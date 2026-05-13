Кристофър Нолан защити ролята на рапъра Травис Скот в "Одисея" (ВИДЕО)

13 Май, 2026 14:58 918 10

Появата на чернокожия рапър в гръцкия епос породи доста негативни реакции в мрежата

Кадър: Одисея
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кристофър Нолан защити решението си да включи рапъра Травис Скот в актьорския състав на предстоящия филм „Одисея“, след като изборът предизвика вълна от критики в социалните мрежи.

В интервю за списание Time режисьорът коментира полемиката около участието на музиканта в адаптацията на древногръцкия епос на Омир.

„Избрах Травис, защото исках да направя препратка към идеята, че тази история е предавана устно като поезия, а това има аналогия с рапа“, заяви 55-годишният Нолан.

Участието на 35-годишния Травис Скот във филма беше разкрито още през януари чрез първи телевизионен тийзър. В кадрите рапърът се появява в ролята на разказвач, който описва Троянската война.

„Война, човек, хитрост — хитрост, която ще събори стените на Троя“, казва Скот във видеото, докато на екрана се редуват сцени от обсадата на древния град.

Реакциите след публикуването на тийзъра бяха противоречиви. Част от зрителите поставиха под съмнение избора на Кристофър Нолан да включи хип-хоп изпълнител в мащабна екранизация на класически античен текст.

„Нолан вече не знае какво прави или отчаяно преследва „Оскар““, написа един от потребителите в социалните мрежи. Други определиха кастинга като „претенциозен“ и сравниха проекта с „опит за овладяване на горски пожар“.

Наред с критиките се появиха и коментари в защита на режисьора. Част от феновете припомниха, че Нолан и Травис Скот вече са работили заедно по научнофантастичния филм „Тенет“ от 2020 г., за който музикантът създаде песента „The Plan“.

В интервюто си създателят на "Опенхаймер" подчертава още, че и при работата по „Одисея“ е използвал консултанти и специалисти, както направи и при „Интерстелар“.

„При „Интерстелар“ се опитвахме да си представим най-вероятната версия на бъдещето. Когато става дума за древното минало, процесът е сходен — търсиш най-достоверната хипотеза и се опитваш да изградите свят около нея“, посочва режисьорът.

Той допълва, че не очаква всички зрители или специалисти да бъдат съгласни с всяко творческо решение, но за него е важно проектът да не изглежда „повърхностен или несериозен“.

„Одисея“ трябва да излезе по кината на 17 юли. В главната роля като Одисей е Мат Деймън, а в актьорския състав участват още Том Холанд като Телемах, Ан Хатауей като Пенелопа, Робърт Патинсън като Антиной и Зендая в ролята на богинята Атина.


  • 1 По тъпо обяснение

    19 0 Отговор
    Нолан нямаше как да измисли

    15:15 13.05.2026

  • 2 Тико

    10 1 Отговор
    10 малки в древна Гърция не е имало. В отвореното общество обаче такива ще са съпрузи на дъщерите ни.

    15:28 13.05.2026

  • 3 само остава да проговори и

    16 0 Отговор
    старогръцки и комедията ще е пълна , как не се е сетил да сложи японец или ескимос

    15:36 13.05.2026

  • 4 в историческите продукции няма

    14 0 Отговор
    място за подобни извращения

    15:38 13.05.2026

  • 5 Тиква Стайл

    13 0 Отговор
    И "хубавата Елена " ще я играе чернокожа актриса. НО: това е абсолютна дискриминация-само бели и черни актьори. А къде са представителите от азиатски произход (т. нар. монголоидна раса). Какво е това безобразие.

    15:58 13.05.2026

  • 6 Гаварит Масква

    10 0 Отговор
    Голям фен съм на Историята и добрите исторически филми, но тая криворазбрана цивилизация - афро(американци) да играят роли на бели- ми идва в повече. И не от расистка гледна точка, а от историко-истинна. Африканци тогава е нямало в днешна Гърция. Ми то както са я започнали, утре могат да сложат за някой женски образ (например Елена)- мъж. Или обратното. Полово равенство, ала бала. Отвратително.

    16:03 13.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Небинарен ляв

    3 0 Отговор
    В историческа продукция за милиони долари изопачават историята като ролите изпълняват “различни” на цвят и полова ориентация актьори. Срам и упадък за модерното общество, където ние сме дискриминирани от “различните”. Хубавата Елена е най-пошлото представяне на тази красива бяла жена, заменена от чернокожа актриса. Дори себеподобните и се чудят, какво прави тя във филма?

    16:58 13.05.2026

  • 9 ха ха

    2 0 Отговор
    Нолан нищо не знае за Одисей който е предводител на данайците които са с египетски произход иначе щеше да даде ролята на рапъра.Според древни автори (Херодот, Страбон) те са пришълци от Египет, често свързвани със семитски или африкански корени, които донасят своя култура и вярвания.

    17:07 13.05.2026

  • 10 Психиатър

    0 0 Отговор
    Тия черните трябва да се снимат в някакви филми в джунглата

    13:17 14.05.2026