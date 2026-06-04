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4 юни 1783 г.: Балонът с горещ въздух на братята Монголфие дава начало на авиацията

4 юни 1783 г.: Балонът с горещ въздух на братята Монголфие дава начало на авиацията

4 Юни, 2026 12:17 326 2

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Апаратът се издига на височина между 1600 и 2000 метра

4 юни 1783 г.: Балонът с горещ въздух на братята Монголфие дава начало на авиацията - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Демонстрацията на братята Монголфие на 4 юни 1783 г. бележи рождението на съвременната авиация и първия успешен публичен полет на апарат, по-тежък от въздуха (чрез подемна сила). Жозеф-Мишел и Жак-Етиен Монголфие провеждат този исторически опит на площада в родния си град Аноне, Франция, доказвайки пред света, че човек може да укроти небето.

4 юни 1783 г.: Балонът с горещ въздух на братята Монголфие дава начало на авиацията

Балонът е направен от платно и хартия, закрепени с около 1 800 копчета. Сферичното тяло има обем от около 790 кубични метра и тежи близо 225 килограма. За гориво е използван огън от слама и вълна, тъй като братята погрешно вярват, че издигането се дължи на специален "Монголфиеров газ" (пушек), а не на топлия въздух.

Апаратът се издига на височина между 1600 и 2000 метра. Полетът трае около 10 минути, изминавайки разстояние от 2 километра, преди да кацне безопасно, макар и без екипаж. Събитието доказва практически възможността за контролирано издигане в атмосферата. Полетът предизвиква истински бум в Европа и вдъхновява Жак Шарл да създаде балона с водород същата година.

Само няколко месеца по-късно (през септември и ноември 1783 г.) братята изпращат първо животни (овца, патица и петел), а след това и първите хора в небето.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе

    0 3 Отговор
    Баш тогава некой е фръкнал за първи път,айде земете прочетете малко история,а не само спуснати статтийки за еФтинко

    Коментиран от #2

    12:21 04.06.2026

  • 2 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе":

    Баш тогава е. Много ли те боли, че французите са полетяли първи във въздуха? После и първият дирижабъл правят. А после американците правят първия самолет.

    12:40 04.06.2026