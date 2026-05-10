Иван Лечев сяда отново в треньорския стол в „Гласът на България“

10 Май, 2026 18:50

Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

„Гласът на България“ има свой собствен ритъм. А музикалната легенда Иван Лечев ще продължи да задава своя тон в него. След три победи, десетки открити таланти и безпогрешен усет към артистите с характер, Иван Лечев отново сяда в емблематичния червен стол на „Гласът на България“ – сезон 12 на най-гледаното музикално шоу в България.

От 2017 г. насам Лечев е повече от треньор – той е рокендрол ДНК-то на формата. Музикантът с най-много победи в историята на шоуто у нас – цели три – се завръща там, където опитът среща усета, а един обърнат стол често е началото на легенда, пише Hotnews.bg. Докато новите поколения превземат сцената, а имената на DARA и MEDI вече разпалиха очакванията за предстоящия сезон, едно е сигурно – когато в студиото влезе Иван Лечев, играта сменя тоналността.

С неподражаем стил, тънко чувство за хумор и усет към истинските артисти, Лечев отново ще бъде човекът, който не просто чува гласа, а разпознава характера зад него. И ако останалите треньори идват с амбиция за победа, той идва и с нещо друго – история. В сезон 12 битката за най-ярките гласове е на път да започне с пълна сила, защото още един от треньорските столове вече е зает – и то с тежестта на традицията. „Гласът на България“ се завръща скоро по bTV.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сталин

    10 2 Отговор
    Само това ни липсваше,още еврейска помия и тоя п€дерунгел

    19:00 10.05.2026

  • 2 Благой от СОФстрой

    7 2 Отговор
    Синчето на Боян Лечев цигуларчето на "бай тошо" дето не можа да завърши средното музикално училище в София!

    19:12 10.05.2026

  • 3 Няма ли по умни и

    4 2 Отговор
    По способни от един паднал от стол и не само
    Захлебвач нахален

    Коментиран от #6

    19:30 10.05.2026

  • 4 Скaкaлeц

    3 0 Отговор
    Щатна бройка като Хилда вибрато и Фънки.

    19:54 10.05.2026

  • 5 ОЩЕ ОТ МАЛЪК ТОЯ Е МНОООГО

    2 1 Отговор
    ОТБЛЪСКАЩ, ОТВРАТИТЕЛЕН.....И С НЯКВА ОБРАТНАЗАХАПКА И ЕХИДНА ФИЗИОНОМИЯ...

    19:54 10.05.2026

  • 6 Рокендрол и т.н. в обратен ред

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма ли по умни и":

    Няма други. Само той. Да не забравя и Хилда дето подари на Фики първото място за благодарност към татко Тони за спонсорството…

    20:02 10.05.2026