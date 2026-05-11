Актрисата Силвия Петкова призна: Не съм била с мъж от 4 години

"Не съм била с мъж от 4 години. Не ми е приятно. Имам нужда, отворена съм за любов".
Това изповяда актрисата Силвия Петкова по време на гостуването си в предаването "Животът по действителен случай" по bTV. Пред водещата Алекс Сърчаджиева разказа открито за раздялата с бащата на сина си - режисьора Зоран Петровски.
"Не се отдавам на мимолетни връзки. Ако се появи някой, ще е до края на живота. Не бих нарекла нищо от живота си грешка. Просто вече умишлено съм по-дистанцирана. Имам нужда от доказателства преди да се отворя. Никога няма да се откажа от любовта, но моята борба е как да бъда свободна в любовта", сподели Петкова.
И добави: "Бях готова да простя, ако ми беше поискана прошка. Даже ми беше казано, че съм тесногръда и той не съжалява за нищо. И станах и си тръгнах. Преди окончателния край съм си тръгвала два пъти и се връщах. Трето връщане нямаше. Три години ми отне да се възстановя. Първата фаза беше на самоунищожение - пиене и никакво желание да съществуваш. От Силвия не беше останало нищо".
По време на разговора Петкова се обърна към Сърчаджиева с думите: "Ти знаеш какво е да си самотен родител. Да отгледаш достойно дете."
