Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Тим Рот на 65 г.: Любимият актьор на Тарантино с необикновена съдба

Тим Рот на 65 г.: Любимият актьор на Тарантино с необикновена съдба

14 Май, 2026 12:13 1 365 1

  • откраднаха-
  • череп-
  • светица-
  • базилика-
  • реликва-
  • чешка

Вижте любопитни факти от биографията му

Тим Рот на 65 г.: Любимият актьор на Тарантино с необикновена съдба - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 14 май рожден ден празнува един от най-нестандартните и харизматични британски актьори – Тим Рот. Звездата от култови филми като "Глутница кучета", "Криминале" и сериала "Излъжи ме" днес навършва 65 години и продължава да бъде сред най-разпознаваемите лица в световното кино.

Роден през 1961 г. в Лондон с името Тимъти Саймън Рот, актьорът израства в артистично семейство – майка му е художничка, а баща му журналист. Интересното е, че първоначално той изобщо не планира актьорска кариера. Рот учи изкуства и мечтае да стане скулптор, преди случайно да попадне на кастинг, който променя живота му.

Пробивът му идва още в началото на 80-те години с британската продукция Made in Britain, където играе агресивен скинар. Ролята веднага привлича вниманието на критиците, а по-късно Рот се превръща в един от любимите актьори на режисьора Куентин Тарантино. Двамата работят заедно по няколко емблематични филма, сред които Глутница кучета", "Криминале" и "Омразната осморка".

Любопитен факт е, че Тим Рот е отказал ролята на професор Снейп в поредицата "Хари Потър и Философският камък". Впоследствие персонажът е изигран от покойния Алън Рикман и се превръща в една от най-запомнящите се роли в киното.

Сред най-силните му изпълнения остава ролята на Арчибалд Кънингам в историческата драма "Роб Рой", която му носи номинации за „Оскар“ и „Златен глобус“.

През последните години Рот не спира да работи активно. Той участва в новия филм Peaky Blinders: The Immortal Man, продължение на хитовия сериал Peaky Blinders, където влиза в ролята на злодея Джон Бекет. Лентата вече предизвиква сериозен интерес сред феновете на поредицата.

Освен това през 2026 г. актьорът се появява и в екшън трилъра Seven Snipers, където играе безмилостен военен лидер. В интервю по повод филма Рот признава, че и след повече от 40 години кариера все още се страхува от безработица – нещо, което отдава на скромния си произход и трудното си детство.

Личният живот на актьора също е белязан от тежки моменти. През 2022 г. синът му Кормак Рот почина едва на 25 години след битка с рядка форма на рак. По-късно Тим Рот откровено говори за болката от загубата и за начина, по който работата му помага да продължи напред.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12340

    2 0 Отговор
    Участвал и във "Еинсент и Тео" 1990г.....
    Тарантино гледал филма,след като вече избрал Тим Рот и де вбесил на себе си за избора...
    После му минало:))

    12:33 14.05.2026