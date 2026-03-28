Първият евакуиран от космоса астронавт на НАСА сподели какво се е случило

Астронавтът Майк Финки, който предизвика първата медицинска евакуация на НАСА по-рано тази година, каза, че лекарите все още не знаят защо той внезапно е изгубил говора си на Международната космическа станция (МКС), предава Асошиейтед прес.

Участникът в четири мисии на НАСА Майк Финки каза, че е вечерял на 7 януари, след като се е подготвял за излизане в открития космос на следващия ден, когато това се е случило. Не е могъл да говори и не си спомня да е изпитвал болка, но разтревожените му колеги от екипажа са се задействали веднага, след като са го видели в беда, и са поискали помощ от лекарите на Земята, пише БТА.

„Беше напълно неочаквано. Стана невероятно бързо“, каза Финки в интервю за Асошиейтед прес от космическия център „Джонсън“ в Хюстън.

Финки, 59-годишен пенсиониран полковник от ВВС, поясни, че ситуацията е продължила около 20 минути и след това се е чувствал добре. Той добави, че все още се чувства добре. Никога преди или след това не е преживявал нещо подобно.

Лекарите са изключили сърдечен удар и Финки каза, че не се е задушавал, но проблемът може да е свързан с общо 549 дни в безтегловност по време на всичките му мисии. Ситуацията възниква, когато последният му престой на МКС е вече в шестия месец. Проблемът го удря като „много, много бърза мълния“.

„Моите колеги определено видяха, че съм в беда“, каза той, като и шестимата се събират около него. „Всички се притекоха на помощ в рамките на секунди.“

Майк Финки каза, че не може да предостави повече подробности за медицинския си инцидент. Космическата агенция иска да се увери, че другите астронавти няма да се притесняват, че тайната на медицинското им състояние ще бъде нарушена, ако им се случи нещо, поясни той.

Ултразвуковият апарат на космическата станция се оказа полезен, когато се случи инцидентът, каза той, и откакто се е върнал на Земята, е преминал през множество тестове. НАСА преглежда медицинските досиета на другите астронавти, за да види дали има подобни случаи, които може да са се случили в космоса, добави той.

Майк Финки се идентифицира в края на миналия месец като този, който е бил болен, за да сложи край на бурните спекулации в обществото. Той все още се чувства зле, че заболяването му е довело до отмяната на излизането в открития космос – това щеше да бъде неговата 10-а космическа разходка, но първата за колежката му Зина Кардман – и е довело до преждевременно завръщане за нея и другите двама членове на екипажа. „Спейс Екс“ ги върна на 15 януари, повече от месец по-рано, и те отидоха направо в болницата.

Финки спря да се извинява на всички, след като новият администратор на НАСА Джаред Айзъкман му нареди да спре.

„Това не беше ти. Това беше космосът, нали?“, успокоиха го колегите му. „Ти не разочарова никого“.

Като вечен оптимист, Финки пази надеждата, че един ден ще може да се върне в космоса.