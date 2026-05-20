Алекс Сърчаджиева на 43 г.: Жената, която превърна болката в сила

Днес рожден ден празнува една от най-обичаните български актриси и телевизионни водещи – Алекс Сърчаджиева. Родена на 20 май 1983 г. в София, тя израства в семейство, белязано от театъра и киното – дъщеря е на легендарните актьори Пепа Николова и Йосиф Сърчаджиев.

Още от ранна възраст сцената се превръща в нейна съдба. Алекс успява да изгради собствено име, без да остане в сянката на известните си родители. Публиката я познава както от театъра и телевизията, така и като едно от най-разпознаваемите лица на риалити формати у нас. Тя беше сред емблематичните водещи на Big Brother и Dancing Stars.

Сред най-големите ѝ успехи през последните години е моноспектакълът „На живо“ – изключително личен театрален проект, вдъхновен от собствения ѝ живот. Представлението се превърна в истински феномен и разплака хиляди зрители в цялата страна. Самата Цветана Манева го определя като „нов жанр в театъра“.

Освен че моноспектакълът „На живо“ продължава да се играе при огромен интерес, актрисата участва и в неговото своеобразно продължение – „На живо и отвъд това“. В спектакъла тя си партнира с Радена Вълканова, а проектът отново е дело на екипа на Яна Борисова и режисьора Димитър Коцев-Шошо. Представлението навлиза още по-дълбоко в личните теми за загубата, любовта и смисъла след болката.

Сред най-новите ѝ театрални проекти е и романтичната комедия „Ако извикаш нощем с всичка сила“ от Яна Борисова, където Алекс Сърчаджиева си партнира с актьора Петър Антонов. Премиерата на спектакъла беше посрещната с голям интерес, а критиците определиха тандема между двамата актьори като едно от най-силните сценични партньорства през последните сезони.

Паралелно с театъра, Алекс остава и едно от разпознаваемите телевизионни лица у нас. Тя продължава да води предаването „Животът по действителен случай“ по bTV, в което разказва вдъхновяващи и драматични човешки истории. Форматът се радва на стабилен интерес именно заради емоционалния и искрен стил, с който актрисата общува с участниците и зрителите.

Любопитното е, че въпреки натоварения си график, Алекс Сърчаджиева често признава, че театърът остава най-голямата ѝ любов. В интервюта тя споделя, че всяко представление продължава да я изпълва със страх и вълнение – усещане, което според нея никога не изчезва при истинските артисти.

Сред най-актуалните проекти на Алекс Сърчаджиева е и новата българска комедия „Брънч за начинаещи“ на режисьорката Яна Титова. В лентата актрисата влиза в ролята на ексцентричната Росена – персонаж, който обещава много комични ситуации и емоционални обрати. Филмът събира впечатляващ актьорски състав, сред който са Орлин Павлов, Валентина Каролева и Стилиян Стоянов.

„Брънч за начинаещи“ е първата комедия на Яна Титова след успешните ѝ драматични продукции „Доза щастие“ и „Диада“. Историята проследява двойка млади предприемачи, които организират бляскав брънч в опит да спасят бизнеса си, но плановете им се сблъскват с хаоса, внесен от героинята на Алекс Сърчаджиева и нейното необичайно семейство.

Самата Алекс признава в телевизионни интервюта, че проектът е бил различно и много забавно преживяване за нея, а зрителите вече определят филма като една от най-очакваните български комедии на сезона. Премиерата на „Брънч за начинаещи“ беше през февруари 2026 г., а продукцията продължава да предизвиква интерес както в кината, така и в социалните мрежи.

Личният живот на Алекс Сърчаджиева неведнъж е бил изпълнен с тежки изпитания. След смъртта на майка си през 2006 г., до нея застава голямата ѝ любов – актьорът Иван Ласкин. Двамата имат дъщеря – София, която днес е най-голямата опора и смисъл в живота на актрисата.

След загубата на Иван Ласкин през 2019 г. Алекс неведнъж е говорила откровено за болката, самотата и трудния път напред. В свои интервюта тя признава, че именно дъщеря ѝ ѝ е помогнала да намери сили да продължи.

Любопитен факт е, че дъщеря ѝ София също вече прави първи стъпки в киното. Момичето получава роля във филма „Игра на доверие“, след като е избрано измежду близо 200 кандидатки.

Извън прожекторите актрисата признава, че обича тишината, природата и времето далеч от шумния град. В свои интервюта често споделя, че планината и морето са местата, където успява да се презареди и да намери спокойствие.