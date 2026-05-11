Новини
Любопитно »
Напрежението около "Евровизия 2026" расте: Динамични промени в предварителните резултати

Напрежението около "Евровизия 2026" расте: Динамични промени в предварителните резултати

11 Май, 2026 09:15 1 865 37

  • евровизия 2026-
  • промени-
  • резултати-
  • dara

Към настоящия момент единадесет държави се борят за лидерските позиции

Напрежението около "Евровизия 2026" расте: Динамични промени в предварителните резултати - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С наближаването на голямото музикално събитие на годината, напрежението около Евровизия 2026 расте, а прогнозите на букмейкърите стават все по-горещи. Порталът Eurovisionworld следи в реално време всяка промяна в нагласите, като таблицата с фаворитите се променя динамично спрямо представянето на изпълнителите и реакциите на феновете. Към настоящия момент единадесет държави се борят за лидерските позиции, но пет от тях успяха да се откъснат напред със сериозна преднина, пише darik.bg.

Безспорен фаворит до момента е Финландия, чийто шанс за победа се оценява на внушителните 36%. Тандемът Линда Лампениус и Пийт Парконен с песента "Liekinheitin" буквално окупира върха, обещавайки на страната нов исторически триумф.

Напрежението около
Снимка: БГНЕС

Далеч зад тях, но със стабилна втора позиция, се нарежда Гърция с 14% вероятност за успех. Акилас и неговото парче "Ferto" залагат на характерно средиземноморско звучене, което традиционно печели симпатиите на европейската публика. Челната тройка се допълва от Дания, където Сорен Торпегард Лунд събира 10% от доверието на залагащите със своята емоционална балада. Списъкът на най-добрите се затваря от Франция и Австралия, които съответно със 7% и 6% поддържат интригата жива. Франция залага на елегантността на Монро, докато Австралия разчита на световната слава на Делта Гудрем.

Макар математическите изчисления и коефициентите да дават предварителна представа за нагласите, магията на Евровизия винаги се крие в живото изпълнение и личната харизма. Точно тук е голямата надежда за България и нашата представителка Дара. Въпреки че в момента тя се намира извън челната петица според залозите, Дара притежава нещо, което цифрите не могат да предвидят, експлозивна сценична енергия и способността да прави световно шоу. Нейното парче "Bangaranga" е модерен и дързък проект, който напълно съответства на актуалните музикални тенденции. Историята на конкурса е доказала, че един-единствен силен пърформънс на сцената може да преобърне класацията за броени минути.

Дара е артист, който знае как да владее публиката и да превръща всеки детайл в печеливш коз, затова българската подкрепа остава ключова за нейния успех. С потенциала си да изненада Европа, тя остава един от най-интересните участници, чийто истински възход тепърва предстои по време на финалните концерти.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    22 7 Отговор
    За Дара ще гласуват все пакистански и афганистански народ. Ранга Банга е песен на пущунски език и значи шарения.

    Коментиран от #5, #12

    09:18 11.05.2026

  • 2 бушприт

    8 8 Отговор
    "Евровизия"-2026-та година:Дара е артистка, която знае ,как да владее публиката.Тя остава една от най-интересните участнички,...

    Коментиран от #13, #27

    09:23 11.05.2026

  • 3 Сталин

    25 2 Отговор
    Сборище на кошерните ууроди които се надпреварват кой е по голям изрод

    09:26 11.05.2026

  • 4 авантгард

    15 2 Отговор
    Дара ако излезе дибидюс ще спечели Австраловизия и без да си отваря устата.
    Но дано я отвори, данооооо...

    Коментиран от #16

    09:27 11.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 завод

    10 7 Отговор
    Нашата усмихната красавица е много талантлива певица! Желаем й успех и Първо място на финала на Евровизията!

    Коментиран от #9

    09:28 11.05.2026

  • 7 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Аз гледам конкурса всяка година, за да съм информиран за най-новите тенденции.

    Коментиран от #10, #11, #21

    09:30 11.05.2026

  • 8 Трол

    14 4 Отговор
    Защо са маскирали Дарето като мериносова овца?

    09:31 11.05.2026

  • 9 хич не ми е гордо

    15 4 Отговор

    До коментар #6 от "завод":

    По какво личи, че е нашата? По песента, или по костюма?

    09:32 11.05.2026

  • 10 Сталин

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    "Който не чете вестници не е информиран,а който чете вестници е дезинформиран.

