Алекс Сърчаджиева на 43 г.: Жената, която превърна болката в сила

20 Май, 2026 10:41 918 16

Вижте любопитни факти от биографията на актрисата

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува една от най-обичаните български актриси и телевизионни водещи – Алекс Сърчаджиева. Родена на 20 май 1983 г. в София, тя израства в семейство, белязано от театъра и киното – дъщеря е на легендарните актьори Пепа Николова и Йосиф Сърчаджиев.

Още от ранна възраст сцената се превръща в нейна съдба. Алекс успява да изгради собствено име, без да остане в сянката на известните си родители. Публиката я познава както от театъра и телевизията, така и като едно от най-разпознаваемите лица на риалити формати у нас. Тя беше сред емблематичните водещи на Big Brother и Dancing Stars.

Сред най-големите ѝ успехи през последните години е моноспектакълът „На живо“ – изключително личен театрален проект, вдъхновен от собствения ѝ живот. Представлението се превърна в истински феномен и разплака хиляди зрители в цялата страна. Самата Цветана Манева го определя като „нов жанр в театъра“.

Освен че моноспектакълът „На живо“ продължава да се играе при огромен интерес, актрисата участва и в неговото своеобразно продължение – „На живо и отвъд това“. В спектакъла тя си партнира с Радена Вълканова, а проектът отново е дело на екипа на Яна Борисова и режисьора Димитър Коцев-Шошо. Представлението навлиза още по-дълбоко в личните теми за загубата, любовта и смисъла след болката.

Сред най-новите ѝ театрални проекти е и романтичната комедия „Ако извикаш нощем с всичка сила“ от Яна Борисова, където Алекс Сърчаджиева си партнира с актьора Петър Антонов. Премиерата на спектакъла беше посрещната с голям интерес, а критиците определиха тандема между двамата актьори като едно от най-силните сценични партньорства през последните сезони.

Паралелно с театъра, Алекс остава и едно от разпознаваемите телевизионни лица у нас. Тя продължава да води предаването „Животът по действителен случай“ по bTV, в което разказва вдъхновяващи и драматични човешки истории. Форматът се радва на стабилен интерес именно заради емоционалния и искрен стил, с който актрисата общува с участниците и зрителите.

Любопитното е, че въпреки натоварения си график, Алекс Сърчаджиева често признава, че театърът остава най-голямата ѝ любов. В интервюта тя споделя, че всяко представление продължава да я изпълва със страх и вълнение – усещане, което според нея никога не изчезва при истинските артисти.

Сред най-актуалните проекти на Алекс Сърчаджиева е и новата българска комедия „Брънч за начинаещи“ на режисьорката Яна Титова. В лентата актрисата влиза в ролята на ексцентричната Росена – персонаж, който обещава много комични ситуации и емоционални обрати. Филмът събира впечатляващ актьорски състав, сред който са Орлин Павлов, Валентина Каролева и Стилиян Стоянов.

„Брънч за начинаещи“ е първата комедия на Яна Титова след успешните ѝ драматични продукции „Доза щастие“ и „Диада“. Историята проследява двойка млади предприемачи, които организират бляскав брънч в опит да спасят бизнеса си, но плановете им се сблъскват с хаоса, внесен от героинята на Алекс Сърчаджиева и нейното необичайно семейство.

Самата Алекс признава в телевизионни интервюта, че проектът е бил различно и много забавно преживяване за нея, а зрителите вече определят филма като една от най-очакваните български комедии на сезона. Премиерата на „Брънч за начинаещи“ беше през февруари 2026 г., а продукцията продължава да предизвиква интерес както в кината, така и в социалните мрежи.


Личният живот на Алекс Сърчаджиева неведнъж е бил изпълнен с тежки изпитания. След смъртта на майка си през 2006 г., до нея застава голямата ѝ любов – актьорът Иван Ласкин. Двамата имат дъщеря – София, която днес е най-голямата опора и смисъл в живота на актрисата.

След загубата на Иван Ласкин през 2019 г. Алекс неведнъж е говорила откровено за болката, самотата и трудния път напред. В свои интервюта тя признава, че именно дъщеря ѝ ѝ е помогнала да намери сили да продължи.

Любопитен факт е, че дъщеря ѝ София също вече прави първи стъпки в киното. Момичето получава роля във филма „Игра на доверие“, след като е избрано измежду близо 200 кандидатки.

В последните години Алекс Сърчаджиева продължава активно да се развива и на малкия екран. От 2022 г. тя е водеща на предаването "Животът по действителен случай" по bTV, където често разкрива и лични истории, които докосват зрителите.

Извън прожекторите актрисата признава, че обича тишината, природата и времето далеч от шумния град. В свои интервюта често споделя, че планината и морето са местата, където успява да се презареди и да намери спокойствие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааааа

    13 4 Отговор
    Женско животно което лае

    Коментиран от #2, #3

    10:42 20.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Даааааа":

    Абе става за една свurка

    Коментиран от #4

    10:45 20.05.2026

  • 4 Даааааа

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Прав си но трябва да съм на 2-3 ракии

    10:46 20.05.2026

  • 5 ШЕФА

    19 3 Отговор
    Стига ни досаждахте с това нагло същество Бе,журналя жалки. Кой го интересува тази дали въобще съществува,или по точно съществува благодарение на името на баща си.

    10:51 20.05.2026

  • 6 що не снима филми или реклами

    8 2 Отговор
    да ходи в холивуд . да смени професията . печели ли от онли фенс . ако има визия ще е вървежна . с какво се занимава . какво прави .

    10:56 20.05.2026

  • 7 Ббрррръъъъ

    12 1 Отговор
    На снимката изглежда на актриса от докторските филми и все едно току що е приключила гангАбангА

    10:59 20.05.2026

  • 8 Доказано е, че

    0 0 Отговор
    Майските деца са в доминант по 1 и не са много щастливи за съжаление. Честит празник!.

    11:30 20.05.2026

  • 9 Ужас

    6 0 Отговор
    Все тъжна и драматизираща. Нейната лична драма е втръснала на всички.

    11:34 20.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пак ли

    6 1 Отговор
    Постоянно мрънкаща и депресирана. Защо ни я навират в лицата? Не ни е интересна, нито симпатична.

    11:37 20.05.2026

  • 12 Това е

    5 0 Отговор
    типичната болна овца.

    11:38 20.05.2026

  • 13 Бегай с 200

    4 0 Отговор
    А каква жена беше майка и? Харизматична, интересна, дива лудетина, позитивна и усмихната. А тая пълна противоположност. Скръб без край.

    11:40 20.05.2026

  • 14 Боко от Банкя

    1 0 Отговор
    Остра липса на секс!

    11:55 20.05.2026

  • 15 газо

    2 0 Отговор
    Силно надценена актриса с изключително дразнещ глас, без харизма и страшно лицемерна.!

    12:12 20.05.2026

  • 16 Лични драми

    0 0 Отговор
    Като некъв хорър,бе братче тая снимка.

    12:23 20.05.2026