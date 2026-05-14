Тим Рот на 65 г.: Любимият актьор на Тарантино с необикновена съдба

На 14 май рожден ден празнува един от най-нестандартните и харизматични британски актьори – Тим Рот. Звездата от култови филми като "Глутница кучета", "Криминале" и сериала "Излъжи ме" днес навършва 65 години и продължава да бъде сред най-разпознаваемите лица в световното кино.

Роден през 1961 г. в Лондон с името Тимъти Саймън Рот, актьорът израства в артистично семейство – майка му е художничка, а баща му журналист. Интересното е, че първоначално той изобщо не планира актьорска кариера. Рот учи изкуства и мечтае да стане скулптор, преди случайно да попадне на кастинг, който променя живота му.

Пробивът му идва още в началото на 80-те години с британската продукция Made in Britain, където играе агресивен скинар. Ролята веднага привлича вниманието на критиците, а по-късно Рот се превръща в един от любимите актьори на режисьора Куентин Тарантино. Двамата работят заедно по няколко емблематични филма, сред които Глутница кучета", "Криминале" и "Омразната осморка".

Любопитен факт е, че Тим Рот е отказал ролята на професор Снейп в поредицата "Хари Потър и Философският камък". Впоследствие персонажът е изигран от покойния Алън Рикман и се превръща в една от най-запомнящите се роли в киното.

Сред най-силните му изпълнения остава ролята на Арчибалд Кънингам в историческата драма "Роб Рой", която му носи номинации за „Оскар“ и „Златен глобус“.

През последните години Рот не спира да работи активно. Той участва в новия филм Peaky Blinders: The Immortal Man, продължение на хитовия сериал Peaky Blinders, където влиза в ролята на злодея Джон Бекет. Лентата вече предизвиква сериозен интерес сред феновете на поредицата.

Освен това през 2026 г. актьорът се появява и в екшън трилъра Seven Snipers, където играе безмилостен военен лидер. В интервю по повод филма Рот признава, че и след повече от 40 години кариера все още се страхува от безработица – нещо, което отдава на скромния си произход и трудното си детство.

Личният живот на актьора също е белязан от тежки моменти. През 2022 г. синът му Кормак Рот почина едва на 25 години след битка с рядка форма на рак. По-късно Тим Рот откровено говори за болката от загубата и за начина, по който работата му помага да продължи напред.