сатана Z

    11 3 Отговор
    Как и кой се евакуирал първият евакуиран американец? И още нещо,МКС не се намира в Космоса ,а на ниска околоземна орбита.

    19:27 28.03.2026

  • 7 Друг път

    4 5 Отговор
    Най-голямата измама, източваща милиарди на година. Бил е в космоса, колкото аз в момента пиша от Малдивите...

    19:43 28.03.2026

  • 8 а знаете ли

    2 1 Отговор
    че пътуването на мъск до марс е едва 9 години-ще пристигнат скелети

    20:48 28.03.2026

  • 9 Проф.Юлиян Кирилов

    3 0 Отговор
    Това са функционални процеси,които бързо отшумява и негат да бъдат засечени с ултразвукова апаратура.
    Необходими са електрофизиологични измервания.
    Които,за съжеление,са слабо застъпени в съвременната медицина.

    20:51 28.03.2026

  • 10 Проф.Юлиян Кирилов

    1 2 Отговор
    Аз , имам изобретение,което е удобрено от ,ROSCOSMOS и NASA,за Програмата полет до планетата Марс.Там са застъпени електрофизиологични измервания и биофизични параметри.

    20:59 28.03.2026

  • 11 копейкин в космоса

    4 4 Отговор
    аз дори във вакуум няма да млъкна

    21:04 28.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Проф.Юлиян Кирилов

    3 1 Отговор
    Преди години,реших един проблем в космонавтиката.
    При изстрелване,а при някои космонавти и през целия полет виждат,жълти петна.

    21:11 28.03.2026

  • 15 Проф.Юлиян Кирилов

    4 0 Отговор
    Да си пожелаем успешно,развитие на българската
    Космонавтика.

    21:18 28.03.2026

  • 16 накратко

    2 0 Отговор
    Описва признаци на микро инсулт.

    21:19 28.03.2026