    -Марк Твен

    09:33 11.05.2026

  • 11 Сталин

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Информиран за най новите тенденции в извращенията и психопатията ,което е в гена на евреите

    09:35 11.05.2026

  • 12 Може да спечели

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ако се появи на сцената с овчарски яморлук и гега.

    09:36 11.05.2026

  • 13 Важен е стила

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "бушприт":

    Космаци, вълнаци, брада, мустаци и ямурлук.. това е гаранция за успех..

    09:38 11.05.2026

  • 14 завод

    1 1 Отговор
    Напрежението около "Евровизия 2026" расте:Достигнало е вече 220 волта.

    09:38 11.05.2026

  • 15 цербер

    5 0 Отговор
    Ямурлук се пише,бре,алооуу!

    Коментиран от #17

    09:39 11.05.2026

  • 16 Дибидюс?

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "авантгард":

    Трудно е да се прогнозира..
    Земното притегляне понякога действа непредсказуемо..

    09:40 11.05.2026

  • 17 кой знае

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "цербер":

    чуждица е все пак..

    09:42 11.05.2026

  • 18 Хи хи хи

    5 2 Отговор
    Дара,пусни си най дългата брада и ще спИЧелиш! 🤣🤣

    09:46 11.05.2026

  • 19 Пародия

    10 0 Отговор
    На конкурс

    09:46 11.05.2026

  • 20 Да питам само

    7 1 Отговор
    "нащо" сигане защо е космясало като китеник?

    09:56 11.05.2026

  • 21 Зайка

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Толкова нови,че като гледам виждам само жени.Побиха ме тръпки,къде останаха мъжете да не съм се изстреляла на друга планета?

    Коментиран от #23, #29

    09:59 11.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Зайка":

    Кукерските игри и обичаи се изпълняват само от мъже, главно ергени.

    Коментиран от #32

    10:01 11.05.2026

  • 24 Радо

    5 0 Отговор
    Отпадъци

    10:02 11.05.2026

  • 25 някой

    4 2 Отговор
    може ли да изтананика /изпее/ част от тази песен? то мелодия, то чудо, ужас.

    Коментиран от #37

    10:04 11.05.2026

  • 26 Безполезни статии

    9 0 Отговор
    Никой не се интересува от Евровизия и "нашата" участничка.

    10:08 11.05.2026

  • 27 Само платен мисли така

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "бушприт":

    Колко ти платиха?

    10:10 11.05.2026

  • 28 Соваж бейби

    2 1 Отговор
    Тази чалгарка няма ли пари да се облече какви са тези перуки или конски опашки не виждам ясно които са по нея.

    10:11 11.05.2026

  • 29 С токчета и брада

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Зайка":

    Смениха пола като гаранция за успех.

    10:13 11.05.2026

  • 30 П. Петков

    7 0 Отговор
    Лекинко да попитам: Какво общо имат Израел и Австралия с Евровизия? Или даваме поле за изява на убийците от Газа и потомците на английските каторжници.

    10:14 11.05.2026

  • 31 Толбухин

    2 3 Отговор
    Певчески качества има по-малко от други,но поне излъчването е на ниво.
    Парчето е без коментар.
    Успех!

    10:22 11.05.2026

  • 32 Зайка

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "честен ционист":

    Оле,ти къде видя тези ергени? Разгледай снимките дано намериш.Сега вече всички са ергенски! А в символиката на нашия празник Кукеров ден съм наясно.

    10:23 11.05.2026

  • 33 бай Данью

    1 0 Отговор
    Ама това нещо започна ли... или само пдклаждане на еуфория, първенци ще сме

    10:23 11.05.2026

  • 34 шаа

    3 0 Отговор
    фракти, по-спокойно, ще се задавите от хвалене. освен участниците, техните роднини и платената публка, надали някой ще гледа тази первер...упс... музикална класация.

    10:35 11.05.2026

  • 35 Анонимен

    1 0 Отговор
    Мустаците пуснати от 32пола неопределени от никого чудати същества ,а знаещи се единствено и само от главната акушерка от Брюксел ,са гаранция за успех.Ямурлука и овчарската гега плюс мериносовите овце допълват общата картина.

    10:44 11.05.2026

  • 36 ами,

    1 0 Отговор
    Пълен отврат,в този ,,конкурс,,няма музика,естетика само пошлотия.,,Браво,, на несменяемият подлизурко Кошлуков,че с парите на данъкоплатците нареди България сред 11те държави любители на деградацията.

    10:49 11.05.2026

  • 37 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "някой":

    Е ти какво искаш да ти се изпее ? Нов аранжимент на "Две невести тикви брали" ли искаш да ти се изпее ?

    10:49 11.05.2026